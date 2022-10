Hur lösningar för marina datorer passar in i det smarta fartygets alla vrår

Utrusta smarta fartyg med nästa generations Winmate-lösningar för marina datorer

TAIPEI, 18 oktober 2022 /PRNewswire/ – I dagens era med sakernas internet inom industrin, IIoT, förväntas fartyg vara säkra, tillförlitliga och effektiva med ansluten styrning och övervakning var de än befinner sig. Smarta fartyg förlitar sig på big data för att förbättra navigeringssäkerhet och drifteffektivitet, inklusive dataöverföring i realtid, datainsamling och fjärrstyrning. Winmate erbjuder datorer, skärmar och paneldatorer av marin kvalitet för snabb och tillförlitlig databehandling och kommunikation.

Säkra och tillförlitliga avancerade nätverk för navigering

I nästan tre decennier har Winmate Inc. levererat robusta och tillförlitliga lösningar till sina kunder och partners i sjöfartssektorn. Vi är den föredragna leverantören av marina datorer och displayer, ledande OEM-tillverkare, särskilt av elektroniska sjökort och informationssystem (ECDIS, Electronic Chart Display and Information System), radar, automatisering och kommunikation. Den robusta och eleganta designen i kombination med mångårig erfarenhet av att ta fram marina elektroniklösningar har gjort Winmate Inc. till den ledande innovatören inom detta område.

Winmate förser yrkesverksamma inom sjöfart med marina datorer av industriell kvalitet, paneldatorer, displayer och IoT-gateway som utnyttjar ledande teknik och tillförlitlig design för tillämpningar på kommandobryggan, i kontrollrummet och i maskinrummet. Winmates marina lösningar klarar strikta tester och följer viktiga industristandarder för att säkerställa överensstämmelse med internationella sjöfartsstandarder som DNV GL, IEC 60945 och IACS E10.

Design för maximal mångsidighet och minimalt underhåll

Winmates marina datorlösningar har hög prestanda för databehandling av stora volymer. Den fläktlösa designen eliminerar risken för fläktfel, garanterar systemets tillförlitlighet och innebär ett minimum av underhållsarbete. Den kompakta designen hos våra marina produkter innebär enkel installation och utrymmesbesparing.

De marina widescreen-displayerna och paneldatorerna stöder optisk bindningsteknik för att förbättra skärmens läsbarhet och hållbarhet. P-Cap Touch stöder multi-touch och kan enkelt styras med fingrarna för exakt beröring och enklare styrning.

Konstruerade för tillämpningar till sjöss och offshore

För att maximera de goda möjligheterna till dataöverföring och nätverk finns ett komplett utbud av kringutrustning, inklusive seriella portar, USB, Ethernet, NMEA 0183-gränssnitt, etc. för effektiv kommunikation med marina enheter. Winmates marina lösningar innebär flexibilitet och kontroll för smarta fartyg.

Rekommenderade produkter



ECDIS Panel PC ECDIS Display Marine Panel PC Marine Display Marine Computer W24IH3S-MRA1FP W24L100-MRA1FP R19L300-MRA2ID3S M320TF-MR I330EAC-ITW W26IH3S-MRA1FP W26L100-MRA1FP W24L100-MRA1ID3S W32L100-MRA3FP EACIL20-MR



Tillgång och support

Vi är stolta över att vara en av de bästa tillverkarna av industriella datorer på marknaden. Vi designar och konstruerar hela lösningen. Våra robusta pekskärmslösningar erbjuder flexibilitet för olika miljöer och har genomgått rigorösa tester för att säkerställa att vår produkt har så lång livslängd som möjligt, vilket maximerar avkastningen på din investering. För mer information, välkommen att kontakta oss på www.winmate.com/inquiry.

Om Winmate

Winmate Inc. är leverantör av robusta datorsystem och inbäddade lösningar för branscher som är verksamma i några av de mest utmanande miljöerna. Företaget grundades 1996 i Taipei, Taiwan, där de har sitt huvudkontor, sin forsknings och utvecklingsanläggning samt sina produktionslinjer, och har kontor och servicecenter över hela världen. Winmate utvecklar robusta datalösningar av industriell kvalitet som främjar sakernas internet (IoT) inom industrin. Industriell display och paneldator, HMI, inbäddade system, IoT-gateways till robusta surfplattor och handhållna enheter för branscher som sträcker sig från transport och logistik till marin och militär verksamhet, järnväg, olja och gas, smarta nät, hälsa och sjukvård samt fälttjänster. Winmate tillhandahåller även professionella tjänster för att anpassa produkter och projektledning till att passa kundens unika behov.

För mer information, besök Winmates officiella webbplats www.winmate.com, eller följ Winmate Inc. på LinkedIn och Facebook för att få alla de senaste nyheterna.

