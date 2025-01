500.000 KMU-Nutzer weltweit: Alibabas KI-Suchmaschine Accio erreicht Meilenstein

Accio ermöglicht KMU vereinfachtes Sourcing rund um den Globus

NEW YORK, 6. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Accio, die durch künstliche Intelligenz (KI) unterstützte Business-to-Business (B2B)-Suchmaschine für Sourcing von Alibaba International, hat im ersten Monat seit ihrem Start im November 2024 bereits über 500.000 Nutzer aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) erreicht.

Millionen Anbieter weltweit katalogisiert

Accio verarbeitet natürliche Sprache, um Suchfunktionen stetig zu verbessern, so dass KMU-Einkäufer intuitiv die Produkte finden können, die sie benötigen. Die Suchmaschine katalogisiert nun Millionen von Lieferanten weltweit und verfolgt das Ziel, KMU-Käufer mit idealen Partnern zu verbinden, um ihre Produktkonzepte in erfolgreiche Geschäftsprojekte umzuwandeln. Accio deckt mehr als 7.600 Produktkategorien ab und wurde anhand von mehr als 200 Millionen branchenspezifischen Parametern für den Welthandel trainiert.

Seit ihrer Einführung hat die Funktion „Accio Inspiration" die Konversionsrate für Lieferanten um fast 30 Prozent erhöht – von der Suche bis zur Angebotsanfrage.

Leistung in der Weihnachtssaison

Während der Spitzenzeiten des globalen E-Commerce-Verkaufs im November und Dezember haben weltweit mehr als 50.000 KMU Accio aktiv genutzt, um Inspiration für die Bestandsauffüllung zu Black Friday und Weihnachten zu finden. Das Nutzerfeedback zeigt, dass die Suchmaschine ihnen dabei geholfen hat, dies effizient umzusetzen.

Accio hat einen Net Promoter Score (NPS) von über 50[1], was auf eine hohe Kundenzufriedenheit hinweist. Am 13. Dezember 2024 wurde die dynamische Suchmaschine außerdem zum „Produkt des Tages" auf Product Hunt ernannt, einer Website, die neue Produkte im Technologiebereich kuratiert, was ihren Status als unverzichtbares Instrument für KMU-Einkäufer weltweit weiter festigt.

Globaler B2B-Handel tritt in die Ära der KI-Suche ein

Alibaba International hat Accio zu einem kritischen Zeitpunkt sowohl für die Entwicklung von KI-Tools als auch für den globalen B2B-Handelsmarkt eingeführt.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Stichwortsuche ermöglicht Accio die Suche in natürlicher Sprache. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Suchtechnologie da, da Nutzer intuitiv und auf der Basis natürlicher Sprache beste Suchergebnisse erhalten. Derzeit werden Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch unterstützt, weitere Sprachen sind für zukünftige Updates geplant.

Die Accio-Page-Funktion bietet eine dynamische Benutzeroberfläche, die Produktinformationen in einem vertrauten und benutzerfreundlichen Format aufbereitet. Sie bietet objektive Produktdetails und Vergleiche mit ähnlichen Artikeln, so dass Unternehmen problemlos fundierte Beschaffungsentscheidungen treffen können.

Darüber hinaus vereinfacht der Accio Agent den Nachverfolgungsprozess von Anfragen, Zahlungen und Kundendienst und fungiert dank der robusten Infrastruktur von Alibaba International effizient als professioneller Beschaffungsagent.

Accio wird eine neue Ära des globalen B2B-Handels einläuten, in der kleine und mittlere Unternehmen ebenso wie Großkonzerne die Flut verfügbarer Informationen durchsuchen und fundierte Kaufentscheidungen treffen können, während sie gleichzeitig Zeit und Geld bei wichtigen Beschaffungs- und Logistikprozessen sparen.

Testen Sie Accio unter Accio.ai oder Accio.com

Über Alibaba International Digital Commerce Group

Die Alibaba International Digital Commerce Group (Alibaba International) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung des globalen digitalen Handels mit KI-gestützter Technologie zu unterstützen. Sie betreibt verschiedene Plattformen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen, die Länder und Regionen auf der ganzen Welt abdecken.

