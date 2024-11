ADC Therapeutics annonce que des résumés d'études lancées par des chercheurs ont été acceptés pour présentation à la 66e réunion annuelle de l'ASH

Présentation orale de l'étude de phase 2 lancée par des chercheurs évaluant ZYNLONTA® (loncastuximab tesirine-lpyl) en association avec le rituximab chez des patients atteints de lymphome folliculaire r/r

Présentation par affiche de la première analyse intermédiaire de futilité de l'essai clinique de phase 2 en cours lancée par des chercheurs, qui étudie ZYNLONTA comme traitement du lymphome de zone marginale r/r

LAUSANNE, Suisse, 6 novembre 2024 /PRNewswire/ -- ADC Therapeutics SA (NYSE : ADCT), un chef de file mondial de stade commercial et un pionnier dans le domaine des conjugués anticorps-médicaments (CAM), annonce aujourd'hui que des résumés d'études indépendantes, lancées par des chercheurs sur ZYNLONTA® (loncastuximab tesirine-lpyl) ont été acceptés pour présentation à la 66e réunion annuelle de l'American Society of Hematology (ASH), qui se tiendra à San Diego, en Californie, du 7 au 10 décembre 2024.

« Les données du résumé de l'étude de phase 2 de ZYNLONTA en association avec le rituximab chez des patients atteints de lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire à haut risque ont démontré une réponse robuste parmi les 35 patients évaluables, avec un taux de réponse global à la semaine 12 de 97,1 % », déclare Mohamed Zaki, MD, PhD, directeur médical d'ADC Therapeutics. « Toutes les réponses métaboliques complètes ont été maintenues, et 4 des 10 réponses métaboliques partielles se sont améliorées à la semaine 21, soit un taux de réponse métabolique complète de 80 %.

« Pour le lymphome de zone marginale récidivant ou réfractaire, le résumé fournit une mise à jour sur ZYNLONTA en tant que traitement unique. À la date de soumission du résumé, le taux de réponse global était de 85 %, avec un taux de réponse complète de 75 % parmi les 20 patients évaluables », poursuit Dr Zaki. « Dans les deux études, l'innocuité était conforme au profil connu de ZYNLONTA. Nous nous réjouissons à la perspective de nouvelles mises à jour à l'ASH. »

Détails de la présentation orale de l'étude lancée par des chercheurs :

Titre : Loncastuximab Tesirine with Rituximab Induces Robust and Durable Complete Metabolic Responses in High-Risk Relapsed/Refractory Follicular Lymphoma

Résumé : 337

Titre de la session : 623. Mantle Cell, Follicular, Waldenstrom's and Other Indolent B Cell Lymphomas: Clinical and Epidemiological: Novel Treatment Strategies and New Data on Old Standards for Follicular Lymphoma

Session Date and Time: Samedi 7 décembre 2024 ; 16h00-17h30 PT

Heure de présentation : 16h00 PT

Présentateur : Juan Pablo Alderuccio, MD

Lieu : Marriott Marquis San Diego Marina, Marriott Grand Ballroom 11-13

Détails de la présentation par affiche de l'étude lancée par des chercheurs :

Titre : Limited Duration Loncastuximab Tesirine Induces a High Rate of Complete Responses in Patients with Relapsed/Refractory Marginal Zone Lymphoma - Report of First Planned Interim Futility Analysis of a Multicenter Phase II Study

Abstract: 3032

Titre de la session : 623. Mantle Cell, Follicular, Waldenstrom's and Other Indolent B Cell Lymphomas: Clinical and Epidemiological: Affiche II

Hall Heures de consultation : Dimanche 8 décembre 2024 ; 9h00 - 20h00 PT

Date et heure de la présentation : Dimanche 8 décembre 2024 ; 18h00-20h00 PT

Lieu : San Diego Convention Center, halls G-H

Les résumés sont disponibles sur le programme de la réunion en ligne de l'ASH.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une entreprise en phase commerciale de premier plan au niveau mondial pionnière dans le domaine des conjugués anticorps-médicaments (ADC). L'entreprise développe sa technologie ADC exclusive pour transformer le paradigme du traitement des patients atteints d'hémopathies malignes et de tumeurs solides.

ZYNLONTA (loncastuximab tesirine-lpyl), l'ADC ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics, a reçu l'autorisation accélérée de la FDA et l'autorisation conditionnelle de la Commission européenne pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA est également en cours de développement en association avec d'autres agents et dans des lignes de traitement antérieures. Outre ZYNLONTA, ADC Therapeutics a plusieurs ADC en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et a des activités à Londres et dans le New Jersey. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web de l'entreprise à l'adresse adctherapeutics.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de la sphère de innocuité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Dans certains cas, il est possible de distinguer les déclarations prospectives grâce à des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « serait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « prévoir », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « sembler », « chercher à », « futur », « continuer à », ou « paraître » ou la forme négative de ces termes ou des expressions similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots distinctifs. Les déclarations prospectives sont soumises à certains risques et incertitudes qui peuvent entraîner des différences significatives entre les résultats réels et les résultats décrits. Les facteurs susceptibles de provoquer de telles différences sont notamment les suivants : si les données intermédiaires présentées dans le résumé des essais lancés par des chercheurs de l'Université de Miami sur ZYNLONTA® dans le traitement du LF et du LZM sont prédictives des résultats futurs, du calendrier et des résultats futurs des mêmes essais en cours, de la stratégie réglementaire et/ou officinale potentielle et de l'opportunité future pour ZYNLONTA® dans le traitement du LF et du LZM ; la capacité de la société à augmenter les revenus de ZYNLONTA® aux États-Unis ; la capacité de nos partenaires à commercialiser ZYNLONTA® sur les marchés étrangers, le calendrier et le montant des revenus et des paiements futurs de ces partenariats et leur capacité à obtenir l'approbation réglementaire de ZYNLONTA® dans les juridictions étrangères ; le calendrier et les résultats des projets de recherche et de développement ou des essais cliniques de la société ou de ses partenaires, y compris LOTIS 5 et 7, ADCT 601 et 602, ainsi que les premières recherches sur certaines tumeurs solides avec différentes cibles, lieurs et charges utiles ; le calendrier et les résultats des soumissions réglementaires pour les produits de la société ou les produits candidats ; les actions de la FDA ou des autorités réglementaires étrangères ; les revenus et les dépenses prévus ; l'endettement de la société, y compris les facilités de Healthcare Royalty Management et de Blue Owl et Oaktree, et les restrictions imposées aux activités de la société par cet endettement, la capacité à se conformer aux conditions des divers accords et à rembourser cet endettement, ainsi que les liquidités importantes nécessaires au service de cet endettement ; et la capacité de la société à obtenir des ressources financières et autres pour ses activités de recherche, de développement, cliniques et commerciales. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des différences significatives entre les résultats réels et les résultats prévus dans les déclarations prospectives figurent dans la section « Risk Factors » du rapport annuel de l'entreprise sur le formulaire 10-K et dans les autres rapports périodiques et actuels de l'entreprise ainsi que dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les performances, les réalisations ou les perspectives soient sensiblement différents des futurs résultats, performances, réalisations ou perspectives exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. L'entreprise conseille aux investisseurs de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives contenues dans le présent document.

