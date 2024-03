Forskellen åbenbares: Almindelige tomater på dåse vs. Red Gold økologiske tomater fra Europa, dit økologiske og bæredygtige valg

KØBENHAVN, Danmark, 22. marts 2024 /PRNewswire/ -- Som en del af deres forpligtelse til gennemsigtighed og kulinarisk ekspertise fremhæver ANICAV forskellene mellem almindelige og økologiske tomater af overlegen kvalitet på dåse fra Europa.

Almindelige tomater på dåse: De fremstilles ved hjælp af konventionelle dyrkningsmetoder og kan mangle den smag og den ernæringsmæssige renhed, som søges af krævende forbrugere.

Økologiske tomater på dåse: I modsætning hertil dyrkes økologiske tomater på dåse ved hjælp af bæredygtige metoder. De er fri for syntetiske pesticider og gødningsstoffer, hvilket øger produktets renhed. Denne omhyggelige tilgang sikrer, at hver dåse indeholder frugtens sande essens og beriger kulinariske kreationer med en uovertruffen smagsdybde og kvalitet.

Ernæringsmæssig profil: Økologiske EU-tomater på dåse er rige på essentielle vitaminer, mineraler og antioxidanter, hvilket giver en øget ernæringsmæssig profil. Anvendelsen af økologiske landbrugsmetoder bidrager til deres renhed, hvilket gør dem til et foretrukket valg for sundhedsbevidste personer.

Bæredygtighed og miljøpåvirkning: Ved at vælge økologiske tomater på dåse fra Europa og Italien støtter forbrugerne aktivt bæredygtig landbrugspraksis og miljøet. Økologisk landbrug prioriterer jordbundens sundhed, biodiversitet og bevarelse af naturressourcerne i overensstemmelse med værdisættet om ansvarlig forvaltning af jorden.

"ANICAV-medlemmerne er dedikeret til at give forbrugerne produkter, der afspejler deres engagement i kvalitet, smag og bæredygtighed", siger Giovanni De Angelis, generaldirektør i ANICAV. "Vores økologiske tomater på dåse indeholder toppen af smag og ernæringsmæssig ekspertise, hvilket gør dem til et foretrukket valg for dem, der værdsætter den sande essens af førsteklasses, bæredygtige ingredienser".

Da kloge forbrugere søger naturlige alternativer, der hæver deres madlavning over det sædvanlige, bliver forskellen mellem almindelige og økologiske tomater på dåse tydelig. ANICAV opfordrer med disse indsigter forbrugerne til at træffe bevidste valg, der beriger deres velvære og planeten.

OM RED GOLD FROM EUROPE & ANICAV

Red Gold from Europe er navnet på et EU-program, der har til hensigt at øge bevidstheden om konserverede, økologiske tomater (på dåse) fra EU, der er 100 % Made in Europe.

ANICAV – den italienske sammenslutning af industrier for dåsegrøntsager – har 100 medlemmer, hvoraf 90 transformerer/forarbejder tomater. De står for 60 % af de forarbejdede tomater i Italien og næsten alle hele, flåede tomater, som produceres i verden (herunder den internationalt berømte San Marzano DOP).

For yderligere oplysninger om Red Gold from Europe, følg os på

Instagram: https://www.instagram.com/redgoldfromeuropedk

Facebook: https://www.facebook.com/redgoldfromeuropedk

YouTube: https://www.youtube.com/@redgoldfromeuropedk

og besøg vores webside https://redgoldfromeurope.eu/