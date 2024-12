Sibel Health udvalgt til at levere vedvarende trådløs overvågning for Region Hovedstaden i Danmark

"Vi er dybt beæret over, at Sibel Health og vores ANNE® One overvågningsplatform med avancerede medicinske wearables, er udvalgt af Region Hovedstaden i Danmark. Fremtiden for overvågning fokuserer på teknologi, der overvåger en patients tilstand trådløst og kontinuerligt, reducerer den fysiske og kognitive belastning for sygeplejersker og integreres problemfrit med hospitalets it-infrastruktur. Vi ser frem til at sikre, at løsningen passer perfekt til Region Hovedstadens behov", siger Steve Xu MD, administrerende direktør og medstifter af Sibel Health.

"Sibel Health vil i tæt samarbejde med Dräger sikre, at Region Hovedstadens indgående viden om deres kliniske arbejdsgange og personaleudfordringer vil kunne omsættes til implementering af teknologi, der kan overvåge patienters vitale tegn automatisk og passende eskalere meddelelser til personalet", siger Line Vibe, leder af Hospital Segment i Dräger Danmark. Brian Holch Kristensen, innovationschef på Bispebjerg Hospital, bemærker: "Det er kun gennem tæt samarbejde og nye indkøbsmodeller, at vi kan løse de mest udfordrende problemer inden for sundhedsvæsenet. Sibel Health havde et forslag, der muliggjorde samskabelse, som klinikere stolede på for at give den bedste fremtidige integrerede sundhedsopløsning." Anders Hoffmeyer Uhre, innovationskonsulent i Institut for Kvalitet og Uddannelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, bemærker: "Sibel Health havde en teknologisk løsning, der overraskede klinikerne og det bredere team ved at være en vital del i en fuldt integreret løsning til det kliniske behov". En af kerneværdierne hos Sibel er altid at sætte patienterne i første række. Vi ser frem til at flytte ind, lytte og samarbejde med eksperter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital for at levere en løsning, der både gavner patienter og fungerer problemfrit for deres klinikere", tilføjer Kelly Cao, Head of Design hos Sibel Health.

Efter en innovationssprint går samarbejdet over til en 4-årig købsaftale og installation i mere end 1000 hospitalssenge til en samlet anslået købsværdi på over 20 mio. USD (141 mio. DKK). Den løsning, der leveres af Sibel, forventes også at blive anvendt i andre danske regioner uden for hovedstaden i løbet af en efterfølgende tiårsperiode til en samlet anslået købsværdi på over 100 mio. USD (706 mio. DKK). "Sibel Health vil etablere en driftsbase her i København for at lykkes som en langsigtet partner i dette innovationssamarbejde og sikre succes med den ultimative medicinske overvågningsinstallation", siger JooHee Lee, Senior Product Manager og medstifter af Sibel Health.

Sibel Health er en prisvindende medicinteknologisk virksomhed med base i Chicago (USA) og et internationalt kontor i Seoul (Sydkorea). Virksomhedens FDA-godkendte ANNE® One-platform omfatter avancerede bærbare sensorer, AI-aktiveret dataanalyse og en integreret mobil software og cloud-platform. Sibel har partnerskaber med nogle af de mest respekterede sundhedsorganisationer verden over. Yderligere oplysninger kan fås på www.sibelhealth.com og følg os videre LinkedIn.

Dräger er en international leder inden for medicinsk og sikkerhedsteknologi. Vores produkter beskytter, støtter og redder liv. Dräger blev grundlagt i 1889 og havde en omsætning på ca. 3,4 mia. EUR i 2023. Dräger-koncernen er i øjeblikket til stede i over 190 lande og har mere end 16.000 medarbejdere over hele verden. Besøg venligst www.draeger.com for yderligere oplysninger.

