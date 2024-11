MetGen-integrasjon med NewEnergyBlue vil opprette et komplett utvalg av biokjemikalier raffinert fra landbruksavfall

LANCASTER, USA, og KAARINA, Finland, 18. november 2024 /PRNewswire/ -- NewEnergyBlue, designeren av ren teknologi for biomasse-raffinerier som omdanner landbruksavfall til høyt dekarboniserte biodrivstoff og biokjemikalier, og MetGen, den finske pioneren innen avanserte enzymer og ligninfraktionisering, startet i dag med å integrere sine fornybare teknologier og forretningsenheter for å konkurrere intenst med fossile karbonprodukter både miljømessig og økonomisk.

«NewEnergyBlues konverteringsteknologier for biomasse, styrket av MetGens evner, kan skape et bredere utvalg av biokjemikalier med høyere verdi og lavere karbon uten å sløse bort et eneste molekyl», sier MetGens grunnlegger, Alex Michine. «Vi ser for oss dette partnerskapet som forsyner spesifikke ende-til-ende-løsninger fra råmateriale til ferdig produkt som vil tiltrekke seg en kilde til kapitalinvesteringer for å bygge ut prosjekter for raffinering av biomasse verden rundt».

NewEnergyBlue sitt første amerikanske raffineri for biomasse forventer en oppstart i 2027 i Mason City, Iowa (USA). Ved å konvertere lokalt fremstilte maisstengler som blir etterlatt under den årlige korninnhøstingen, kan New Energy Freedom produsere 79 millioner liter 2. generasjon biodrivstoff og 150 000 tonn rent lignin.

«Vi vet hvordan vi bryter ned biomasse til rene sukkerarter og rent lignin, som er grunnstoff i alle planter», sier Thomas Corle, styreformann og administrerende direktør i NewEnergyBlue. «MetGen har brukt 18 år på å utvikle enzymer som kan gjøre det mer økonomisk. Og ligninfraksjonsteknologi som kan skaleres opp for å utvide markeder med høy verdi for oss.»

Omtrent halvparten av New Energy Freedoms lignin kan bli et fast stoff som asfaltprodusenter bruker som et naturlig bindemiddel, og erstatter oljebasert bitumen i veiasfaltering. Den andre halvparten ville være væsker: fenoler med høy ytelse for idrettsutstyr som Nike, leker som Lego og brannbestandige byggematerialer, miljøvennlige polyoler for sterke, men lette isolasjonsskum, samt andre fraksjoner for lettere, sterkere værbeskyttet papp som selskaper som Amazon kan bruke til tapefri, fuktighetsbestandig emballasje.

«Vi er veldig spente på en karbonnøytral plattform som konverterer vår ligninstrøm til et mangfoldig utvalg av bioprodukter som er konkurransedyktig prissatt mot oljeprodukter», sier Corle. «Dette forbedrer inntektene og fortjenesten til driften av biomasseraffineri.»

I tillegg til det økonomiske, er det også revolusjonerende miljømessige fordeler. MetGens ligninbaserte produkter reduserer klimagassutslippene med opptil 90 % sammenlignet med å brenne lignin for energi. Dette er i tråd med globale klimamål og understreker ytterligere partnernes forpliktelse til bærekraftig transformasjon av industrien.

«Mens vi skalerer opp MetGen-konverteringsteknologi på Freedom-raffineriet, gir integrasjonen også nye muligheter for Finland som et strategisk knutepunkt», sier lederen av MetGen-operasjoner, Matti Heikkila. «Vi har planer om et kommersielt lignin-til-kjemikalier-prosjekt ved siden av våre Kaarina-laboratorier i starten av 2026.»

Ligninet kommer fra Meliora Bio, et dansk raffineri som bearbeider hvetehalm ved hjelp av Inbicon-biokonverteringsteknologi. MetGen har testet ligninet og fastslo at det var «høyst egnet for vår separasjonsteknologi». MetGen har som mål å utforske alternative råvarer, som en svart likør, og utvikle nye produkter med høy verdi og sterke miljøfordeler. «Dette er bare starten — som med oljeindustrien i det siste århundre», sier Heikkila.

Etter å ha hjulpet med å utvikle Inbicon-teknologi i årevis, kjøpte NewEnergyBlue den nylig fra Ørsted. I løpet av de neste fem årene, er det planer om å bygge fire ytterligere amerikanske raffinerier som fullt ut inkorporerer teknologier fra Inbicon og MetGen teknologier. «For Midtvesten betyr det gode bygg- og produksjonsjobber, en annen inntekt for maisbønder og landlig revitalisering», sier Corle.

I papirmasse- og papirregioner ser Corle nye muligheter for raffinering av lignin og papirmasse som kan gjenopplive en vanskeligstilt industri. Internasjonalt er interessen allerede stor for å lisensiere selskapets teknologi- og forretningsplattform for å raffinere sukkerbagasse, maisstengler, hvete og andre kornstrå, og energigress som silkekinagress. «Det å innlemme MetGen-teknologier lar oss fortelle en mektig historie om økonomi og klima.»

