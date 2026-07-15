ACE & Company setzt mit der neuen ACE Private-Equity-Plattform auf die übersehenen Chancen der privaten Märkte

Das Geschäft von „Unified Independent Sponsors und Secondaries" zielt auf fragmentierte Chancen im unteren Mittelstand sowie auf von Limited Partners (LP) geführte Investitionsmöglichkeiten ab

NEW YORK und GENF, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- ACE & Company gab heute die Gründung von ACE Private Equity bekannt, einem eigenständigen Geschäftsbereich, der die Strategien „Independent Sponsors" und „Secondaries" des Unternehmens unter einem gemeinsamen Dach vereint. Aufbauend auf der mehr als zwei Jahrzehnte langen Erfahrung von ACE & Company im Bereich der Investitionen auf dem Privatmarkt und einem verwalteten Vermögen von über 2,0 Milliarden US-Dollar konzentriert sich ACE Private Equity auf Marktsegmente, in denen Zugang, Spezialisierung und enge Beziehungen entscheidend für den Erfolg sind. Durch die Ausrichtung auf fragmentierte und oft übersehene Segmente im Bereich der Übernahmen und Sekundärtransaktionen im unteren Mittelstand zielt die Plattform darauf ab, differenzierte Chancen zu erschließen und langfristigen Wert für Investoren und Partner zu schaffen.

ACE & Company Bets on Private Markets' Overlooked Opportunities with New ACE Private Equity Platform

„Indem wir unsere Kompetenzen unter einem gemeinsamen Dach bündeln, stärken wir unsere Fähigkeit, spezialisierte Kapitallösungen für unterversorgte Märkte bereitzustellen und gleichzeitig weiterhin hochwertige Investitionsmöglichkeiten zu erschließen sowie die langfristige Wertschöpfung für Investoren voranzutreiben", sagte Rob Callahan, Partner und Co-Leiter des Bereichs „Independent Sponsors".

ACE Independent Sponsors konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit erfahrenen unabhängigen Sponsoren, um in Unternehmen des unteren Mittelstands in den Vereinigten Staaten und Westeuropa zu investieren. Die Strategie zielt auf hochwertige Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten und klaren Möglichkeiten zur operativen Verbesserung ab und stützt sich dabei auf einen firmeneigenen Deal-Flow sowie einen äußerst selektiven Investitionsansatz. Das Unternehmen hat kürzlich mit dem ersten Closing des Fonds „ACE Independent Sponsors IV" in Höhe von 143 Millionen US-Dollar einen bedeutenden Meilenstein erreicht und damit an den Erfolg und die Performance früherer Fondsauflagen angeknüpft. In einem fragmentierten und oft unterversorgten Marktsegment zielt die Strategie darauf ab, von attraktiven Einstiegsbewertungen, einer engen Zusammenarbeit mit den Managementteams und praxisorientierten Initiativen zur Wertschöpfung zu profitieren.

ACE Secondaries erwirbt LP-Anteile an etablierten Private-Capital-Fonds im Rahmen relativ kleiner, komplexer und oft mit weniger Zwischenstufen verbundener Sekundärtransaktionen. ACE konzentriert sich ausschließlich auf von LP-geführte Investitionsmöglichkeiten und ist häufig der bevorzugte Käufer für Sekundärbeteiligungen mit geringerem Volumen. Die Plattform hat kürzlich den endgültigen Abschluss von „ACE Secondary Investments VIII" mit einem Volumen von 95 Millionen US-Dollar vollzogen, was einer Steigerung von rund 80 % gegenüber dem vorherigen Fondsjahrgang entspricht. Der Fonds setzt die bewährte Sekundärstrategie von ACE fort, sich auf Transaktionen mit geringerem Transaktionsvolumen zu konzentrieren, die Verkäufern aller Art zeitnah und effizient Liquidität verschaffen können.

Der Abschluss erfolgt vor dem Hintergrund einer günstigen Marktlage, die durch eine beispiellose Gelegenheit gekennzeichnet ist, kleinere Beteiligungen an hochwertigen Fonds zu erwerben – angetrieben durch das massive Wachstum der privaten Vermögensallokationen in alternative Anlagen. Ein hoher nicht realisierter Nettoinventarwert (NAV) im Private-Equity-Bereich, ein erheblicher Überhang an unverkauften LBO-Vermögenswerten, längere Haltedauern und ein schwächeres Exit-Umfeld sorgen weiterhin für ein robustes Angebot auf dem Sekundärmarkt.

„Das Angebot auf dem Sekundärmarkt hat sich zu einem strukturellen Phänomen entwickelt, wobei der DPI-Druck mittlerweile zum wichtigsten Treiber der Transaktionsaktivität geworden ist", sagte Sherif El Halwagy, Partner und Leiter des Bereichs Secondaries. „Diese Dynamik schafft ein attraktives Umfeld für Investoren, die über die nötige Größe, die entsprechenden Beziehungen und die erforderliche Disziplin bei der Kreditprüfung verfügen, um von hochwertigen Sekundärmarktchancen zu profitieren."

Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung der privaten Märkte konzentriert sich ACE Private Equity weiterhin darauf, Chancen zu identifizieren, bei denen Spezialisierung, partnerschaftliche Zusammenarbeit und eine disziplinierte Umsetzung dauerhaften Wert für die Anleger schaffen können.

Informationen zu ACE & Company

ACE & Company ist eine Private-Equity- und Venture-Capital-Gruppe mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2,0 Milliarden US-Dollar und über 20 Jahren Erfahrung im Investmentbereich. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Genf und Niederlassungen in Zürich, London, New York und Kairo ist in drei Geschäftsbereichen tätig: ACE Ventures, ACE Private Equity und Investment Solutions. Weitere Informationen finden Sie unter www.aceandcompany.com.

Über ACE Private Equity

ACE Private Equity konzentriert sich auf oft übersehene Segmente der privaten Märkte, in denen Komplexität, Intransparenz und Größe nachhaltige Investitionsmöglichkeiten schaffen. Die Plattform verfolgt zwei Strategien: Unabhängige Sponsoren, die sich auf Übernahmen im unteren Mittelstand in den Vereinigten Staaten und Westeuropa konzentrieren, sowie Secondaries, deren Schwerpunkt auf LP-geführten Transaktionen innerhalb etablierter Private-Equity-Portfolios liegt. Weitere Informationen finden Sie unter www.aceprivateequity.com.

Kontakt:

ACE & Company

Elia Innamorati

Investor Relations

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+41.22.311.3333