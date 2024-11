MetGen-integrationen med NewEnergyBlue vil skabe et komplet udvalg af biokemikalier raffineret fra landbrugsaffald

LANCASTER, Pa. og KAARINA, Finland, 18. november 2024 /PRNewswire/ -- NewEnergyBlue, den ren-teknologiske designer af biomasse-raffinaderier, der omdanner landbrugsaffald til højt dekarboniserede biobrændstoffer og biokemikalier, og MetGen, den Finske pioner inden for avancerede enzymer og ligninfraktionisering, begyndte i dag at integrere deres vedvarende teknologier og forretningsenheder for kraftigt at konkurrere med fossile-carbonprodukter ikke kun miljømæssigt men økonomisk.

"NewEnergyBlue's biomasse-konverteringsteknologier, forstærket af MetGen's evner, kan skabe et bredere udvalg af højere-værdi, lavere-kulstof biokemikalier uden at spilde et molekyle," siger Alex Michine, grundlægger af MetGen. "Vi forestiller os, at dette partnerskab leverer specifikke end-to-end-løsninger fra råmateriale til færdigt produkt, der vil tiltrække en kilde til kapitalinvesteringer til at opbygge biomasse raffineringsprojekter rundt om i verden."

NewEnergyBlue's første amerikanske biomasse raffinaderi forventes at starte driften i 2027 i Mason City, Iowa. Ved at omdanne lokalt producerede majsstængler, der er efterladt under den årlige korn høst, kan New Energy Freedom producere 21 millioner gallon andet-generations biobrændstof og 150,000 tons rent lignin.

"Vi ved, hvordan vi nedbryder biomasse til rene sukkerarter og ren lignin—grundlaget for alle planter", siger Thomas Corle, bestyrelsesformand og administrerende direktør i NewEnergyBlue. "MetGen har brugt 18 år på at udvikle enzymer der kan gøre det mere økonomisk. Og ligninfraktionsteknologi der kan opskaleres for at udvide markeder med høj-værdi for os."

Omkring halvdelen af New Energy Freedom's lignin kan blive et fast stof, som asfaltproducenter bruger som et naturligt bindemiddel og erstatter oliebaseret bitumen i vejbelægning. Den anden halvdel ville være væsker: højtydende fenoler til sportsudstyr som Nike, legetøj som Lego og brandsikre byggematerialer; miljøvenlige polyoler til stærke, men lette isoleringsskum; og andre fraktioner til lettere, stærkere vejrskærmet pap, som virksomheder som Amazon kan bruge til båndfri, fugtbestandig emballage.

"Vi er meget begejstrede for en kulstofneutral platform, der omdanner vores ligninstrøm til en bred vifte af bioprodukter, der er konkurrencedygtigt prissat i forhold til oliebaserede produkter," siger Corle. "Dette øger indtægterne og overskuddet for biomasse raffinaderierne betydeligt."

Ud over det finansielle er der miljøfordele, der ændrer spillet. MetGens ligninbaserede produkter reducerer drivhusgasemissionerne med op til 90% i forhold til at forbrænde lignin til energi. Dette er i overensstemmelse med de globale klimamål og understreger yderligere partnernes engagement i en bæredygtig omstilling af industrien.

"Mens vi skalerer MetGen-konverteringsteknologi op på Freedom-raffinaderiet, bringer integrationen også nye muligheder for Finland som et strategisk knudepunkt," siger Matti Heikkila, der leder MetGen operationer. "Vi planlægger et kommercielt lignin-til-kemikalier-projekt ved siden af vores Kaarina-laboratorier i begyndelsen af 2026."

Ligninet kommer fra Meliora Bio, et Dansk raffinaderi, der forarbejder hvedestrå ved hjælp af Inbicon-biokonverteringsteknologi. MetGen har testet ligninet og fundet det "meget egnet til vores adskillelsesteknologier". MetGen har til hensigt at udforske alternative råvarer, såsom en sort spiritus, og udvikle nye produkter af høj værdi med stærke miljømæssige fordele. "Vi er lige begyndt—ligesom oliebranchen i det forgangne århundrede", siger Heikkila.

Efter at have hjulpet med at udvikle Inbicon-teknologien i årevis har NewEnergyBlue for nylig købt den fra Ørsted. I løbet af de næste fem år er der planer om at bygge fire yderligere Amerikanske raffinaderier, der fuldt ud inkorporerer Inbicon- og MetGen-teknologier. "For Midtvesten betyder det gode bygge- og fremstillingsjob, en anden indkomst for majsbønderne og landdistrikternes revitalisering," siger Corle.

I papirmasse-og papirregioner ser Corle nye muligheder for lignin og papirmasse raffinering, der kunne genoplive en kampende industri. Internationalt er interessen allerede stor for at licensere virksomhedens teknologiske og forretningsmæssige platform til at forfine sukkerbagasse, majsstængler, hvede og andre kornslanger og energigræs som miscanthus. "At tilføje MetGen-teknologier giver os mulighed for at fortælle en kraftfuld finansiel og klimahistorie."

