Se inauguró la 3.a Expo de la Ruta de la Seda en Xi'an; toma forma un nuevo patrón de apertura bidireccional a lo largo del Cinturón y la Ruta

El tema de la Expo de la Ruta de la Seda de este año es "Nueva era, nuevo patrón y nuevo desarrollo". Se realizan cuarenta actividades que cubren más de veinte áreas tales como el comercio, la cultura, las inversiones, la ciencia y las finanzas con el formato de diálogos gubernamentales, colaboraciones empresariales, intercambios entre personas e interacciones entre ciudades. Los seis pabellones ofrecen exhibiciones transnacionales, interregionales y de mezclas de estilos, resaltando los productos aeroespaciales y electrónicos de tecnología de la información y fabricación inteligente en industrias de alta tecnología.

Rona Fairhead, ministra de Comercio y Promoción de las Exportaciones del Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido, contó que participaron en el evento más de 200 delegados británicos y 50 empresas. "Esta delegación británica, que es la más grande en haber visitado la región noroeste de China, fortalecerá la cooperación con las provincias de esa zona, así como con otras ubicadas en el Cinturón Económico de la Ruta de la Seda", declaró Fairhead.

Rona Fairhead expresó que todos los países ubicados en el Cinturón y Ruta de la Seda y las empresas de todo el mundo se dan cita aquí para lograr intercambios comerciales, flujo libre de capitales, competencia de tecnología y comunicación de ideas, y esta Expo de la Ruta de la Seda muestra a Shaanxi ante todo el mundo como provincia moderna, abierta y abarcadora.

La Expo de la Ruta de la Seda, que tiene por fin ayudar a construir el Cinturón y la Ruta, se ha convertido en un centro de sabiduría para el desarrollo de los países ubicados en el Cinturón y la Ruta, centro de cooperación comercial y de inversiones, y centro de productos calidad superior y desarrollo científico. Con el objetivo de promover la interacción entre la economía terrestre y la marítima, la cooperación nacional e internacional, y la cooperación entre la región este y oeste de China, la Expo de la Ruta de la Seda también aportará nuevas oportunidades de desarrollo para el mundo.

FUENTE The Organizing Committee of the Third Silk Road Expo

