„8. jährlicher Cathay-Gipfel für nachhaltige Finanzen und Klimawandel setzt neue Rekorde und Strategien für den Netto-Null-Umstieg"

Globale und inländische Experten stellen Lösungen vor: Nutzung von Energie und Kapital für eine nachhaltige Zukunft

TAIPEH, 30. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) veranstaltet seit acht aufeinanderfolgenden Jahren den „Cathay Sustainable Finance and Climate Change Summit" (Cathay-Gipfel für nachhaltige Finanzen und Klimawandel). Das diesjährige (2024) Thema, „Net Zero Transition Competitiveness" (Wettbewerbsfähigkeit beim Netto-Null-Umstieg), konzentriert sich auf die Entwicklung der globalen Klimafinanzierung, die Energiewende und den industriellen Wandel. Das Gipfeltreffen brachte prominente Persönlichkeiten aus Regierung, Industrie und Wissenschaft aus dem In- und Ausland zusammen, um Geschäftsstrategien und Lösungen für unternehmerische Nachhaltigkeit zu entwickeln. Eröffnet wurde die Veranstaltung von Hong-Tu Tsai, dem Vorsitzenden von Cathay FHC. Yen-Liang Chen, stellvertretender Vorsitzender der Finanzaufsichtskommission, und Ching-Chang Lien, stellvertretender Wirtschaftsminister, hielten Eröffnungsreden. Als Hauptredner wurden auch der Gründer und Geschäftsführer der World Climate Foundation (WCF), Jens Nielsen, und der Direktor der Climate Group Energy, Sam Kimmins, zum Gipfel nach Taiwan eingeladen. Die Veranstaltung stellte mit rund 4.800 Teilnehmern, die 82 % des Marktwerts der taiwanesischen Börse und 54 % der taiwanesischen Kohlenstoffemissionen repräsentierten, einen neuen Teilnehmerrekord auf, was auf eine starke unternehmerische Resonanz auf Klimafragen hinweist.

In seiner Eröffnungsrede betonte der Vorsitzende Tsai, dass Cathay FHC seit der ersten Veranstaltung des „Climate Change Roundtable Forum" im Jahr 2017 bestrebt ist, mehr Einfluss auszuüben. In den vergangenen acht Jahren hat Cathay FHC immer wieder wichtige internationale Trends in die Veranstaltung eingebracht, die Themen wie Klimawandel, Wasserressourcen, biologische Vielfalt und Naturkapital abdeckt und als Dialogplattform für Industrie, Regierung und Wissenschaft dienen soll, um den Austausch zwischen allen Sektoren zu fördern. „Energie und Kapital sind der Schlüssel für den Netto-Null-Umstieg, der Investitionen aus dem Finanzsystem und von Unternehmen der Industriekette erfordert, während gleichzeitig der bedeutende Einfluss Taiwans auf der globalen Bühne genutzt wird", erklärte Tsai. Die taiwanesische Regierung hat außerdem die Einrichtung eines nationalen Ausschusses zur Bekämpfung des Klimawandels vorgeschlagen. Damit unterstrich sie ihr starkes Engagement für die Bekämpfung des Klimawandels und räumt ihm eine hohe Priorität ein. Als Vorreiter im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft hat Cathay FHC sowohl im Inland als auch international Anerkennung für seine Initiativen im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft und des Klimaschutzes erworben. Cathay FHC setzt sich weiterhin für die Unterstützung Taiwans durch praktische Maßnahmen ein und arbeitet mit verschiedenen Sektoren zusammen, um einen erfolgreichen industriellen Wandel voranzutreiben.

Der stellvertretende Wirtschaftsminister Ching-Chang Lien unterstrich in seinen Ausführungen die proaktiven Nachhaltigkeitsmaßnahmen von Cathay FHC, darunter die erste Finanzierung von Offshore-Windkraftanlagen, der Kauf von REC-gebündeltem Ökostrom und die Ausrichtung von Klimaveranstaltungen in acht aufeinanderfolgenden Jahren. Er betonte auch die Erwartung an die Unternehmen, ESG-Praktiken weiter umzusetzen. Der stellvertretende Vorsitzende der Finanzaufsichtskommission, Yen-Liang Chen, wies darauf hin, dass die grüne Finanzierung als grüne Lieferkettenfinanzierung in eine neue Phase eingetreten ist und dass Taiwan über robuste Industrien verfügt, die grüne Finanzierungsinitiativen unterstützen. Die Regierung hat auch Versicherungsfonds die Genehmigung erteilt, 17,66 Milliarden NT$ (ca. 544,89 Millionen US$) in grüne Energiekraftwerke zu investieren. Darüber hinaus gibt es 185 Emissionen von nachhaltigkeitsbezogenen Anleihen und 46 ESG-bezogene Fonds. Mit finanzieller und institutioneller Unterstützung übernimmt Taiwan eine Führungsrolle bei der Bewältigung des Klimawandels.

Die erste Hälfte des Gipfels stand unter dem Motto „Nachhaltige Finanzen". Jens Nielsen, Gründer und Geschäftsführer der WCF, hielt eine Grundsatzrede zum Thema „Globale Entwicklungstrends in der Klimafinanzierung", in der er die Bedeutung der bevorstehenden COP29, der so genannten „Finanzierungs-COP", für die Bekämpfung des Klimawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt hervorhob. Er verwies darauf, dass die Finanzierungsmechanismen die treibende Kraft bei der Erreichung der Klimaziele sind. Diese zielen darauf ab, einen globalen kohlenstoffarmen Übergang zu fördern und sicherzustellen, dass die Kapitalströme an der Anpassung an den Klimawandel und den Entwicklungspfaden ausgerichtet sind. Der Vorsitzende und Geschäftsführer der taiwanesischen Börse, Sherman H. M. Lin, analysierte Trends bei der Kohlenstoffpreisgestaltung und bei Klimamaßnahmen. Chi-Jui Huang, Professor für Finanzen und kooperatives Management an der nationalen Universität Taipeh, untersuchte den aktuellen Stand und die Trends der Entwicklung nachhaltiger Finanzen in Taiwan aus akademischer Sicht. Eliza Li, Vorsitzende der PwC Sustainability Service Company, erörterte die relevanten Finanzinformationen, die taiwanesische Unternehmen umsetzen sollten, um sich an die vom International Sustainability Standards Board (ISSB) entwickelten IFRS-Standards für die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen aus Sicht der Rechnungslegungspraxis anzupassen.

Als Teilnehmer an den offiziellen COP-Veranstaltungen und Nebenveranstaltungen in drei aufeinanderfolgenden Jahren und als einziges taiwanesisches Finanzinstitut, das ein Forum in der blauen Zone ausrichtete, konzentrierte sich Cathay FHC bei der diesjährigen Podiumsdiskussion auf das Thema „Auf dem Weg zur COP29: Beschleunigung der grünen Finanzierung für eine Netto-Null-Zukunft". An der Diskussion nahmen WCF-Gründer/Geschäftsführer Jens Nielsen, der Generaldirektor der Energieverwaltung des Wirtschaftsministeriums, Cheng-Wei Yu, der Vorsitzende des Taiwan Institute for Sustainable Energy, Eugene Chien, und der Präsident der Cathay Life Insurance, Shan-Chi Liu, teil.

Die zweite Hälfte des Gipfels konzentrierte sich auf das Thema „Energiewende", das mit dem Direktor der Climate Group Energy, Sam Kimmins, begann. Er analysierte die internationalen Trends der Energiewende und die Entwicklung der erneuerbaren Energien in Taiwan und hob die Herausforderungen hervor, denen sich Taiwan bei der Förderung von Stromabnahmeverträgen (PPAs) gegenübersieht. Kimmins schlug vor, dass Gruppen-PPAs für Ökostrom den Zugang von Kleinunternehmen zu erneuerbaren Energien verbessern können. An der umfassenden Diskussion zum Thema „Auf dem Weg zu Netto-Null: strategische Planung für die Energiewende" nahmen Zhong-Shu Wu, der Vorsitzende des Taiwan Institute of Economic Research, Sam Kimmins,

der Vorsitzende der Taiwan Power Company, Wen-Sheng Tseng, der Vorsitzende der China Steel Corporation, Shyi-Chin Wang, sowie der Chief Sustainability Officer und Sprecher von Delta Electronics, Jesse Chou, teil. Sie diskutierten über die Förderung der Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor und über Strategien zur Erreichung wirtschaftlicher Netto-Null-Ziele. An der Podiumsdiskussion zum Thema „Herausforderungen und Chancen für die Transformation der Industrie in einer Netto-Null-Wirtschaft" nahmen Niven Huang, Geschäftsführer von KPMG Sustainability Consulting, Je-Liang Liou, Direktor des Center for Energy and Environmental Research, Ching-Pin Tung, Professor für Bioenvironmental Systems Engineering an der National Taiwan University, Steven Chen, Vorsitzender der Transcene Corporation, und TS Wu, Chief Sustainability Officer von ASUSTek Computer Inc. teil und teilten ihre Erfahrungen und Erkenntnisse über das Erreichen von Netto-Null-Zielen und darüber, wie die Industrie auf die Herausforderungen beim Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft reagieren kann.

Cathay FHC stellt sich den globalen Klimaherausforderungen durch sein Engagement für „Nachhaltiges Finanzwesen in Aktion". Bis 2050 will das Unternehmen weltweit 100 % erneuerbare Energien einsetzen. Mit diesem Engagement positioniert sich Cathay FHC als führendes Unternehmen im Bereich der Klimafinanzierung und fördert die Energiewende über drei Hauptwege: Investitionen und Finanzierung im Bereich der erneuerbaren Energien, Zusammenarbeit bei der Innovation im Bereich der erneuerbaren Energien und Innovation bei Dienstleistungen in Kernkompetenzen. Bis Ende 2023 hat die Gruppe wichtige Meilensteine erreicht, darunter die Nutzung von 17,95 Millionen kWh erneuerbarer Energie, die Investition in 1.504 MW Solarenergie-Installationskapazität und die Finanzierung von kohlenstoffarmen Initiativen in Höhe von insgesamt 330,5 Milliarden NT$ (ca. 9,47 Milliarden US$). Diese Bemühungen unterstreichen die zentrale Rolle des Unternehmens beim Vorantreiben der branchenübergreifenden Energiewende.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2470540/Cathay_Financial_Holdings.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2470541/Cathay_Financial_Holdings.jpg