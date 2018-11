„Land Your Dream" mit Air China

Führende chinesische Airline launcht neue Brand-Kampagne in Deutschland, um Reisende zu inspirieren

FRANKFURT, 7. November 2018 /PRNewswire/ -- Die chinesische Fluggesellschaft Air China, eine weltweit führende Luftfahrtgesellschaft, hat kürzlich den Start ihrer Kampagne „Land Your Dream" verkündet. Die Kampagne soll deutsche Reisende dazu inspirieren, ihre Träume mit Air China zu verwirklichen.

Die neue Kampagne „Land Your Dream" verdeutlicht nicht zuletzt Air Chinas Bestreben, Menschen beim Verwirklichen ihrer Träume zu unterstützen und Geschäftsreisenden sowie Touristen gleichermaßen die zahlreichen Möglichkeiten, die China und die Welt bieten, aufzuzeigen. Air China möchte Reisenden aus Deutschland die bequemste Direktverbindung zwischen Deutschland und China zu gleichzeitig vorteilhaften Preisen anbieten. Die Passagiere erwartet an Bord der jungen Flotte ein sicheres und komfortables Reiseerlebnis mit exzellentem Service – so können Reisende schon an Bord mit dem Verwirklichen ihrer Träume beginnen. Mit der Express-Verbindung zwischen Peking und Frankfurt, der geplanten Express-Verbindung zwischen Peking und München - die am 2. November eröffnet wird - sowie stetig verbesserten Produkten und Services bietet Air China ein Leistungsportfolio, das genau auf die Bedürfnisse von Passagieren zugeschnitten ist. Auf diese Weise ermöglicht es die Airline Reisenden nicht nur ihren Träumen nachzugehen, sondern baut gleichzeitig langfristige Verbindungen zwischen China und Deutschland auf.

Um Air Chinas Entschlossenheit zu unterstreichen, deutschen Reisenden bei der Verwirklichung ihrer Träume zu helfen, findet im Rahmen der Kampagne ein Gewinnspiel statt. Auch hier heißt es: „Land your dream!" Ein glücklicher Teilnehmer gewinnt Business Class-Tickets für eine Reise nach China oder zu einer anderen Destination weltweit. Neun Zweitplatzierte gewinnen hochwertige tragbare Lautsprecher und 30 Drittplatzierte können sich über einen eleganten Koffer freuen.

Um teilzunehmen, können Interessierte ab dem Start des Gewinnspiels am 20. November 2018 die Microsite zur Kampagne aufrufen und dort ihre Traumdestination sowie ihren damit verbundenen Traum eintragen.

Die auf der Microsite demonstrierte Bildwelt zeigt Wolken, die das Bild eines Traums illustrieren sollen und Usern während des Ladevorgangs zur Landingpage begleiten. Auch auf der Landingpage selbst werden Träume und ikonische Ziele in Wolkenform dargestellt. Zusätzlich wird die Bildwelt der Wolken, in Form von Gesichtern träumender Menschen, auf Out-of-Home Anzeigen sowie in digitalen und sozialen Medien weitergeführt. Als graphisches Element tauchen immer wieder Wolken auf, die die Gesichter von träumenden Menschen ersetzen. Die Bildsprache spielt gezielt auf den Umstand an, mit Unterstützung der Airline bisher unerfüllte Träume verwirklichen zu können. Zusätzlich unterstreichen Printanzeigen, dass Air China als Chinas größte Fluggesellschaft nicht nur traditionsbewusst und kundenorientiert ist, sondern stetig daran arbeitet, Premium-Services zu entwickeln, die von der Essenz der chinesischen Kultur geprägt sind.

Zentraler Bestandteil der Kampagne ist ein neuer TV-Spot, der ab dem 1. November ausgestrahlt und durch Out-of-Home Anzeigen und digitale Kampagnen unterstützt wird. Der emotionale 2:40-minütige Film, der auch in zwei 30-sekündigen Cut-Downs zur Verfügung steht, zeigt die Dynamik der Wirtschaft, das Wunder des Tourismus und das Leben der Bevölkerung im zeitgenössischen China. Das Creative soll demonstrieren, dass Air China sich um die Reise jedes Einzelnen kümmert und jeden Reisenden dabei unterstützt, seinen individuellen Traum zu verwirklichen. Zusätzlich wird die Kampagne durch PR und Social Media-Maßnahmen sowie Influencer-Marketing unterstützt.

Als größte chinesische Fluggesellschaft und Star Alliance-Mitglied verbindet Air China Reisende aus aller Welt mit erstklassigen Dienstleistungen, Komfort und authentischen Erlebnissen während des Flugs. Als die am längsten operierende chinesische Fluggesellschaft bildet Air China außerdem eine Brücke zwischen Deutschland und China, eingebettet in ein Netzwerk, das sich über insgesamt sechs Kontinente erstreckt.

„Seit der 1980er Jahren ermöglichen wir es deutschen Reisenden, einige ihrer größten Träume zu verwirklichen, indem wir sie mit China verbinden. Von der Erkundung der Chinesischen Mauer über den Besuch der Reisfelder bis hin zur Verkostung der feinsten chinesischen Köstlichkeiten oder sogar der Beobachtung von Pandas aus nächster Nähe - unser erstklassiger Service und unser riesiges Flugnetz haben Reisenden diese und weitere Möglichkeiten eröffnet", erklärt Hongbing Chen, Deputy General Manager, Air China Europe. „Die „Land Your Dream" Kampagne ist der nächste spannende Meilenstein in unserer Geschichte und wir können es kaum erwarten, Menschen dabei zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen."

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter: https://www.airchina.de/DE/DE/promotion/LandYourDream

Über Air China

Air China Limited (Air China) ist die nationale Fluggesellschaft Chinas und führender Anbieter von Dienstleistungen und Produkten für Passagiere, Luftfracht und Fluggesellschaften in China. Der operative Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Peking, einem wichtigen nationalen und internationalen Drehkreuz in China. Air China erbringt fluglinienbezogene Dienstleistungen, einschließlich Flugzeugwartung und Bodenverkehrsdienste in Peking, Chengdu und weiteren Standorten. Im August 2018 verfügte Air China über eine Flotte von 590 Passagierflugzeugen und Frachtern, hauptsächlich Boeing und Airbus. Eingeschlossen sind die Flotten von Fluggesellschaften mit einer mehrheitlichen Beteiligung von Air China. Air China betreibt 436 Strecken, darunter 110 internationale Strecken, 16 regionale Strecken und 310 Inlandsstrecken. Air China bedient 188 Städte in 42 Ländern und Regionen, darunter 69 internationale Städte und 116 inländische Städte. Aufgrund des umfangreichen Streckennetzes, des Drehkreuzes in Peking, und insbesondere nach der Aufnahme in die Star Alliance kann Air China Passagiere zu 1.317 Flughäfen in 193 Ländern fliegen.

Als eine der größten chinesischen Fluggesellschaften hat Air China in den 1980er Jahren die Strecke Peking - Frankfurt eröffnet und bietet auf dieser Verbindung nun zwei Flüge pro Tag an. Air China betriebt mehrere Direktverbindungen von Peking, Shanghai, Chengdu und Shenzhen nach Frankfurt, München und Düsseldorf und bietet sowohl deutschen als auch chinesischen Touristen einen sicheren und komfortablen Service. Insgesamt bietet Air China 40 Hin- und Rückflüge pro Woche zwischen China und Deutschland an. Ab dem 1. Dezember wird die Strecke Shanghai - Frankfurt mit dem brandneuen A350 bedient. Darüber hinaus umfasst die Flotte zwei der modernsten Großraumflugzeuge, die 787-9 und die 777-300ER.

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Air China: https://www.airchina.de/

