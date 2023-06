Idealne rozwiązanie dla każdego dziecka z krótkowzrocznością

Dla zdrowia oczu dzieci z krótkowzrocznością: Ponieważ liczy się każda dioptria

MONACHIUM, 19 czerwca 2023 r. /PRNewswire/ -- Tablety, komputery czy prace domowe - obecnie zamiast spędzać czas na zewnątrz, dzieci skupiają się na tym, co znajduje się bezpośrednio przed ich oczami. Ta zmiana zachowania prowadzi do coraz wyższego poziomu krótkowzroczności wśród dzieci, zwanej również miopią. Oznacza to, że w 2020 roku ponad jedna trzecia światowej populacji była krótkowidzami - to gwałtowny wzrost w ciągu zaledwie dwóch dekad. Ale czego wielu rodziców nie wie: Krótkowzroczność wśród dzieci może powodować poważne choroby oczu w wieku dorosłym, dlatego tak ważne jest, aby kontrolować ją jak najwcześniej. Eksperci firmy Rodenstock opracowali w tym celu rozwiązanie: Nowe soczewki okularowe MyCon od Rodenstock są stworzone do korekcji krótkowzroczności, gwarantują ostre widzenie i przeciwdziałają postępowi krótkowzroczności u każdego krótkowzrocznego dziecka, również jako środek zapobiegawczy.

Jeśli jedno z rodziców jest krótkowidzem, ryzyko rozwoju krótkowzroczności u dziecka zwiększa się. Jeśli oboje rodziców jest dotkniętych tym problemem, prawdopodobieństwo to wzrasta nawet do 35-60%. Krótkowzroczność ma również tendencję do szybszego postępu, jeśli rodzice dziecka są krótkowzroczni. Krótkowzroczność w dzieciństwie zwiększa również ryzyko wystąpienia chorób oczu w wieku dorosłym, niezależnie od stopnia jej zaawansowania. Kontrolowanie krótkowzroczności w dzieciństwie pomaga zapewnić zdrowsze oczy w dłuższej perspektywie, ponieważ ryzyko rozwoju chorób oczu w wieku dorosłym jest znacznie zmniejszone. Jako eksperci w dziedzinie widzenia, firma Rodenstock zawsze dąży do zapewnienia jak najostrzejszego widzenia - również u dzieci. Dlatego w nowych soczewkach MyCon (nazwa pochodzi od Myopia Control) firma opracowała rozwiązanie pomagające kontrolować postęp krótkowzroczności u dzieci już od pierwszej dioptrii, które jest odpowiednie dla wszystkich krótkowzrocznych dzieci w wieku od 6 do 14 lat, niezależnie od stopnia zaawansowania krótkowzroczności.

Krótkowzroczność jest wynikiem nieco zbyt długiej gałki ocznej. Zwykłe soczewki jednoogniskowe nie są przeznaczone do spowolnienia postępu krótkowzroczności. Mogą skorygować wadę wzroku i tym samym poprawić widzenie. Jednak proces wydłużania się gałki ocznej, który jest odpowiedzialny za krótkowzroczność, nie zostaje zatrzymany.

Z pomocą wkracza firma Rodenstock z soczewkami okularowymi precyzyjnie zaprojektowanymi w celu korekcji krótkowzroczności, zapewnienia ostrości widzenia i przeciwdziałania postępowi krótkowzroczności. W przeciwieństwie do zwykłych soczewek jednoogniskowych, soczewki MyCon posiadają horyzontalne obszary kontroli krótkowzroczności. Umożliwiają one spowolnienie postępu krótkowzroczności, ponieważ odbijają światło tak, aby padało przed a nie za siatkówką oka. Dzięki temu spowalniają wydłużanie się gałki ocznej, a tym samym postęp krótkowzroczności, jednocześnie pozostawiając główne strefy widzenia soczewki niezakłócone. Obszar ostrości widzenia w soczewce zapewnia, że dziecko widzi ostro wszędzie tam, gdzie skupi wzrok. Z perspektywy długoterminowej spowolnienie krótkowzroczności ma pozytywny wpływ na zdrowie oczu, ponieważ może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób oczu w wieku dorosłym.

Szczególnie dzieci postrzegają cienką i lekką konstrukcję soczewek okularowych MyCon jako decydującą zaletę. Pomaga im to przezwyciężyć niepewność związaną z wyglądem podczas noszenia okularów. Soczewki nie wyróżniają się i nie wyglądają niekorzystnie nawet przy wysokich mocach z recepty. Innowacyjna powłoka X-tra Clean jako wierzchnia warstwa na przedniej i tylnej stronie soczewki okularowej tworzy niezwykle gładką powierzchnię, do której z trudem przylega brud i można ją łatwo wyczyścić bez pozostawiania smug i osadów.

Badanie kliniczne potwierdza skuteczność

Niezależne, zewnętrzne kliniczne badanie długoterminowe* badające progresję krótkowzroczności u dzieci rasy kaukaskiej w wieku od 7 do 14 lat przez okres 5 lat wykazało skuteczność: soczewki okularowe oparte na założeniach Rodenstock MyCon mogą spowolnić progresję krótkowzroczności nawet o 40% i są odpowiednie dla każdego dziecka od pierwszej dioptrii, nawet prewencyjnie.

W przeciwieństwie do specjalnych soczewek kontaktowych i kropli do oczu, soczewki okularowe MyCon są najprostszą i najmniej inwazyjną formą leczenia i przeciwdziałają progresji krótkowzroczności. Ponieważ liczy się każda dioptria, szczególnie w przypadku dzieci.

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.rodenstock.com/pl/pl/okulary-dla-dzieci.html

O Rodenstock:

Grupa Rodenstock jest wiodącym na świecie producentem wysokiej jakości soczewek okularowych. Z filozofią "B.I.G. VISION® FOR ALL", producent soczewek reprezentuje zmianę paradygmatu w indywidualnych soczewkach progresywnych. Firma została założona w 1877 roku i ma swoją główną siedzibę w Monachium, w Niemczech. Zatrudnia około 5.100 pracowników na całym świecie i jest reprezentowana w ponad 85 krajach. Rodenstock posiada 6 centralnych zakładów produkcyjnych, aby zapewnić globalne dostawy.

* Tarutta EP, Proskurina OV, Tarasova NA, Milash SV, Markosyan GA. Long-term results of perifocal defocus spectacle lens correction in children with progressive myopia. Vestn Oftalmol. 2019;135(5):46-53.

