« Le 8e sommet annuel de Cathay sur la finance durable et le changement climatique établit de nouveaux records et des stratégies pour une transformation nette zéro. »

TAIPEI, 30 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Cathay Financial Holdings (Cathay FHC) organise le « Sommet de Cathay sur la finance durable et le changement climatique » depuis huit années consécutives. Le thème de cette année (2024), « compétitivité de la transformation nette zéro », se concentre sur le développement du financement climatique mondial, la transition énergétique et la transformation industrielle. Le sommet a réuni des personnalités éminentes de gouvernements, de l'industrie et du milieu universitaire, tant au niveau national qu'international, afin d'élaborer des stratégies et des solutions commerciales pour le développement durable des entreprises. Le président de Cathay FHC, Hong-Tu Tsai, a ouvert la manifestation, tandis que le vice-président de la Commission de surveillance du secteur financier, Yen-Liang Chen, et le vice-ministre des affaires économiques, Ching-Chang Lien, ont formulé des remarques liminaires. Le fondateur et directeur général de la World Climate Foundation (WCF), Jens Nielsen, et le directeur de l'Énergie de Climate Group, Sam Kimmins, ont également été invités à Taïwan pour ce sommet en tant qu'orateurs principaux. L'événement a enregistré un nouveau record de participation avec environ 4 800 participants, représentant 82 % de la valeur marchande de la bourse de Taïwan et 54 % des émissions de carbone de Taïwan, ce qui témoigne d'une forte implication des entreprises dans la lutte contre le changement climatique.

Dans son discours d'ouverture, le président Tsai a souligné que depuis que Cathay FHC a organisé pour la première fois la table ronde sur le changement climatique en 2017, elle s'efforce d'exercer une plus grande influence. Au cours des huit dernières années, le Cathay FHC a constamment introduit des tendances internationales majeures dans l'événement, couvrant des sujets allant du changement climatique aux ressources en eau, à la biodiversité et au capital naturel, avec pour objectif d'en faire une plateforme de dialogue pour l'industrie, les gouvernements et les universités et de favoriser les échanges entre tous les secteurs. « L'énergie et le capital sont des éléments clés de la transformation nette zéro, qui nécessitent des investissements de la part de l'écosystème financier et des entreprises de la chaîne industrielle, tout en tirant parti de l'influence significative de Taïwan sur la scène mondiale », a déclaré M. Tsai. Le gouvernement taïwanais a également proposé la création d'un comité national de lutte contre le changement climatique, ce qui témoigne de son engagement ferme à prendre des mesures de lutte contre le changement climatique, conférant à ces mesures un degré de priorité élevé. En tant que pionnier de la finance durable, Cathay FHC est reconnu tant au niveau national qu'international pour ses initiatives en matière de finance durable et d'action climatique. Cathay FHC reste déterminé à soutenir Taïwan par des actions concrètes, en collaborant avec différents secteurs pour mener à bien la transformation industrielle.

Dans ses remarques, le vice-ministre des affaires économiques, Ching-Chang Lien, a souligné les mesures proactives de Cathay FHC en matière de développement durable, notamment le fait d'avoir été le premier à financer l'énergie éolienne en mer, d'avoir acheté de l'électricité verte avec des certificats d'énergie renouvelables (REC) et d'avoir organisé des événements sur le climat pendant huit années consécutives. Il a également souligné que les entreprises devaient continuer à mettre en œuvre les pratiques ESG. Le vice-président de la Commission de surveillance du secteur financier, Yen-Liang Chen, a indiqué que le financement vert était entré dans une nouvelle phase, celle du financement de la chaîne d'approvisionnement verte, et que Taïwan disposait d'industries solides qui soutenaient les initiatives de financement vert. Le gouvernement a également autorisé les fonds d'assurance à investir 17,66 milliards de NT$ (environ 544,89 millions de dollars américains) dans des centrales électriques à énergie verte. En outre, il existe 185 émissions d'obligations liées au développement durable et 46 fonds liés à l'ESG. Grâce à un soutien financier et institutionnel, Taïwan devient le chef de file de la lutte contre le changement climatique.

La première moitié du sommet était consacrée à la « finance durable ». Le fondateur et directeur général de la WCF, Jens Nielsen, a prononcé une allocution sur le thème « Comprendre les tendances mondiales en matière de financement du climat », soulignant l'importance de la prochaine COP29, dite « COP Finance », pour lutter contre le changement climatique et l'appauvrissement de la biodiversité. Il a fait remarqué que les mécanismes financiers constituent le moteur permettant d'atteindre les objectifs climatiques, de promouvoir une transition mondiale à faible émission de carbone et de garantir que les flux de capitaux s'alignent sur l'adaptation au changement climatique et les voies de développement. Sherman H.M. Lin, président-directeur général de la Bourse de Taiwan, a analysé les tendances en matière de tarification du carbone et d'actions en faveur du climat. Chi-Jui Huang, professeur de finance et de gestion coopérative à l'Université nationale de Taipei, a étudié l'état actuel et les tendances du développement de la finance durable à Taïwan d'un point de vue académique. Eliza Li, présidente de PwC Sustainability Service Company, a discuté des déclarations de situation financière pertinentes que les entreprises taïwanaises devraient mettre en œuvre pour respecter les normes IFRS relatives à la divulgation d'informations sur le développement durable élaborées par l'International Sustainability Standards Board (ISSB) du point de vue de la pratique comptable.

En tant que participant aux événements officiels et parallèles de la COP pendant trois années consécutives, et seule institution financière taïwanaise à accueillir un forum dans la zone bleue, Cathay FHC a centré le thème du panel de cette année sur « À la veille de la COP 29 : accélérer la finance verte pour un avenir à zéro émission ». Le fondateur et directeur général de la WCF, Jens Nielsen, le directeur général de l'administration de l'énergie du ministère des affaires économiques, Cheng-Wei Yu, le président de l'Institut taïwanais pour l'énergie durable, Eugene Chien, et le président de Cathay Life Insurance, Shan-Chi Liu, ont participé à la discussion.

La deuxième partie du sommet a été consacrée à la « transition énergétique » et a débuté par l'intervention de Sam Kimmins, directeur de l'énergie de Climate Group. Il a analysé les tendances internationales en matière de transition énergétique et le développement des énergies renouvelables à Taïwan, en soulignant les défis auxquels Taïwan est confronté pour promouvoir les accords d'achat d'électricité (AAE). Sam Kimmins a suggéré que les AAE de groupe pour l'électricité verte puissent améliorer l'accès des petites entreprises à l'énergie renouvelable. La discussion approfondie sur le thème « Vers le zéro net : planification stratégique de la transition énergétique » a été présentée par Zhong-Shu Wu, président de l'Institut taïwanais de recherche économique, Sam Kimmins, Taiwan Power.

Wen-Sheng Tseng, président de la société, Shyi-Chin Wang, président par intérim de China Steel Corporation, et Jesse Chou, responsable du développement durable et porte-parole de Delta Electronics ont discuté de la promotion de la collaboration entre les secteurs public et privé et des stratégies permettant d'atteindre les objectifs économiques du zéro net. Le panel « Défis et opportunités de la transformation industrielle dans une économie du zéro net » a réuni Niven Huang, directeur général de KPMG Sustainability Consulting, Je-Liang Liou, directeur du Center for Energy and Environmental Research, Ching-Pin Tung, professeur d'ingénierie biologique pour l'environnement à l'Université nationale de Taïwan, Steven Chen, président de Transcene Corporation, et TS Wu, responsable du développement durable chez ASUSTek Computer Inc., qui ont partagé leurs expériences et leurs points de vue sur la réalisation des objectifs de consommation nette zéro et sur la manière dont les industries peuvent relever les défis de la transition vers une économie du zéro net.

Cathay FHC s'attaque aux défis climatiques mondiaux grâce à son engagement en faveur de la « finance durable en action ». D'ici à 2050, l'entreprise vise à utiliser 100 % d'énergies renouvelables dans l'ensemble de ses activités mondiales. Cet engagement positionne Cathay FHC comme un leader de la finance climatique, promouvant la transition énergétique à travers trois voies principales : l'investissement et le financement dans les énergies renouvelables, la collaboration en matière d'innovation dans le domaine des énergies renouvelables et l'innovation dans les services de compétences de base. À la fin de l'année 2023, le groupe aura franchi des étapes importantes, notamment en utilisant 17,95 millions de kWh d'énergie renouvelable, en investissant dans une capacité d'installation d'énergie solaire de 1 504 MW et en finançant des initiatives à faible émission de carbone pour un montant total de 330,5 milliards de dollars NT (environ 9,47 milliards de dollars américains). Ces efforts soulignent le rôle central de l'entreprise dans les progrès en matière de transition énergétique interindustrielle.

