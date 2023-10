Vena og Fluence annoncerer strategisk partnerskab for at levere en samlet løsning til forretningsplanlægning og finansiel afslutning

Cloud-baserede platforme kombinerer bedste-of-breed-egenskaber med kraften og allestedsnærværende i Microsoft Excel for at styrke FP&A- og regnskabsteams midt i dynamiske forretningsforhold

TORONTO, 21. december 2022 /PRNewswire/ -- Vena , Complete Planning platformen elsket af finanser og betroet af erhvervslivet, annoncerede i dag et strategisk partnerskab med Fluence teknologier , den specialbyggede finansielle konsoliderings-, lukke- og rapporteringssoftware til virksomheder i høj vækst, der tilbyder en integreret løsning, der styrker FP&A, udvidet planlægning (xP&A) og finansiel afslutningsstyring for Vena- og Fluence-kunder.

Traditionelle ERP- og CPM-applikationer passer ikke længere til behovene hos nutidens moderne FP&A- og regnskabsfolk, som skal arbejde tættere sammen for at guide deres organisationer gennem dynamiske forretningsforhold. Teams er tvunget til at nøjes med en "god nok" løsning, der går på kompromis med kapaciteter og får nogle brugere til at hacke løsninger for at få arbejdet gjort, hvilket risikerer fejl og unøjagtige resultater. Konsolideringen af best-of-breed-kapaciteter fra Vena Complete Planning og Fluence til en integreret løsning muliggør en ægte og problemfri digital transformation af hele økonomifunktionen – fra prognoser og modellering, integreret planlægning og budgettering til strømlining af finansiel rapportering og tæt ledelse – understøttet ved den iboende fleksibilitet og kendskab til en indbygget Excel-grænseflade.

"Vena og Fluence har arbejdet sammen siden 2019 og har givet fælleskunder mulighed for at reducere tiden til lukning med så meget som 90 %," sagde Vena Chief Marketing & Ecosystem Officer Allison Munro. "Denne næste udvikling af vores igangværende partnerskab giver vores kunder en integreret løsning, der effektivt servicerer de unikke behov for FP&A og regnskabsfunktioner. Teams er i stand til at udnytte vores gensidige Excel-first-tilgang til at fremme brugervenlighed, bred indførelse og samarbejde på tværs af organisationen for at fremme virksomhedens smidighed, produktivitet og robusthed."

"Det kombinerede Vena/Fluence-tilbud leverer en meget differentieret løsning til finansiel planlægning, konsolidering og afslutning," tilføjede Don Mal, bestyrelsesformand og medstifter af Fluence Technologies. "Fluence og Vena har en dokumenteret track record i at levere fælles løsninger til kunder globalt i over tre år, og jeg er begejstret for at se os styrke vores forhold yderligere."

Fælles kunder på tværs af en lang række brancher kan bruge Vena og Fluence til at drive FP&A, udvidet planlægning og finansielle afslutningsprocesser såsom tæt styring, konsolidering, kontoafstemning, leasingregnskab, skattetilførsel, kapitalplanlægning, salgs- og omsætningsplanlægning, ESG-planlægning og mere.

"Fluence og Vena har været betroede partnere siden de første dage af Fluence," sagde David Wood, Chief Revenue Office hos Fluence Technologies. "Denne udvidelse af Vena/Fluence-alliancen tilbyder enorm værdi for kunder og partnere og giver markedet det eneste 'best-of-breed' virksomhedsydelsesstyringstilbud til mellemmarkedsorganisationer."

Der er stigende efterspørgsel fra regnskabsteams efter den type effektivitetsgevinster, som Vena-brugere har nydt godt af i årevis, herunder en brugervenlig oplevelse forankret i de Excel-regneark, de arbejder i dagligt. Vena og Fluence giver en bedre oplevelse, når de bruges sammen.

For mere information om, hvordan man udnytter Vena- og Fluence-platformene, besøg venligst Vena Marketplace .

Om Vena

Vena er den eneste indbyggede Excel Complete Planning-platform bygget til Microsoft 365 med Power BI Embedded. Vena transformerer, hvordan forretnings-, finans- og driftsledere Plan To Grow™ med Vena Growth Engine, SaaS-platformen og -metoden, der styrker og inspirerer dine planer og guider din vækstrejse. Over 1.300 af verdens førende virksomheder driver deres vækst med Vena. Besøg venasolutions.com for yderligere oplysninger.

Om Fluence

Fluence er den eneste rendyrkede finansielle konsoliderings-, lukke- og rapporteringssoftware til højvækstvirksomheder. Vores kunder går live om uger, lukker deres bøger om dage og rapporterer intelligens i realtid. Vi leverer spilskiftende effektivitetsgevinster og pålidelige, rettidige tal til vores kunder, så de får den tid, kontrol og selvtillid, de fortjener. Fluence er out-of-the-box, kodefri software med en fuld Excel-grænseflade og funktioner i virksomhedskvalitet til øjeblikkelig overtagelse og hurtig tid til værdi, alt sammen i en ægte finansejet løsning. Velkommen til Fluence...vi lukker tidligt.

