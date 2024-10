Kampagnen "RED GOLD FROM EUROPE" præsenteres i København

Præsentationen gav en spændende mulighed for at opleve ANICAV fremtidige aktiviteter med henblik på at fremme den europæiske landbrugsfødevaresektor i Danmark, mens en eksklusiv smagsmenu, der var specielt designet til lejligheden af kokken Stranislaw Grodzki, tillod gæsterne at nyde den uforlignelige smag af lækre Europæiske økologiske tomater.

"Organiske Europæiske og italienske konserverede tomater er et godt alternativ til brug året rundt og er sundere end friske tomater uden for sæsonen", siger Giovanni De Angelis, generaldirektør for ANICAV. "Forarbejdningsmetoden bevarer alle deres kvaliteter, hvilket gør dem til en stor kilde til næringsstoffer, herunder lykopen, som er en kraftig antioxidant. Processen med konservering af tomater maksimerer faktisk effekten af lycopen, da tomaternes cellulosefibre nedbrydes, hvilket gør lycopenen lettere absorberet af kroppen. Desuden er tomaterne fedtfattige og indeholder ikke kolesterol."

OM RED GOLD FROM EUROPE & ANICAV

Red Gold er navnet på et EU-program, der har til hensigt at øge bevidstheden om konserverede, økologiske tomater (på dåse) fra EU, der er 100 % Made in Europe.

ANICAV - den Italienske Sammenslutning af Konserverede Grøntsagsindustrier - medlemmerne tegner sig for over 60% af alle forarbejdede tomater i Italien og næsten alle de hele skrællede tomater, der produceres i verden (herunder den internationalt kendte San Marzano DOP).

