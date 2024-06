Tang Prize Laureates 2024 annonceret: Seks globale visionærer bliver hædret i Taiwan i september

TAIPEI, 24. juni 2024 /PRNewswire/ -- De prestigefyldte modtagere af Tang-prisen 2024 er blevet annonceret som anerkendelse af fremragende bidrag inden for forskellige områder. Tangprisen i bæredygtig udvikling tildeles den amerikanske kemiker Omar M. Yaghi. Inden for biofarmaceutisk videnskab tildeles prisen i fællesskab til Joel F. Habener, Svetlana Mojsov og Jens Juul Holst. University Professor Emeritus Hsu Cho-yun fra University of Pittsburgh og Academician of Academia Sinica er hædret med Tang Prize in Sinology. Mary Robinson, tidligere advokat og senator, tidligere irsk præsident, tidligere FN's højkommissær for menneskerettigheder og nuværende formand for The Elders, modtager Tang-prisen i retsstatsprincippet. Disse seks fremtrædende laureater vil blive formelt hædret ved en kommende ceremoni, der afholdes i Taiwan i september.

Tangprisen i bæredygtig udvikling tildeles Omar M. Yaghi for hans ekstraordinære bidrag til bæredygtig udvikling, især hans banebrydende arbejde med Metal-Organic Frameworks (MOF) og andre ultraporøse rammer, der kan skræddersyes til kulstoffangst, hydrogen- og methanlagring og vandopsamling fra ørkenluft. Hans forskning har revolutioneret kemi- og materialvidenskaben ved at tilbyde transformative løsninger for bæredygtig udvikling gennem skabelse af tilpassbare materialer med ekstraordinære egenskaber.

Professor Joel F. Habener, professor Svetlana Mojsov og professor Jens Juul Holst er i fællesskab blevet tildelt Tang-prisen i biofarmaceutisk videnskab for opdagelsen af GLP-1 (7-37) som en insulinotropisk faktor og udviklingen af GLP-1 (7-37)-baserede antidiabetika og lægemidler mod fedme.

Universitetsprofessor Emeritus Hsu Cho-yun modtager Tang-prisen i sinologi for sine ekstraordinære bidrag til sinologiområdet. Professor Hsus fremtrædende akademiske karriere har været kendetegnet ved hans holistiske tilgang til studiet af den gamle kinesiske historie, der problemfrit integrerer en udforskning af kulturelle og intellektuelle udvekslinger mellem Kina og resten af verden. Med sin dybe lærdom og urokkelige offentlige ånd legemliggør professor Hsu den quintessentielle sinolog, der besidder både en dyb historisk følsomhed og en bred, verdslig vision.

Tang-prisen i retsstatsprincippet tildeles professor Mary Robinson for hendes " stærke fortalervirksomhed for de dårligst stillede inden for forskellige områder, herunder ligestilling, fattigdomsbekæmpelse, menneskerettigheder og klima retfærdighed". I særdeleshed bemærkede udvælgelseskomiteen, at hendes "lidenskabelige bestræbelser viste en effektiv kombination af juridisk indsigt og praktiske løsninger". Komitéen bemærkede også, at "fra den nationale til den globale scene, juridisk og politisk, har hun innovativt vis transformeret og udvidet de forskellige stillinger, hun har haft, for at styrke retsstatsprincippet".

Om Tang-prisen

Siden globaliseringens indtræden har menneskeheden været i stand til at nyde den bekvemmelighed, som fremkommer ved udviklingen af menneskelig civilisation og videnskab. Men en lang række udfordringer, såsom klimaændringer, fremkomsten af nye smitsomme sygdomme, rigdomskløft og moralsk nedbrydning, er dukket op undervejs. På denne baggrund etablerede Dr. Samuel Yin Tang-prisen i december 2012. Det består af fire priskategorier, nemlig bæredygtig udvikling, biofarmaceutisk videnskab, sinologi og retsstatsprincippet. Hvert andet år vælger fire uafhængige og professionelle udvælgelseskomiteer, der består af mange internationalt anerkendte eksperter, forskere og Nobelprismodtagere, personer, der har påvirket og bidraget væsentligt til verden, uanset etnicitet, nationalitet eller køn, som Tang-prisen. Der er afsat en kontantpris på 50 millioner NT$ (ca. 1,7 millioner USD) til hver kategori, hvoraf 10 millioner NT$ (ca. 0,35 millioner USD) er et forskningsstipendium, der skal opmuntre fagfolk inden for alle områder til at undersøge menneskehedens mest presserende behov i det 21. århundrede og blive førende kræfter i udviklingen af det menneskelige samfund gennem deres fremragende forskningsresultater og aktive borgerengagement.