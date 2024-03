Sundhed og smag med Red Gold økologiske tomater på dåse fra Europa: Når du vælger økologisk og bæredygtigt

KØBENHAVN,, 20. marts 2024 /PRNewswire/ -- ANICAV – Italian Association of Canned Vegetable Industries – præsenterer stolt sin kampagne "Red Gold from Europe", der promoverer europæiske økologiske tomater på dåse, et lækkert og sundt valg for kræsne madentusiaster i Danmark, Sverige og Holland.

De er kendt for deres ekstraordinære næringsværdi, men europæiske økologiske tomater på dåse giver en hel buket af sundhedsfordele. De er konserveret, når de er på toppen af modenhed, og er en rig kilde til lycopen, en kraftig antioxidant, som er kendt for sit potentiale for at reducere risikoen for visse kroniske sygdomme og øge hjertesundheden. De har desuden få kalorier og giver essentielle næringsstioffer som c-vitamin, kalium og fibre, hvilket gør dem til det ideelle valg for den, der ønsker en sund og balanceret kost.

"ANICAV's medlemmer har forpligtet sig til at tilbyde forbrugerne førsteklasses sunde produkter, der hæver forbrugernes spiseoplevelse," siger Giovanni De Angelis, generaldirektør for ANICAV. "Med denne kampagne indbyder vi forbrugere i Danmark. Sverige og Holland til at prøve de rige smagsnuancer og de ernæringsmæssige fordele, der er ved disse fantastiske ingredienser, samtidig med at de understøtter en sundere livsstil."

Madlavnings- og sundhedsentusiaster kan nu prøve de lækre smagsoplevelser og ernæringsmæssige fordele med Red Gold økologiske tomater på dåse fra Europa i et udvalg af kulinariske anvendelsesområder - fra velsmagende saucer til markante supper og sammenkogte retter.

"Ved at vælge europæiske og italienske økologiske tomater på dåse kommer forbrugerne ikke blot til at højne kvaliteten i deres retter, men kan også nyde tilfredsstillelsen ved at vide, at de anvender sunde ingredienser af høj kvalitet," tilføjer Giovanni De Angelis.

Stigningen i produktion og salg af europæiske økologiske tomater på dåse afspejler ANICAV's fortsatte dedikation til at forsyne forbrugerne med naturlige produkter med bæredygtig oprindelse, hvilket vil højne forugernes madlavning og øge deres velvære.

OM RED GOLD FROM EUROPE & ANICAV

Red Gold from Europe er navnet på et EU-program, der har til hensigt at øge bevidstheden om konserverede, økologiske tomater (på dåse) fra EU, der er 100 % Made in Europe.

ANICAV – Italian Association of Canned Vegetable Industries – har 100 medlemmer, hvoraf 90 transformerer/forarbejder tomater. De står for 60 % af de forarbejdede tomater i Italien og næsten alle hele, flåede tomater, som produceres i verden (herunder den internationalt berømte San Marzano DOP).

