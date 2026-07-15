ACE & Company mise sur les opportunités méconnues des marchés privés avec sa nouvelle plateforme ACE Private Equity

Les activités « Unified Independent Sponsors and Secondaries » ciblent le segment fragmenté du marché intermédiaire inférieur et les opportunités menées par des commanditaires (LP)

NEW YORK et GENÈVE, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- ACE & Company a annoncé aujourd'hui le lancement d'ACE Private Equity, une entité dédiée regroupant, au sein d'une plateforme unifiée, les stratégies « Independent Sponsors » et « Secondaries » d'ACE. S'appuyant sur plus de deux décennies d'expérience d'ACE & Company dans le domaine de l'investissement sur les marchés privés et sur plus de 2,0 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ACE Private Equity se concentre sur les segments du marché où l'accès, la spécialisation et des relations solides sont essentiels à la réussite. En ciblant des segments fragmentés et souvent négligés sur les marchés des rachats d'entreprises de taille moyenne inférieure et des opérations secondaires, la plateforme vise à identifier des opportunités différenciées et à créer de la valeur à long terme pour les investisseurs et les partenaires.

ACE & Company Bets on Private Markets' Overlooked Opportunities with New ACE Private Equity Platform

« En regroupant nos compétences sous une seule et même identité, nous renforçons notre capacité à fournir des capitaux spécialisés à des marchés mal desservis, tout en continuant à identifier des opportunités de grande qualité et à générer de la valeur à long terme pour les investisseurs », a déclaré Rob Callahan, associé et codirecteur de la division Independent Sponsors.

ACE Independent Sponsors s'attache à nouer des partenariats avec des promoteurs indépendants expérimentés afin d'investir dans des entreprises du segment inférieur du marché intermédiaire aux États-Unis et en Europe occidentale. Cette stratégie cible des entreprises de grande qualité, dotées de fondamentaux solides et présentant des opportunités d'amélioration opérationnelle évidentes, en s'appuyant sur un flux d'opportunités d'investissement exclusif et une approche d'investissement très sélective. L'entreprise a récemment franchi une étape importante avec la première clôture du fonds ACE Independent Sponsors IV, à hauteur de 143 millions de dollars, s'appuyant ainsi sur le succès et les performances des promotions précédentes. Opérant sur un segment de marché fragmenté et souvent mal desservi, cette stratégie vise à tirer parti de valorisations d'entrée attractives, d'une forte adhésion des équipes de direction et d'initiatives concrètes de création de valeur.

ACE Secondaries acquiert des participations de commanditaire dans des fonds de capital privés arrivés à maturité par le biais d'opérations secondaires d'une ampleur relativement modeste, complexes et souvent moins soumises à l'intervention d'intermédiaires. ACE se concentre exclusivement sur les opportunités initiées par les LP et est souvent l'acheteur de prédilection pour les participations secondaires de faible montant. La plateforme a récemment clôturé le fonds ACE Secondary Investments VIII à hauteur de 95 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 80 % par rapport à la promotion précédente. Ce fonds s'inscrit dans la continuité de la stratégie secondaire bien établie d'ACE, qui consiste à cibler des opérations de moindre envergure permettant d'apporter des liquidités de manière rapide et efficace à tous les types de vendeurs.

Cette clôture intervient dans un contexte de marché favorable, caractérisé par une opportunité sans précédent d'acquérir des participations de petite taille dans des fonds de grande qualité, portée par la croissance massive des allocations de patrimoine privé vers les investissements alternatifs. L'importante valeur nette d'inventaire (VNI) non réalisée des fonds de capital-investissement, l'excédent considérable d'actifs issus de rachats par endettement (LBO) invendus, l'allongement des durées de détention et un contexte moins favorable aux sorties continuent de soutenir une offre soutenue sur le marché secondaire.

« L'offre sur le marché secondaire est désormais structurelle, la pression exercée par les DPI s'imposant comme le principal moteur de l'activité transactionnelle », a déclaré Sherif El Halwagy, associé et responsable du pôle Secondaries. « Cette dynamique crée un environnement attractif pour les investisseurs qui disposent de l'envergure, du réseau et de la rigueur en matière de souscription nécessaires pour tirer parti d'opportunités secondaires de grande qualité. »

Alors que les marchés privés continuent d'évoluer, ACE Private Equity continue de se concentrer sur l'identification d'opportunités où la spécialisation, le partenariat et une exécution rigoureuse peuvent créer de la valeur durable pour les investisseurs.

A propos de ACE & Company

ACE & Company est un groupe spécialisé dans le capital-investissement et le capital-risque, qui gère plus de 2,0 milliards de dollars d'actifs et possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement. Basée à Genève et disposant de bureaux à Zurich, Londres, New York et au Caire, la société exerce ses activités à travers trois pôles d'activité : ACE Ventures, ACE Private Equity et Investment Solutions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aceandcompany.com.

À propos d'ACE Private Equity

ACE Private Equity se concentre sur les segments méconnus des marchés privés où la complexité, l'opacité et l'ampleur des opérations créent des opportunités d'investissement durables. La plateforme poursuit deux stratégies : Les « Independent Sponsors », qui ciblent les rachats d'entreprises du segment intermédiaire inférieur aux États-Unis et en Europe occidentale, et les « Secondaries », qui se concentrent sur les opérations menées par des investisseurs (LP) au sein de portefeuilles de capital-investissement bien établis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aceprivateequity.com.

Contact :

ACE & Company

Elia Innamorati

Relations investisseurs

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+41.22.311.3333