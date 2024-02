Thunderpick annonserer Counter-Strike 2-turnering med rekordstore 1 million USD i premiepotten

Thunderpick World Championship 2024 sparkes i gang 1. april med den største Sportsbook-premiepotten noensinne

BERLIN, 13. februar 2024 /PRNewswire/ -- Thunderpick , den ledende online kryptospill-plattformen, annonserte i dag Thunderpick World Championship 2024, en global profesjonell CS2-turnering med en rekordstor premiepott på 1 million USD. Turneringen starter 1. april 2024, og finalene holdes i slutten av oktober 2024.

Etter suksessen til Thunderpick World Championship 2023 - som endte med en spennende FaZe Clan 2-0 seier i finalene - samler Thunderpick igjen de beste spillerne og lagene i verden for å konkurrere om en premiepott på til sammen 1 million USD , den største Sportsbook-premiepotten noensinne, igjen.

"Thunderpick World Championship 2024 vil bli en av årets mest spennende turneringer, med noen av topptalentene i CS2-verdenen. Vi er glade for å kunne tilby en premie som er nesten det dobbelte av den rekordstore 2023 bitcoinpotten på 600 000 USD, og denne gangen i kontanter," sa Kelly Sanders, strategisjef for Thunderpick. "Denne turneringen understreker ikke bare vår dedikasjon til det mangfoldige og voksende e-sportssamfunnet, men markerer også en ny milepæl i arrangementsserien vår. Vi kan forvente intens konkurranse og spill av høy kvalitet som vil fengsle fans og spillere over hele verden."

Thunderpick World Championship vil arrangere seks kvalifiseringsrunder over tre globale regioner - Europa, Nord-Amerika og for første gang Sør-Amerika. Ytterligere detaljer om tidsplanen for kvalifiseringsrundene vil være tilgjengelig på Thunderpicks nettsted. Alle kvalifiseringskonkurranser vil bli avholdt eksternt i sine respektive regioner.

I et strategisk samarbeid har Thunderpick fornyet sitt partnerskap med GRID som offisiell leverandør av esporttjenester, og datapartner. GRIDs omfattende suite, med banebrytende turneringsverktøy, datavisualisering og robust infrastruktur, vil være avgjørende for å forbedre integriteten, sikkerheten og det kommersielle potensialet til Thunderpick CS2 World Championship 2024.

"Thunderpick har i betydelig grad bidratt til å øke bærekraften til CS2 esportscenen, og vi er stolte av å støtte denne turneringen med GRID Esports Solutions," sa Fabian Logemann, turneringssjef i GRID. "Teamet gleder seg til å støtte denne CS2-mesterskapsserien i verdensklasse igjen, og tilby turneringstjenester og viktige datapunkter bak hvert utrolige spill som kommer."

Om Thunderpick

Laget av spillere for spillere. Thunderpick er en ledende esport- spillplattform med et enormt utvalg av arrangementer og markeder å spille på og se på via høykvalitets livestreamer. Verdensledende teknologi gjør det mulig for Thunderpicks crypto-only-plattformen å tilby lynraske, enkle og avgiftsfrie betalingsløsninger, en stor velkomstbonus for nye brukere, og ulike giveaways og konkurranser, for å gi elektrifiserende verdier til spillerne.

