ADC Therapeutics gab auf der 66. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) bekannt, dass von Forschern initiierte Studienzusammenfassungen zur Präsentation angenommen wurden

Mündliche Präsentation der vom Prüfarzt initiierten Phase-2-Studie zur Bewertung von ZYNLONTA® (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) in Kombination mit Rituximab bei Patienten mit r/r follikulärem Lymphom

Posterpräsentation der ersten Zwischenanalyse zur Futility der laufenden, von einem Prüfarzt initiierten klinischen Phase-2-Studie zur Untersuchung von ZYNLONTA als Behandlung für R/R-Marginalzonenlymphom

LAUSANNE, Schweiz, 6. November 2024 /PRNewswire/ -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), ein weltweit führendes Unternehmen im kommerziellen Stadium und Pionier auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs), gab heute bekannt, dass unabhängige, von Prüfärzten initiierte Studien-Abstracts zu ZYNLONTA® (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) zur Präsentation auf der 66. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) angenommen wurden, die vom 7. bis 10. Dezember 2024 in San Diego, Kalifornien, stattfinden wird.

„Die Daten aus dem Abstract zur Phase-2-Studie von ZYNLONTA in Kombination mit Rituximab bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem follikulärem Lymphom mit hohem Risiko zeigten ein robustes Ansprechen bei den 35 auswertbaren Patienten, mit einer Gesamtansprechrate in Woche 12 von 97,1 %", sagte Mohamed Zaki, MD, PhD, Chief Medical Officer von ADC Therapeutics. „Alle vollständigen Stoffwechselreaktionen wurden beibehalten, wobei sich 4 der 10 partiellen Stoffwechselreaktionen in Woche 21 verbesserten, was einer besten vollständigen Stoffwechselreaktionsrate von 80 % entspricht."

„Bei rezidiviertem oder refraktärem Marginalzonen-Lymphom bietet der Abstract ein Update zu ZYNLONTA als Einzeltherapie. Zum Zeitpunkt der Einreichung des Abstracts lag die Gesamtansprechrate bei 85% und die vollständige Ansprechrate bei 75% der 20 auswertbaren Patienten", so Dr. Zaki weiter. „In beiden Studien entsprach die Sicherheit dem bekannten Profil von ZYNLONTA. Wir freuen uns auf weitere Updates auf der ASH."

Details der mündlichen Präsentation der vom Prüfarzt initiierten Studie:

Titel: Loncastuximab Tesirine mit Rituximab induziert robuste und dauerhafte vollständige metabolische Reaktionen bei rezidiviertem/refraktärem follikulärem Lymphom mit hohem Risiko

Abstract: 337

Titel der Sitzung: 623. Mantle Cell, Follicular, Waldenstrom's and Other Indolent B Cell Lymphomas: Clinical and Epidemiological: Novel Treatment Strategies and New Data on Old Standards for Follicular Lymphoma

Datum und Uhrzeit der Sitzung: Samstag, 7. Dezember 2024; 16:00-17:30 PT

Präsentationszeit: 16:00 PT

Moderator: Juan Pablo Alderuccio, MD

Ort: Marriott Marquis San Diego Marina, Marriott Grand Ballroom 11-13

Details der Posterpräsentation der vom Prüfarzt initiierten Studie:

Titel: Limited Duration Loncastuximab Tesirine Induces a High Rate of Complete Responses in Patients with Relapsed/Refractory Marginal Zone Lymphoma - Report of First Planned Interim Futility Analysis of a Multicenter Phase II Study

Abstract: 3032

Titel der Sitzung: 623. Mantle Cell, Follicular, Waldenstrom's and Other Indolent B Cell Lymphomas: Clinical and Epidemiological: Poster II

Saal Ansichtszeiten: Sonntag, 8. Dezember 2024; 9:00 - 20:00 Uhr PT

Datum und Uhrzeit der Präsentation: Sonntag, 8. Dezember 2024; 18:00 -20:00 PT

Ort: San Diego Convention Center, Säle G-H

Die Abstracts sind über das Online-Programm der ASH-Konferenz verfügbar.

Informationen zu ADC Therapeutics

Informationen zu ADC Therapeutics ADCT) ist ein weltweit führendes Unternehmen und ein Pionier auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs). Das Unternehmen treibt seine proprietäre ADC-Technologie voran, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-lpyl) von ADC Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr systemischen Therapieansätzen. ZYNLONTA befindet sich auch in der Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA hat ADC Therapeutics mehrere ADCs in der laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London und New Jersey. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter adctherapeutics.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

ZYNLONTA® ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie „können", „werden", „sollten", „würden", „erwarten", „beabsichtigen", „planen", „antizipieren", „glauben", „schätzen", „vorhersagen", „potenziell", „scheinen", „anstreben", „zukünftig", „weiterhin" oder „erscheinen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen können, gehören unter anderem: ob die vorläufigen Daten, die in der Zusammenfassung der von Forschern initiierten Studien der University of Miami zur Untersuchung von ZYNLONTA® in FL und MZL vorgestellt wurden, Vorhersagen über zukünftige Ergebnisse und den Zeitplan und die zukünftigen Ergebnisse für dieselben laufenden Studien, die potenzielle regulatorische und/oder Kompendienstrategie und die zukünftigen Möglichkeiten für ZYNLONTA® in FL und MZL; die erwartete Liquiditätsreichweite bis Mitte 2026; die Fähigkeit des Unternehmens, den Umsatz von ZYNLONTA® in den Vereinigten Staaten zu steigern; die Fähigkeit unserer Partner, ZYNLONTA® auf ausländischen Märkten zu vermarkten, der Zeitpunkt und die Höhe zukünftiger Einnahmen und Zahlungen an uns aus solchen Partnerschaften und ihre Fähigkeit, die behördliche Zulassung für ZYNLONTA® in ausländischen Gerichtsbarkeiten zu erhalten; der Zeitpunkt und die Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsprojekte oder klinischen Studien des Unternehmens oder seiner Partner, einschließlich LOTIS 5 und 7, ADCT 601 und 602 sowie frühe Forschung zu bestimmten soliden Tumoren mit unterschiedlichen Zielen, Linkern und Nutzlasten; der Zeitpunkt und das Ergebnis der behördlichen Einreichung von Anträgen für die Produkte oder Produktkandidaten des Unternehmens; Maßnahmen der FDA oder ausländischer Aufsichtsbehörden; prognostizierte Einnahmen und Ausgaben; die Verschuldung des Unternehmens, einschließlich Healthcare Royalty Management und Blue-Owl- und Oaktree-Fazilitäten sowie die Beschränkungen, die den Aktivitäten des Unternehmens durch diese Verschuldung auferlegt werden, die Fähigkeit, die Bedingungen der verschiedenen Vereinbarungen einzuhalten und diese Verschuldung zurückzuzahlen, und der erhebliche Barmittelbedarf zur Bedienung dieser Verschuldung; und die Fähigkeit des Unternehmens, finanzielle und andere Ressourcen für seine Forschungs-, Entwicklungs-, klinischen und kommerziellen Aktivitäten zu erhalten. Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind im Abschnitt „Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K und in den anderen regelmäßigen und aktuellen Berichten und Einreichungen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission enthalten. Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Aussichten erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Aussichten abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Das Unternehmen warnt Investoren davor, sich in unangemessener Weise auf die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

