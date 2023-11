Hvordan søfartscomputere passer i alle hjørner af et intelligent skib

Byg smarte skibe med næste generation af Winmates søfartscomputerløsninger

TAIPEI, 18. oktober 2022 /PRNewswire/ -- Vi befinder os i en ny epoke defineret af Industrial Internet of Things, IIoT. Her forventes skibe at være sikre, pålidelige og effektive med internetbaseret styring og overvågning, uanset hvor de befinder sig. Intelligente skibe forlader sig på big data med henblik på forbedring af sikker sejlads og driftseffektivitet, herunder datatransmission i realtid, dataindsamling og fjernstyring. Winmate tilbyder computere i søfartskvalitet, skærme og panel PC-løsninger med henblik på hurtig og pålidelig databehandling og kommunikation.

Sikre og pålidelige netværk til søfart

I næsten tre årtier har Winmate Inc. leveret robuste og pålidelige løsninger til vores kunder og partnere inden for søfarten. Vi er den foretrukne leverandør af søfartscomputere og -skærme og førende OEM'er særlig for Electronic Chart Display and Information System (ECDIS), radar, automatisering og kommunikation. Vores robuste og elegante design sammen med vores langvarige erfaring med at fremstille søfartselektronikløsninger har gjort, at Winmate Inc. driver innovationen på dette område.

Winmate leverer søfartscomputere til robust brug, panel-PC'ere, skærme og IoT-gateways, som benytter sig af førende teknologier og pålideligt design til applikationer på broen, i kontrolrummet eller maskinrummet. Winmates søfartsløsninger gennemgår strenge tests og følger kritiske branchestandarder for at sikre, at de efterlever internationale søfartsstandarder som DNV GL, IEC 60945 og IACS E10.

Design for maksimal mangesidighed og minimal vedligeholdelse

Winmates computerløsninger tilbyder høj computerkapacitet til databehandling i store mængder. Den manglende ventilator eliminerer risikoen for ventilatorfejl, sikrer et pålideligt system og minimal vedligeholdelse. Det kompakte design på vores søfartsprodukter gør dem enkle at installere og pladsbesparende.

De brede søfartsskærme og panel-PC'er understøtter optisk sigtelinjeteknologi for at øge læsbarhed og holdbarhed. P-Cap Touch understøtter multi-tryk og kan enkelt kontrolleres med fingrene, hvilket givet et præcist tryk og gør den mere bekvem at styre.

Bygget til brug i søfart og offshore

For at maksimere høj tilgængelighed af dataoverføring og netværk er et fuldt udvalg af perifer konnektivitet tilgængeligt, herunder serielle porte, USB, Ethernet, NMEA 0183-brugerflader osv. for effektiv kommunikation mellem marine enheder. Winmates søfartsløsninger tilfører fleksibilitet og kontrol til applikationer for intelligente skibe.

