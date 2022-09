Aetina kündigt neue Edge-KI-Computer mit dem neuen NVIDIA Jetson Orin Nano für den Einsatz in Computer-Vision-Anwendungen an

NEW TAIPEI CITY, Taiwan, 20. September 2022 /PRNewswire/ -- Aetina stellte heute seine kommenden NVIDIA® Jetson-basierten Edge-KI-Computer mit Jetson Orin™ Nano System-on-Modules (SOM) vor, die, wie während der NVIDIA GTC angekündigt, eine neue Grundlage für KI und Robotik auf Einstiegsebene gesetzt haben.

Die neuen NVIDIA Jetson-basierten Edge-Computing-Geräte, die zur Aetina DeviceEdge-Familie gehören, können sowohl als eingebetteter Computer als auch als eigenständiger Computer verwendet werden. Diese Geräte sind mit mehreren Arten von I/O-Anschlüssen ausgestattet, wodurch sie mit verschiedenen Sensoren wie MIPI, USB und IP-Kameras kompatibel sind. Die Edge-AI-Computer verfügen auch über mehrere Arten von Erweiterungssteckplätzen, um Hardwarekomponenten wie Speicher, drahtlose Kommunikation und Out-of-Band-Remote-Verwaltungsmodule zu unterstützen.

Aetinas kommende Jetson-basierte Edge-KI-Computer umfassen vier Modelle: AIB-SO21, AIE-KO21, AIB-MO22 und AIE-KO22. Alle Modelle haben einen weiten Stromversorgungsbereich von 12 bis 24 V DC, unterstützen 128 GB M.2 2242 NVME SSD, bieten einen weiten Betriebstemperaturbereich und sind in der Lage, Daten wiederherzustellen und zu sichern, falls das Betriebssystem abstürzt. Die Unterschiede zwischen diesen Modellen sind, dass AIB-SO21 und AIE-KO21 mit einem M.2 E-Key 2230 Steckplatz und einem RJ-45 GbE Port ausgestattet sind, während AIB-MO22 und AIE-KO22 mit 1 x B-Key/1 x E-Key/1 x M-Key Steckplatz, 1 x RJ-45 GbE Port und 1 x RJ45 2.5GbE Port ausgestattet sind. Dank ihrer I/O-Anschlüsse und Erweiterungssteckplätze lassen sich die vier Modelle mit hoher Kompatibilität zu verschiedenen Peripheriegeräten einfach in die meisten KI-Systeme integrieren, um Bild- und Videodaten am Netzwerkrand zu verarbeiten.

Darüber hinaus setzt Aetina weiterhin auf die bedeutende weltweite Dynamik der NVIDIA Jetson Orin-Plattform. Dazu gehören weitere neue Mitglieder der DeviceEdge-Familie von Aetina, die von NVIDIA Jetson AGX Orin angetrieben werden, sowie zukünftige Jetson-basierte Edge-KI-Computer, die NVIDIA Orin NX unterstützen.

Als Elite-Mitglied des NVIDIA Partner Network bietet Aetina verschiedene Edge-AI-Computer an, die den NVIDIA Jetson unterstützen, darunter auch solche mit einer kundenspezifischen Kombination verschiedener I/O-Anschlüsse und Erweiterungssteckplätze, die auf den Anforderungen globaler Partner und Kunden für bestimmte Anwendungen basieren. Mit diesen zuverlässigen Jetson-basierten KI-Computern unterstützt Aetina seine Partner und Kunden bei der Entwicklung einer Vielzahl von KI-, Robotik-, KIoT- und eingebetteten Lösungen sowie bei der Bereitstellung und Skalierung ihrer Anwendungen auf diesen Computern in Smart Cities, Smart Factories, für Smart Healthcare und Smart Retail.

Während der GTC erfahren Sie weitere Details über die Jetson Orin Plattform, einschließlich des neuen Orin Nano, in der Session „ The NVIDIA Jetson Roadmap for Edge AI and Robotics " am Dienstag, den 20. September 2022 um 10:00 PDT, und danach auf Abruf verfügbar.

Informationen zu Aetina

Die 2012 in Taipeh, Taiwan, gegründete Aetina Corporation ist ein führender Anbieter von Edge-KI-Lösungen für verschiedene vertikale Anwendungen. Aetina konzentriert sich auf den globalen KI-Markt und bietet fortschrittliche Edge-Computing-Hardware, KI-Verwaltungssoftware und langfristigen Support, um Partner und Kunden beim erfolgreichen Aufbau innovativer Edge-KI-Systeme zu unterstützen.

