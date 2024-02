Thunderpick annoncerer rekordstor Counter-Strike turnering på 1 million USD

Thunderpick World Championship 2024 løber af stabelen d. 1. april med den største bookmaker præmiepulje nogensinde

BERLIN, d. 13. februar 2024 /PRNewswire/ -- Thunderpick , den førende online kryptospilleplatform har i dag annonceret Thunderpick World Championship 2024, en global professionel CS2-turnering med en rekordstor præmiepulje på 1 million USD. Turneringen begynder d. 1. april 2024 og verdensfinalen finder sted i slutningen af oktober 2024.

Efter succesen med Thunderpick World Championship 2023, som sluttede med en spændende 2-0 sejr for Faze Clan i Grand Finals, samler Thunderpick igen verdens bedste teams og spillere til en kamp om en præmiepulje på 1 million USD, den største bookmaker præmiepulje nogensinde.

"Thunderpick World Championship 2024 bliver en af årets mest spændende turneringer, med nogle af CS2-verdenens toptalenter. Vi glæder os over at kunne stille en præmie til rådighed, som er næsten dobbelt så stor som beløbet for vores rekordstore præmiepulje i 2023 på 600.000 $ i bitcoin, og dette gang bliver det i hårde kontanter," sagde Kelly Sanders, Head of Strategy hos Thunderpick. "Denne turnering fremhæver ikke blot vores forpligtelse overfor det diverse og voksende e-sport-fællesskab, men udgør også en ny milepæl i vores serie af arrangementer. Der kan forventes intens konkurrence og gaming af høj kvalitet, som vil fængsle fans og spillere over hele verden."

Thunderpick World Championship er vært for seks kvalificerende runder i tre globale områder: Europa, Nordamerika og, for første gang, Sydamerika. Yderligere detaljer om programmet for de kvalificerende runder kan findes på Thunderpicks webside. Alle kvalificerende runder bliver afholdt som fjernrunder i de respektive områder.

Thunderpick har som strategisk partnerskab fornyet samarbejdet med GRID som den officielle udbyder af e-sport-tjenester og datapartner. GRID's omfattende suite med topmoderne turneringsværktøjer, datavisualisering og robust infrastruktur vil forbedre integriteten, sikkerheden og det kommercielle potentiale væsentligt for Thunderpick World Championship 2024.

"Thunderpick har bidraget væsentligt til at øge bæredygtigheden af CS2-e-sport, og vi er stolte af at kunne støtte denne turnering med GRID Esports Solutions," sagde Fabian Logemann, Head of Tournament Operations, GRID. "Vores team glæder sig til igen at kunne støtte denne CS2-turnering i verdensklasse, og stille turneringstjenester og vigtige datapunkter til rådighed for hvert eneste kommende fantastiske træk."

Om Thunderpick

Thunderpick er oprettet af gamere til gamere og er en førsteklasses esports -bookmakerplatform med et kæmpe udvalg af events og markeder til at se og spille på ved hjælp af livestreams i højkvalitet. Thunderpick's -platformen udelukkende til krypto understøttes af verdensførende teknologi og tilbyder lynhurtige og nemme betalingsløsninger, en stor velkomstbonus til nye brugere og forskellige konkurrencer og foræringer for at give spillerne elektriserende værdi.

