« Land Your Dream »* avec Air China !

La compagnie aérienne chinoise lance une nouvelle campagne en France pour inviter les voyageurs à franchir un cap : répondre à leurs aspirations pour voler jusqu'au bout de leurs rêves.

PARIS, le 7 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Air China, compagnie aérienne chinoise et acteur majeur du transport aérien dans le monde, a annoncé le lancement de la campagne « Land Your Dream »*, pour donner aux voyageurs français l'envie de réaliser leurs projets et ce, grâce à Air China.

« Land Your Dream »* : une ambitieuse campagne d'envergure européenne

Cette campagne est une nouvelle illustration de l'engagement d'Air China à aider chacun à vivre ses rêves. L'idée ? Faire découvrir aux voyageurs d'affaires comme aux touristes toutes les opportunités que recèlent la Chine et le reste du monde.

Un spot TV est lancé depuis le 1er novembre : il s'accompagne de campagnes de communication d'affichage et numérique. La qualité cinématographique exceptionnelle des images, la richesse émotionnelle du film de 2 minutes et 40 secondes ainsi que les deux spots de 30 secondes ont vocation à donner un coup de projecteur sur le dynamisme de l'activité en Chine, sur des destinations touristiques fabuleuses et sur les Chinois d'aujourd'hui en quête d'une vie meilleure. L'idée originale vise à montrer qu'Air China prend le plus grand soin de chaque passager à l'occasion de son voyage, et l'accompagne dans l'accomplissement de son rêve. La campagne s'appuie également sur d'autres canaux tels que les relations publiques, les médias sociaux et le marketing d'influence.

Air China, le choix évident pour une évasion aux quatre coins du monde

Air China propose des vols directs entre Paris et les villes de Beijing, Chengdu et Shanghai, avec de nouveaux services et prestations haut de gamme intégrés. La compagnie aérienne a pour ambition de permettre aux voyageurs de poursuivre leurs rêves tout en développant les connexions entre la France et la Chine.

Air China, la plus ancienne compagnie aérienne opérationnelle chinoise et l'une des grandes compagnies asiatiques à couvrir les six continents. Grâce à son réseau particulièrement étoffé à disposition des voyageurs, Air China renforce ainsi le pont entre la France et la Chine. Au cours des neuf prochains mois, Air China entend démontrer sa détermination à aider les voyageurs français à concrétiser et mener à bien leurs aspirations dans le cadre de nombreux événements inédits en France.

Air China, une des principales compagnies aériennes chinoise et membre de Star Alliance, offre aux voyageurs du monde entier des prestations et services haut de gamme ainsi qu'une expérience de vol authentique, permettant à chaque passager de vivre son rêve. La compagnie aérienne est déterminée à enrichir les relations franco-chinoises. Paris est, en effet, la première destination de l'Union européenne à avoir été desservie par Air China : une liaison qui célébrera son 45ème anniversaire en 2019.

Mme Wang Fan, Directrice générale d'Air China Paris, a déclaré : « Depuis près de quarante ans, nous donnons aux voyageurs français les moyens de vivre pleinement leur passion en les reliant à la Chine. Qu'il s'agisse de s'aventurer sur la Grande muraille ou visiter les rizières, goûter les mets les plus raffinés de la cuisine chinoise ou même voir des pandas de près, notre service haut de gamme et notre vaste réseau de liaisons aériennes leur ouvre des possibilités infinies. La campagne « Land your Dream »* est la prochaine étape, particulièrement stimulante, de notre histoire. Nous sommes impatients d'aider chaque voyageur à faire en sorte que ses rêves deviennent réalité ».

Voici le lien vers le site web officiel pour visionner le spot « Land Your Dream»

*« Land Your Dream » : Atteignez Vos Rêves

À propos d'Air China

Air China Limited (Air China) est la compagnie aérienne nationale de la Chine et un prestataire de premier plan pour les produits et services liés au transport de passagers, au fret aérien ainsi qu'aux compagnies aériennes en Chine. Son siège opérationnel est situé à Beijing, un important hub national et international en Chine. Elle fournit également des services liés aux compagnies aériennes, et notamment la maintenance d'aéronefs et des services d'escale à Beijing, Chengdu et dans d'autres sites. En août 2018, Air China exploitait une flotte de 590 avions de transport de passagers et de fret, fournis principalement par Boeing et Airbus (y compris ceux des compagnies aériennes dans lesquelles Air China détient une participation majoritaire). La compagnie compte 436 liaisons pour le trafic passagers sur les six continents, dont 310 itinéraires domestiques, 110 internationaux et 16 liaisons régionales. Elle dessert 42 pays et régions dans le monde et 188 villes, dont 69 internationales, 3 régionales et 116 nationales. Grâce à sa collaboration avec Star Alliance, le réseau couvert par la compagnie s'étend à 1 317 destinations dans 193 pays.

Deuxième compagnie aérienne à assurer une liaison entre la Chine et la France, Air China propose des vols directs entre Paris-Charles de Gaulle et trois grandes villes en Chine : Beijing, Chengdu et Shanghai. Actuellement, Air China propose 18 liaisons par semaine, dont 11 entre Beijing et Paris, 4 entre Shanghai et Paris, et 3 entre Chengdu et Paris.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet d'Air China : www.airchina.fr

