Accio : le moteur de recherche IA d'Alibaba franchit le cap des 500 000 PME utilisant ses services

PARIS, 6 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Alibaba International est fier d'annoncer que Accio, son moteur de recherche interentreprises (B2B) alimenté par l'intelligence artificielle pour la recherche de produits, a franchi une étape importante depuis son lancement en novembre 2024 et il est désormais utilisé par plus de 500 000 PME.

Des millions de fournisseurs du monde entier répertoriés par Accio

Accio utilise le traitement du langage naturel pour améliorer les capacités de recherche, ce qui permet aux acheteurs des PME de découvrir intuitivement les produits dont ils ont besoin.

Le moteur de recherche répertorie désormais des millions de fournisseurs à travers le monde. L'objectif est de mettre en relation les acheteurs des PME avec les partenaires idéaux pour transformer leurs concepts de produits en projets commerciaux viables. Couvrant plus de 7 600 catégories de produits, Accio est rigoureusement développé sur la base de plus de 200 millions de paramètres spécifiques du commerce mondial.

Depuis son lancement, la fonction Accio Inspiration a permis d'augmenter de près de 30 % les taux de conversion des fournisseurs, de la recherche à la demande de devis.

Performance pendant les fêtes de fin d'année

Pendant la période de pointe des ventes en ligne en novembre et décembre, plus de 50 000 PME dans le monde ont activement utilisé Accio pour trouver des sources d'inspiration pour s'approvisionner lors du Black Friday et de Noël. Les avis des utilisateurs montrent que le moteur de recherche les a aidés à atteindre cet objectif de manière efficace.

Accio détient désormais un NPS (Net Promoter Score) supérieur à 50[1], ce qui indique un niveau élevé de satisfaction client. Le 13 décembre 2024, le moteur de recherche dynamique a également été nommé « Produit du jour » sur Product Hunt, un site qui répertorie les nouveaux produits technologiques. Une distinction qui consolide ainsi son statut d'outil indispensable pour les acheteurs de PME du monde entier.

L'e-commerce mondial BtoB entre dans l'ère de la recherche IA

Alibaba International a lancé Accio à un moment crucial pour le développement des outils d'IA et le marché du commerce mondial BtoB.

Contrairement à la recherche traditionnelle par mots-clés, Accio est conçu pour permettre des recherches en langage naturel. Cette évolution représente une avancée significative dans la technologie de recherche, permettant aux utilisateurs d'interagir avec le moteur de recherche d'une manière plus intuitive et conversationnelle. Accio est actuellement disponible en anglais, français, allemand, portugais et espagnol, d'autres langues étant prévues pour les prochaines mises à jour.

La fonction Accio Page offre une interface dynamique reconstituant des

informations sur les produits dans un langage familier et convivial. Elle fournit des détails objectifs sur le produit et des comparaisons avec des articles similaires, ce qui permet aux entreprises de prendre facilement des décisions éclairées en matière d'approvisionnement.

En complément, Accio Agent simplifie le processus de suivi des demandes, des paiements et propose une assistance après-vente, agissant efficacement comme un agent de sourcing professionnel grâce à l'infrastructure robuste d'Alibaba International.

Alors que l'IA s'impose comme le prochain terrain de jeu, Accio s'apprête à inaugurer une nouvelle ère du commerce mondial BtoB. Cela permettra aussi bien aux PME qu'aux grandes entreprises de trier efficacement la quantité d'informations disponibles et de prendre des décisions d'achat éclairées, tout en optimisant le temps et les coûts liés aux opérations cruciales d'approvisionnement et de logistique.

Pour l'essayer, rendez-vous sur le site : Accio.ai ou Accio.com

A propos d'Alibaba International

Alibaba International Digital Commerce Group (Alibaba International) a pour mission de soutenir le développement du commerce numérique mondial à l'aide d'une technologie alimentée par l'IA. Il exploite plusieurs plateformes avec des modèles commerciaux distincts, couvrant de nombreux pays et régions à travers le monde.

[1] Selon les données collectées au cours du dernier mois.