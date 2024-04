Soft2Bet: Danske spillere oplever det bedste indenfor online casino med CampoBet

Danmark gør klar til en helt ny iGaming-oplevelse, da Soft2Bet, en førende udbyder af online betting og spilløsninger, introducerer sit nyeste brand CampoBet.dk

COPENHAGEN, Denmark, 25. april 2024 /PRNewswire/ -- Soft2Bet driver allerede den markedsledende Betinia-hjemmeside i Danmark og står til at revolutionere markedet igen med CampoBet, en mobil-first sportsbook, og casino, der vil give en uovertruffen spilleoplevelse til danske spillere.

Den innovative platform byder på tusindvis af sportsbegivenheder i 30 forskellige kategorier i løbet af året, med de mest attraktive odds på markedet for erfarne sportsfans. For casinospillere implementerer CampoBet mere end 3.000 spil, inklusive live casinoer med professionelle dealere.

CampoBet tager brugerne til et helt nyt niveau af engagement gennem et gamification-system, der tilbyder daglige udfordringer, trofækort og mere. For at gøre det lettere for spillerne at maksimere deres komfort og nydelse af spillet, er en brugervenlig interface og problemfri betalingsmetoder blevet implementeret.

Kampagne betingelser: 18+ | Kun nye spillere | Min. indbetaling 100 kr | Maks bonus 1000 kr | Min odds 1,5 hos Sport | 60 dage til gennemspilningskrav x10 hos Casino og x5 hos Sport | Eksempel: Indbetal 100 kr, få 100 kr i bonus = 200 kr | Gennemspilningseksempel: 5 x 200 (indbetaling + sportsbonus) = 1000 kr / 10 x 200 (indbetaling + casinobonus) = 2000 kr | Se alle vilkår her | Selvudelukkelse via ROFUS.NU | Besøg StopSpillet.dk (tlf. 70 22 28 25)

Tilmeld dig CampoBet i dag, få en 100% bonus på op til 1.000 kr, og opdag dit helt nye casino- og sportsbook-brand. Hold øje med mobilappen for at sikre, at du kan nyde en ny spiloplevelse, der er endnu mere tilgængelig og bekvem.

Om CampoBet

CampoBet er en innovativ online betting- og spilplatform, der tilbyder en omfattende oplevelse på tværs af mere end 30 sportskategorier, tusindvis af sportsbegivenheder og spilprodukter. Spillere kan satse pre-match eller live på en lang række markeder og væddemålstyper, og CampoBet sigter mod at blive en fast favorit blandt danske betting-entusiaster.

Om Soft2Bet

Soft2Bet, en casino- og sportsbook-operatør og platform udbyder, tilbyder en omfattende iGaming-produktpakke til operatører på regulerede markeder. Motivational Engineering Gaming Application (MEGA), er den unikke proprietære gamification-motor, der øger spillerengagementet i både casino- og sportsbook-sektoren. I dag har Soft2Bet udviklet og implementeret mange iGaming-brands og er indehaver af 10 licenser.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2396094/Campo_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2396095/Campo_2.jpg