3NS, ein koreanischer Hersteller von Kinesio-Tapes, gibt Informationen zur effektiven Verwendung von Sport-Tapes

Das Kinesio-Tape, ein flexibles Sport-Tape, kann zum Schutz und zur Heilung von Körperteilen eingesetzt werden, die durch Stöße oder Überbeanspruchung verletzt wurden. Es ist auch wirksam bei der Prävention von Verletzungen vor dem Training und bei der Linderung von Muskelschmerzen Nach Überanstrengung oder Verletzungen sammelt sich Lymphflüssigkeit in dem betreffenden Körperteil an. Die daraus entstehenden Entzündungen und der Druck auf Muskeln und Bindegewebe führt schließlich zu Unbehagen und Schmerzen in dem Körperteil. Ein richtig befestigtes Kinesio-Tape stützt die Haut und reduziert den Druck. Dadurch werden die Schmerzen gelindert. Neben der Verringerung der Schmerzen, verhindert es die zu starke Bewegung der Muskeln und reduziert so die Verletzungsgefahr.

Folgendes ist gemäß Koreas führendem Produzenten 3NS beim Einsatz von Kinesio-Tapes zu beachten: Das Kinesio-Tape kann am ganzen Körper genutzt werden, aber um die Wirkung zu maximieren, muss es mindestens eine Stunde vor Beginn der körperlichen Aktivität aufgeklebt werden. Säubern Sie vor dem Aufkleben außerdem die Haut mit Alkohol, um Staub, Öl und Körperlotion zu entfernen, damit die Tapes länger halten.

3NS ist auf die Produktion von Kinesio-Tape spezialisiert und vertreibt seine hochwertigen Sport-Tapes von Südkorea aus über mehr als 40 Unternehmen in 32 Ländern. 3NS verfügt über eigene Fabriken und spezialisierte Produktionslinien in Korea, die direkt für alle Produktionsprozesse verantwortlich sind, von der Rohstoffaufbereitung bis zur Verpackung der Produkte. Das Gewebe, das zu 97% aus Baumwolle und zu 3% aus Polyurethan besteht, ist elastisch und verhält sich ähnlich der Muskeln. Ein Wellenmuster dient zur besseren Durchblutung der Haut und der Reduzierung von Bewegungen der Muskeln. 3NS-Tape erhielt ein Siegel der CE in Europa, sowie die Zertifizierung durch die FDA in den Vereinigten Staaten und der KFDA in Korea für seine Sicherheit und Wirksamkeit und ist nach ISO9001 und ISO13485 zertifiziert.

3NS verfügt über spezialisierte Produktionslinien in Korea und produziert die Tapes in eigenen Anlagen von der Rohstoffaufbereitung bis zur Verpackung der Produkte, so dass eine hervorragende Qualität garantiert werden kann. 3NS will das Training einfach und sicher machen, für Profisportler auf der ganzen Welt aber auch für normale Freizeitsportler, die jeden Tag laufen, um ihre Gesundheit zu fördern. Detaillierte Informationen über das Kinesio-Tape von 3NS finden Sie auf der folgenden Seite.

Offizielle Seite: tstaping.com

Online-Shop des Produkts: en.3nsmall.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1359758/TS_____v2.jpg

Weitere Links

http://tstaping.com



SOURCE 3NS