Go Autonomous lancerer 'Execution Fabric' for at samle alle B2B-kanaler

Banebrydende AI-løsning eliminerer den kroniske fragmentering på tværs af EDI, e-commerce og e-mail, og accelererer virksomheders produktivitet og omsætning.

KØBENHAVN, Danmark, 20. november 2025 /PRNewswire/ -- Go Autonomous , frontløber inden for Autonomous Commerce, tager i dag et kvantespring ved at annoncere lanceringen af deres banebrydende 'Autonomous Execution Fabric'. Denne markante udvidelse transformerer softwareplatformen, der hidtil er kendt for succesfuldt at digitalisere den største B2B-transaktionskanal: e-mail.

Med det nye Execution Fabric skaber Go Autonomous et samlende AI-eksekveringslag, der én gang for alle eliminerer den kroniske fragmentering, der plager B2B-handlen. Løsningen integrerer og automatiserer nu alle kritiske transaktionskanaler – herunder EDI, e-commerce webshops og e-mail – under én intelligent styring.

"Fragmentering er B2B-virksomheders største fjende, når det kommer til hastighed og effektivitet. Med Autonomous Execution Fabric rydder vi op i dette kaos og samler transaktioner fra alle kanaler i ét AI-drevet lag. Virksomheder kan nu flytte omsætning hurtigere og sige farvel til en stor del af den manuelle håndtering, der stadig bremser væksten i dag," siger Bjarke Ruse Sejersen, Founder of Go Autonomous.

Platformens AI-motor vil nu levere den samme dokumenterede værdi og automatisering til de traditionelle EDI-systemer og moderne webshops, som den allerede har gjort for e-mail-kanalen. Dette giver virksomheder mulighed for at opnå sand, ende-til-ende autonomi i deres transaktionsprocesser.

Moritz Zimmerman, stifter af Hybris og General Partner hos Go Autonomous-investor 42Cap, udtaler: "Go Autonomous løser kompleksiteten i moderne B2B-transaktioner. Deres Execution Fabric går videre fra de klassiske automatiseringer af opgaver til et samlet kommandocenter for B2B-transaktioner og cementerer Go Autonomous som kategorileder inden for Autonomous Commerce."

Globale virksomheder som Grundfos, Danfoss og VELUX har allerede taget teknologien i brug: "Det er fantastisk at se Autonomous Commerce blive adopteret af disse frontløbere," siger Caroline Ahlefeldt, Investment Director, EIFO. "Vi er stolte af at støtte Go Autonomous og være med til at sætte Danmark på verdenskortet inden for enterprise-software og AI-lederskab. Autonomous Execution Fabric er en stærk udvidelse af den eksisterende løsning."

Den samlede tilgang gør det muligt for globale virksomheder konsekvent at udrulle mere autonomi på tværs af alle kanaler – hvilket reducerer driftsomkostninger, minimerer fejl og accelererer order-to-cash-processer fra dage til minutter.

Akriti Dokania, Partner hos Ridge Ventures, udtaler: "Go Autonomous er et forbillede inden for B2B-handel. Deres Execution Fabric udvider Autonomous Commerce til alle kanaler og lægger fundamentet for den moderne B2B virksomhed."

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2828669/Go_Autonomous_ApS_Logo.jpg