3. Seidenstraßen-Ausstellung öffnet ihre Türen in Xi'an; Gürtel und Straße von gegenseitiger Öffnung geprägt

Das Motto der diesjährigen Seidenstraßen-Ausstellung lautet „Neue Ära, Neue Strategie, Neue Entwicklung". In vierzig Aktivitäten werden über 20 Themenbereiche wie Handel, Kultur, Investition, Wissenschaft und Finanzen abgedeckt. Es finden Gespräche auf Regierungsebene, Kollaborationen zwischen Unternehmen, persönliche Gespräche sowie Städtebegegnungen statt. In sechs Pavillons sind transnationale, interregionale und themenübergreifende Ausstellungen zu sehen mit Schwerpunkt auf Luftfahrt, elektronischen IT-Produkten sowie intelligenter Fertigung in Hochtechnologiesektoren.

Nach Worten von Rona Fairhead, Ministerin für Handels- und Exportförderung in der Abteilung für internationalen Handel des VK, reisten mehr als 200 britische Delegierte und 50 Unternehmen zu der Ausstellung an. „Diese bislang größte britische Delegation, die den Nordwesten Chinas besucht, wird die Kooperation mit den Provinzen im Nordwesten Chinas sowie den Regionen im Wirtschaftsgürtel entlang der Seidenstraße stärken", sagte Fairhead.

Rona Fairhead sagte, dass alle Länder entlang der Seidenstraße sowie Unternehmen aus aller Welt hier zusammenkommen, um Handel zu betreiben, den freien Kapitalfluss voranzubringen, technologischen Wettbewerb zu fördern und Ideen auszutauschen, und sich die Provinz Shaanxi bei dieser Seidenstraßen-Ausstellung vor der Welt als modern, offen und einladend präsentiert.

Die Seidenstraßen-Ausstellung will einen Beitrag zur Seidenstraßeninitiative leisten und ist zu einem Kompetenzzentrum für die Entwicklung der Länder entlang der Seidenstraße, einem Zentrum für Kooperation bei Investition und Handels sowie einem Zentrum für hochwertige Produkte und wissenschaftlichen Fortschritt geworden. Mit Blick auf die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Land- und Meereswirtschaft sowie Kooperation zwischen heimischer und ausländischer Wirtschaft bzw. Ost- und Westchina eröffnet die Seidenstraßen-Ausstellung auch globale Entwicklungschancen.

QUELLE The Organizing Committee of the Third Silk Road Expo