Noble Corporation plc annoncerer storaktionærmeddelelse om den nuværende procentdel af ejerskabet efter ændringer i den samlede aktiekapital

SUGAR LAND, Texas, 7. september 2023 /PRNewswire/ -- I henhold til § 30 i den danske kapitalmarkedslov, Noble Corporation plc ("Noble") (CSE: NOBLE, NYSE: NE) meddeler hermed modtagelsen af en storaktionærmeddelelse fra APMH INVEST A/S vedrørende en ændring i selskabets procentdel af stemmerettigheder og samlede aktiekapital udelukkende som følge af ændringer i Nobles udestående aktiekapital. APMH INVEST A/S ejer fortsat 27.890.529 A-ordinære aktier, som blev erhvervet ved afslutningen af den tidligere annoncerede virksomhedssammenslutning.

Den 1. september 2023 handlede APMH INVEST A/S på egne og sin ultimative ejer A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL, har meddelt Noble, at APMH INVEST A/S' beholdning af A-aktier i Noble svarer til 19,77% af stemmerettighederne og 19,77% af den samlede aktiekapital i Noble efter Nobles meddelelse den 31. august 2023 om ændringer i den samlede aktiekapital og stemmerettigheder. APMH INVEST A/S ejer et samlet antal på 27.890.529 ordinære A-aktier.

APMH INVEST A/S er et selskab stiftet i henhold til dansk lovgivning med registreringsnummer 36 53 38 46. APMH INVEST A/S er 100 % ejet af A.P. MØLLER HOLDING A/S.

A.P. MØLLER HOLDING A/S er et selskab stiftet i henhold til lovgivningen i Danmark med registreringsnummer 25 67 92 88. A.P. MØLLER HOLDING A/S er 100 % ejet af A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL.

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL er en erhvervsdrivende fond stiftet i henhold til dansk lovgivning med registreringsnummer 11 66 67 79.

Noble er en førende virksomhed inden for offshoreudvinding af olie og gas. Virksomheden ejer og driver en af de mest moderne, mangesidige og teknisk set mest avancerede flåder inden for offshoreudvinding af olie og gas. Noble og dets forgængere har været engageret i udvinding af olie og gas på vegne af kunder siden 1921. Noble udfører gennem sine datterselskaber udvinding og dertil knyttede tjenester for kunder med en flåde af offshore boreenheder, der er fokuseret på meget store vanddybder og mulighederne for meget nøjagtig såkaldt jackup-udvinding. Det sker både i etablerede og nye udvindingsområder over hele verden.