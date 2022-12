Vena ja Fluence julkistavat strategisen kumppanuuden tarjotakseen yhtenäisen ratkaisun liiketoiminnan suunnitteluun ja tilinpäätöksiin

Pilvipohjaiset alustat yhdistävät parhaat ominaisuudet Microsoft Excelin tehoon ja yleisyyteen, mikä auttaa rahoitussuunnittelu- ja -analyysiammattilaisia sekä kirjanpitotiimejä dynaamisissa liiketoimintaolosuhteissa.

TORONTO, 21. joulukuuta 2022 /PRNewswire/ -- Vena , rahoitusalan rakastama ja yritysten luottama Complete Planning -alusta, julkisti tänään strategisen kumppanuuden in kanssa Fluence Technologies , joka on konsolidointi-, tilinpäätös- ja raportointiohjelmisto nopeasti kasvaville yrityksille. Se tarjoaa integroidun ratkaisun, joka mahdollistaa rahoitussuunnittelun ja analyysin (FP&A), laajennetun suunnittelun (xP&A) sekä Vena- ja Fluence-asiakkaiden tilinpäätöshallinnon.

Perinteiset ERP- ja CPM-sovellukset eivät enää vastaa nykypäivän rahoitussuunnittelu- ja analyysitiimien sekä kirjanpitoammattilaisten tarpeita, sillä heidän on työskenneltävä yhä tiiviimmin yhdessä ohjatakseen organisaatiotaan dynaamisten liiketoimintaolosuhteiden läpi. Tiimien on pakko tyytyä "tarpeeksi hyvään" ratkaisuun, joka vaarantaa ominaisuudet ja kehottaa käyttäjiä hakkeroimaan tai käyttämään muita tapoja saadakseen työn valmiiksi, mikä voi johtaa virheisiin ja epätarkkoihin tuloksiin. Vena Complete Planningin ja Fluencen parhaiden ominaisuuksien yhdistäminen integroiduksi ratkaisuksi mahdollistaa koko taloushallinnon saumattoman digitaalisen muutoksen - ennustamisesta ja mallintamisesta, integroidusta suunnittelusta ja budjetoinnista taloudellisen raportoinnin ja tiiviin johtamisen tehostamiseen - alkuperäisen Excel-käyttöliittymän luontaisen joustavuuden ja tuntemuksen tukemana.

"Vena ja Fluence ovat työskennelleet yhdessä vuodesta 2019 lähtien tarjoten jaetuille asiakkaille mahdollisuuden lyhentää tilinpäätöksiin käytettyä aikaa jopa 90 %", sanoo Allison Munro Venan Chief Marketing & Ecosystem Officer. "Tämä jatkuvan kumppanuussuhteemme seuraava kehitysvaihe tarjoaa asiakkaillemme integroidun ratkaisun, joka palvelee tehokkaasti FP&A- ja kirjanpitotoimintojen ainutlaatuisia tarpeita. Tiimit voivat hyödyntää molemminpuolista Excel-ensin-lähestymistapaamme helpottaakseen käyttöä, laajaa käyttöönottoa ja yhteistyötä koko organisaatiossa lisätäkseen liiketoiminnan ketteryyttä, tuottavuutta ja kestävyyttä."

"Yhdistetty Vena/Fluence-tarjonta tuo erittäin monipuolisen ratkaisun taloussuunnitteluun, konsolidointiin ja tilinpäätöksiin", lisää Don Mal, Fluence Technologiesin hallituksen puheenjohtaja ja toinen perustaja. "Fluencella ja Venalla on todistetusti kokemusta yhteisten ratkaisujen toimittamisesta asiakkaille maailmanlaajuisesti yli kolmen vuoden ajan, ja olen innoissani nähdessäni meidän vahvistavan suhdettamme edelleen."

Yhteisasiakkaat useilla eri toimialoilla voivat käyttää Venaa ja Fluencea tehostaakseen FP&A:ta, laajennettua suunnittelua ja taloudellisia tilinpäätösprosesseja, kuten päätösten hallintaa, konsolidointia, tilien täsmäyttämistä, vuokrakirjanpitoa, verovarauksia, pääomasuunnittelua, myynnin ja tulojen suunnittelua, ESG-suunnittelua ja muuta.

"Fluence ja Vena ovat olleet luotettavia kumppaneita Fluencen alkuajoista lähtien", sanoo David Wood, Fluence Technologiesin Chief Revenue Officer. "Tämä Vena/Fluence-liittouman laajennus tuo valtavaa lisäarvoa asiakkaille ja kumppaneille sekä tarjoaa markkinoille ainoan "alan parhaan" suorituskyvyn hallintatuotteen keskisuurille organisaatioille."

Tilitoimistot vaativat yhä enemmän tehokkuutta, josta Vena-käyttäjät ovat hyötyneet vuosien ajan. Näitä ovat muun muassa käyttäjäystävällinen käyttökokemus, joka perustuu heidän päivittäin käyttämiin Excel-laskentataulukoihin. Vena ja Fluence tarjoavat paremman kokemuksen yhdessä käytettäessä.

Lisätietoja Vena- ja Fluence-alustojen hyödyntämisestä saat Vena Marketplace -sivulta.

Vena on ainoa natiivi Excel Complete Planning -alusta, joka on rakennettu Microsoft 365:lle, jossa on Power BI Embedded. Vena muuttaa liiketoiminta-, talous- ja operatiivisten johtajien tapaa Plan To Grow™ -sovelluksella Vena Growth Enginen, SaaS-alustan ja metodologian avulla, joka vahvistaa ja inspiroi suunnitelmiasi ja ohjaa kasvumatkaasi. Yli 1 300 maailman johtavaa yritystä tukee kasvuaan Venan avulla. Lisätietoja löydät osoitteesta venasolutions.com .

Fluence on ainoa puhtaasti konsolidointi-, tilinpäätös- ja raportointiohjelmisto nopeasti kasvaville yrityksille. Asiakkaamme ottavat sen käyttöön viikoissa, tekevät tilinpäätökset päivissä ja raportoivat tiedustelutietonsa reaaliajassa. Toimitamme asiakkaillemme mullistavia tehokkuusetuja sekä luotettavia, oikea-aikaisia numeroita, jotta he saavat ansaitsemansa ajan, hallinnan ja luottamuksen. Fluence on käyttövalmis, koodaamaton ohjelmisto, jossa on täydellinen Excel-käyttöliittymä ja yritystason ominaisuudet. Nämä tekijät mahdollistavat välittömän käyttöönoton ja nopean arvonnousun, kaikki puhtaasti talouspohjaisessa ratkaisussa. Tervetuloa Fluenceen...päätämme aikaisin.

