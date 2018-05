A Terceira Exposição da Estrada da Seda começa em Xi'an, um novo padrão de abertura de duas vias toma forma ao longo da iniciativa "Cinturão e Estrada"

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/691595/The_opening_ceremony_of_the_3rd_Silk_Road_Expo.jpg

O tema da Exposição da Estrada da Seda deste ano é "Nova Era, Novo Padrão e Novo Desenvolvimento" ("New Age, New Pattern and New Development"). Quarenta atividades, cobrindo mais de 20 áreas como comércio, cultura, investimento, ciência e finanças, são realizadas nas formas de diálogos governamentais, colaborações empresariais, intercâmbios pessoa a pessoa e interações entre cidades. Os seis pavilhões têm exibições transnacionais, inter-regionais e cruzadas, destacando produtos do setor aeroespacial, da tecnologia da informação eletrônica e fabricação inteligente nas indústrias de alta tecnologia.

A ministra da Promoção do Comércio e da Exportação do Departamento de Comércio Internacional do Reino Unido, Rona Fairhead, informou que mais de 200 delegados britânicos e 50 empresas participam do evento deste ano. "Essa que é a maior delegação britânica a visitar o Noroeste da China busca fortalecer a cooperação com as províncias no Noroeste da China e com as regiões ao longo do Cinturão Econômico da Estrada da Seda", afirmou a ministra.

Rona Fairhead disse que todos os países ao longo da iniciativa "Cinturão e Estrada" e empresas de todo o mundo se reuniram no evento para intercâmbios comerciais, livre fluxo de capital, concorrência tecnológica e comunicação de ideias e que a Exposição da Estrada da Seda mostra ao mundo uma Província de Shaanxi moderna, aberta e abrangente.

A Exposição da Estrada da Seda, que objetiva contribuir para a construção da iniciativa "Cinturão e Estrada", se tornou um centro do saber para o desenvolvimento dos países ao longo da "Cinturão e Estrada", um centro de investimentos e de cooperação comercial e um centro de produtos avançados e desenvolvimento científico. Com uma visão de promover a interação entre a economia terrestre e marítima, cooperação doméstica e internacional e cooperação entre o Leste e o Oeste da China, a Exposição da Estrada da Seda também irá produzir novas oportunidades de desenvolvimento para o mundo.

