Den idealiska lösningen för alla närsynta barn

För ögonhälsa hos myopa barn: För att varje dioptri räknas

MÜNCHEN, 19 juni, 2023 /PRNewswire/ -- Surfplattor, datorer eller läxor - numera fokuserar barn främst på det som finns framför dem och spenderar mindre tid utomhus. Konsekvensen av detta nya beteende är att fler barn utvecklar myopi, även kallad närsynthet. År 2020 var en tredjedel av världsbefolkningen närsynt - en kraftig ökning på bara två decennier. Men vad många föräldrar inte vet: Närsynthet bland barn kan orsaka allvarliga ögonsjukdomar i vuxen ålder, därför det är viktigt att kontrollera det så tidigt som möjligt. Experterna på Rodenstock har utvecklat en lösning för detta: De nya Rodenstock MyCon glasögonglasen är utformade för att korrigera närsynthet, garanterar skarpt seende och bromsar utvecklingen av myopi hos alla närsynta barn.

Om en av föräldrarna är närsynt ökar barnets risk att utveckla närsynthet. Om båda föräldrarna är närsynta ökar sannolikheten med 35-60 %. Myopi tenderar också att utvecklas snabbare om barnets föräldrar är närsynta. Myopi i barndomen ökar också risken för ögonsjukdomar i vuxen ålder, oavsett graden av myopi. Att kontrollera myopi i barndomen bidrar till att säkerställa friskare ögon i framtiden, eftersom risken för att utveckla ögonsjukdomar i vuxen ålder minskar betydligt. Som synexperter strävar vi på Rodenstock alltid efter att skapa en så skarp syn som möjligt - även för barn. Därför har Rodenstock med de nya MyCon-glasögonglasen (namnet kommer från Myopia Control) utvecklat en lösning för att hjälpa till att kontrollera myopiprogressionen hos barn från första dioptrin och är lämplig för alla närsynta barn oavsett graden av myopi.

Närsynthet beror på att ögat är något för långt. Standard enstyrkeglas är inte utformade för att bromsa utvecklingen av myopi. De kan korrigera synfelet och därmed förbättra synen, men de är inte ämnade till att bromsa myopiutvecklingen.

Det är här Rodenstock kommer in i bilden, med glasögonglas som är utformade för att korrigera myopi, säkerställa skarp syn och bromsar utvecklingen av närsynthet. I motsats till standard enstyrkeglas sprids ljuset genom kontrollområden som är placerade utåt kanterna i glaset, ljuset i periferin bryts då så att det träffar framför näthinnan. MyCon-glas bromsar ögats tillväxt och därmed utvecklingen av närsynthet, samtidigt som glasens fokusområde säkerställer att barnet kan se skarpt. Ur ett långsiktigt perspektiv har en långsammare myopiprogression en positiv effekt på ögonhälsan, eftersom risken för ögonsjukdomar i vuxen ålder kan minskas avsevärt.

Barn ser fördelen i den tunna och lätta glasdesignen hos MyCon-glasen. Glasen sticker inte ut och blir tunna och fina även vid höga styrkor. Den innovativa ytbehandlingen X-tra Clean ät ett toppskikt på glasögonglasets fram- och baksida skapar en extremt glatt yta, till vilken smuts knappt kan fästa och som lätt kan rengöras utan att lämna ränder eller rester.

Klinisk studie visar på effektivitet

En oberoende, extern klinisk långtidsstudie* som undersökt utvecklingen av myopi hos kaukasiska barn i åldrarna 7-14 år under en femårsperiod har visat på effektivitet: glasögonglas baserade på principerna för Rodenstock MyCon kan bromsa utvecklingen av myopi med upp till 40 % och är lämpliga för alla myopa barn från den första dioptrin.

I motsats till speciella kontaktlinser och ögondroppar är MyCon glasögonglas den enklaste och minst invasiva behandlingsformen som bromsar utvecklingen av myopi. Eftersom varje dioptri räknas, särskilt för barn.

Om Rodenstock:

Rodenstock Group är en världsledande tillverkare av högkvalitativa glas. Med filosofin ""B.I.G. VISION® FOR ALL"" representerar glastillverkaren ett paradigmskifte inom individuella progressiva glas. Företaget grundades 1877 och har sitt huvudkontor i München, Tyskland. Det har cirka 5 100 anställda över hela världen och är representerat i mer än 85 länder. Rodenstock arbetar med sex centrala produktionsanläggningar för att säkra den globala försörjningen.

* Tarutta EP, Proskurina OV, Tarasova NA, Milash SV, Markosyan GA. Long-term results of perifocal defocus spectacle lens correction in children with progressive myopia. Vestn Oftalmol. 2019;135(5):46-53.

