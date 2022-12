Vena en Fluence gaan strategisch samenwerken om een uniforme oplossing te bieden voor bedrijfsplanning en financiële afsluiting

Cloudgebaseerde platforms combineren de beste mogelijkheden met de kracht en alomtegenwoordigheid van Microsoft Excel om FP&A- en boekhoudteams te versterken in dynamische bedrijfsomstandigheden

TORONTO, 21 december 2022 /PRNewswire/ -- Vena , het complete planningsplatform dat geliefd is bij financiën en vertrouwd wordt door het bedrijfsleven, heeft vandaag bekendgemaakt op strategisch niveau te gaan samenwerken met Fluence Technologies , de speciaal gebouwde software voor financiële consolidatie, financiële afsluiting en rapportage voor snelgroeiende bedrijven, die een geïntegreerde oplossing biedt die FP&A, uitgebreide planning (xP&A) en financieel afsluitingsbeheer mogelijk maakt voor klanten van Vena en Fluence.

Traditionele ERP- en CPM-applicaties voldoen niet langer aan de behoeften van de moderne FP&A- en boekhoudprofessionals die nauwer moeten samenwerken om hun bedrijven oor dynamische omstandigheden te loodsen. Teams worden gedwongen genoegen te nemen met een oplossing die wel volstaat, maar die een compromis vormt op het gebied van mogelijkheden en sommige gebruikers ertoe aanzet tijdelijke oplossingen aan te brengen om de klus te klaren, met het risico op fouten en onnauwkeurigheden. De consolidatie van de beste capaciteiten van Vena Complete Planning en Fluence in een geïntegreerde oplossing maakt een echte en naadloze digitale transformatie van de gehele financiële functie mogelijk, van prognoses en modellering, geïntegreerde planning en budgettering tot het stroomlijnen van financiële rapportage en afsluiting, dankzij de inherente flexibiliteit en vertrouwdheid van een native Excel-interface.

"Vena en Fluence werken sinds 2019 samen, waardoor gezamenlijke klanten de mogelijkheid hebben om de financiële afsluitperiode met maar liefst 90% te verkorten", aldus Vena Chief Marketing & Ecosystem Officer Allison Munro. "Deze volgende evolutie van onze voortdurende samenwerking biedt onze klanten een geïntegreerde oplossing die effectief voorziet in de unieke behoeften van FP&A- en boekhoudfuncties. Teams kunnen gebruikmaken van onze wederzijdse Excel-eerst-benadering om gebruiksgemak, brede acceptatie en samenwerking in de hele organisatie te stimuleren om zakelijke flexibiliteit, productiviteit en veerkracht te stimuleren."

"Het gecombineerde Vena/Fluence-aanbod biedt een zeer gedifferentieerde oplossing voor financiële planning, consolidatie en afsluiting", aldus Don Mal, voorzitter en medeoprichter van Fluence Technologies. "Fluence en Vena hebben gedurende meer dan drie jaar een bewezen staat van dienst in het leveren van gezamenlijke oplossingen aan onze klanten over de hele wereld en ik ben verheugd om te zien dat we onze relatie verder versterken."

Gezamenlijke klanten in een breed scala van sectoren kunnen Vena en Fluence gebruiken om FP&A, uitgebreide planning en processen van financiële afsluiting mogelijk te maken, zoals close management, consolidatie, rekeningafstemming, leaseboekhouding, inkomstenbelasting, kapitaalplanning, verkoop- en omzetplanning, ESG-planning en meer.

"Fluence en Vena al sinds het begin van Fluence vertrouwde partners", aldus David Wood, Chief Revenue Office bij Fluence Technologies. "Deze uitbreiding van de samenwerking tussen Vena en Fluence biedt enorme waarde voor klanten en partners en biedt de markt het enige 'beste in zijn klasse' corporate performance management-aanbod voor middelgrote organisaties."

Er is een toenemende vraag van boekhoudteams naar het soort efficiëntie waarvan Vena-gebruikers al jaren profiteren, inclusief een gebruiksvriendelijke ervaring die geworteld is in de Excel-werkbladen waarin ze dagelijks werkzaam zijn. Vena en Fluence bieden een betere ervaring wanneer ze gecombineerd worden gebruikt.

Ga voor meer informatie over het gebruik van de Vena- en Fluence-platforms naar de Vena Marketplace .

Over Vena

Vena is het enige native Excel Complete Planning-platform dat is gebouwd voor Microsoft 365 met Power BI Embedded. Vena transformeert de manier waarop zakelijke, financiële en operationele leiders Plan To Grow™ met de Vena Growth Engine, het SaaS-platform en de methodologie die uw plannen ondersteunt, inspireert en uw groeitraject begeleidt. De groei van meer dan 1.300 van 's werelds toonaangevende bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Vena. Ga voor meer informatie naar venasolutions.com .

Over Fluence

Fluence is de enige pure software voor financiële consolidatie, afsluiting en rapportage voor snelgroeiende bedrijven. Onze klanten gaan binnen enkele weken live, sluiten hun boeken binnen enkele dagen en rapporteren informatie in real-time. We leveren onze klanten baanbrekende efficiëntiewinsten en betrouwbare, tijdige rapportages, zodat ze de tijd, de controle en het vertrouwen krijgen die ze verdienen. Fluence is na installatie zonder verdere aanpassingen meteen gebruiksklaar en voorziet in een volledige Excel-interface en mogelijkheden op bedrijfsniveau voor onmiddellijke acceptatie dat zich als financiële totaaloplossing snel terugverdient. Welkom bij Fluence...alles voor uw financiële administratie.

