Lenzing går sammen med Recyc Leather og GANNI om at lancere nye skotøjsmaterialer

LENZING, Østrig, 1. februar 2024 /PRNewswire/ -- Lenzing - Lenzing Group, en førende global producent af træbaserede specialfibre, har indgået et samarbejde med Recyc Leather, der er specialister inden for læderalternativer, om at lancere Pélinova®, et innovativt materiale, der kombinerer TENCEL™ Lyocell-fibre og genanvendte læderfibre til kvalitetsmodeprodukter. I kombination med det avancerede og moderne danske mærke GANNI opstår en dynamisk trio, der sammen præsenterer markedet for et alternativ til ægte lædermaterialer, i første omgang med GANNIs Slouchy-støvler, der lanceres tidligt i år.

Pélinova®: Et hybridalternativ, der kombinerer TENCEL™ Lyocell-fibre og genanvendte læderfibre

Recyc Leathers næstegenerationsmateriale, Pélinova®, skabes gennem en unik, gennemskuelig proces baseret på indsamling af genbrugslæder fra tidligere stadier af forbrugskæden. Læderfibrene højtryksspules for at skabe TENCEL™ Lyocell-fibre, et enestående materiale i TENCEL™-varemærkeporteføljen, der fremstilles i en ressourcebesparende, lukket produktionsproces[1]. TENCEL™ Lyocell-fibre udgør også et ugunstigt miljø for lugtfremkaldende bakterier. Samarbejdet mellem Lenzing og Recyc Leather resulterer i et materiale, der er smidigt, fleksibelt og holdbart, har en lav miljøpåvirkning, bruger 70 % mindre vand end traditionelle metoder og reducerer CO2-udledningen.

"Siden vores start i 2017 har vi genbrugt 100 tons læder fra lossepladser, og opnået anerkendelse fra europæiske myndigheder og positive reaktioner fra varemærker," siger Olivier Grammont, medstifter af Recyc Leather. "Vores partnerskab med Lenzing og GANNI demonstrerer Pélinova®s potentiale som et reelt bæredygtigt alternativ til traditionelt læder, hvilket inspirerer os til fortsat at udbrede anvendelsen af Pélinova® for at forme fremtiden for læderindustrien."

"Det banebrydende partnerskab mellem TENCEL™ og ligesindede virksomheder som Recyc Leather og GANNI er en katalysator til at frigøre kraften i planetbevidst stofinnovation," siger Florian Heubrandner, Executive Vice President Global Textiles Business, Lenzing AG. "Med brugen af ansvarligt producerede[2] TENCEL™ Lyocell-fibre i Pélinova® skaber vi ikke kun et unikt alternativ til læder i fodtøj, der giver langvarig komfort, men demonstrerer også alsidigheden af fibermaterialer. Vi er overbeviste om, at den nye kollektion vil skille sig ud i branchen og fange forbrugernes opmærksomhed."

Samtidig med dette spændende gennembrud inden for fodtøj undersøger Recyc Leather også muligheden for at udvide anvendelsen af materialet til andre lædervarer, såsom boligtekstiler, møbler, bilinteriører og luksussegmentet.

Styrkelse af partnerskabet med GANNI

GANNI er en B Corp-certificeret virksomhed, der er på en rejse mod at blive den mest ansvarlige version af sig selv. De mener, at det er en moralsk forpligtelse at gøre det bedre hver dag. GANNI er forpligtet til at minimere den sociale og miljømæssige påvirkning i virksomhedens drift med et mål om at opnå en 50 % absolut CO2-reduktion i 2027, med materialer og innovation blandt de vigtigste søjler i at nå dette mål.

"Ved udgangen af 2023 nåede vi det ambitiøse mål at udfase alt konventionel læder fra kommende kollektioner – hvilket gør dette år til vores første, hvor vi ikke producerer nye produkter i konventionel læder på tværs af både ready-to-wear- og accessories-kollektioner" siger Lauren Bartley, Chief Sustainability Officer hos GANNI. "Men arbejdet stopper ikke her. Samarbejde og eksperimenter med partnere som TENCEL™ og Recyc Leather om nye innovationer til at udvikle alternativer til konventionelle materialer, som vi kender dem i dag, er afgørende for at nå vores ambitiøse mål om at reducere vores CO2 udledning. GANNI har samarbejdet med Lenzing i mange år og har brugt flere af deres materialer i GANNI-produkter. Lenzing er fortsat en af de perfekte partnere, når det drejer sig om at finde 'preferred materials', som har en dokumenteret lavere miljøpåvirkning.

Ud over fodtøj kan GANNI se anvendelsen af Recyc Leathers Pélinova® med TENCEL™ Lyocell-fibre i accessorieskategorien. GANNI, Recyc Leather og Lenzing har fremtidige udviklinger i støbeskeen for at komme endnu tættere på at kunne skalere brugen af materialet.

Under Premiere Vision Paris (PV Paris, 6.-8. februar) får Lenzing selskab af Recyc Leather og GANNI ved en paneldiskussion, hvor de deler deres erfaringer fra samarbejdet som et godt eksempel på, hvordan virksomheder kan forene sig om at skabe kvalitetsmode med anvendelse af ansvarligt producerede genbrugsmaterialer. For mere interaktiv deltagelse kan du besøge TENCEL™ på stand 6D67 og Recyc Leather på stand 6HUB11.

[1] Besparelserne omfatter genvinding af opløsningsmidler.

[2] Den ansvarlige produktion af TENCEL™ Lyocell- og modalfibre bruger mindst 50 % mindre vand og udleder mindst 50 % mindre CO2 sammenlignet med generiske lyocell- og modalfibre, ifølge Higg MSI, hvilket bevarer værdifulde ressourcer for fremtidige generationer. ^Resultater baseret på LCA-standarder (ISO 14040/44) og tilgængelige via Higg MSI (version 3.7).