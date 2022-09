Aetina annonce l'arrivée prochaine de ses ordinateurs d'IA en périphérie équipés du nouveau NVIDIA Jetson Orin Nano pour les applications de vision par ordinateur

NOUVEAU TAIPEI, Taïwan, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Aetina a présenté aujourd'hui ses prochains ordinateurs d'IA en périphérie basés sur NVIDIA® Jetson et alimentés par le système sur module (SOM) Jetson Orin™ Nano, qui ont établi une nouvelle référence pour l'IA en périphérie et la robotique d'entrée de gamme, comme annoncé lors de la conférence NVIDIA GTC.

Les nouveaux appareils informatiques périphériques basés sur NVIDIA Jetson, qui font partie de la famille Aetina DeviceEdge, peuvent être utilisés à la fois comme ordinateur embarqué et comme ordinateur autonome. Ces appareils sont conçus avec plusieurs types de connecteurs d'E/S, ce qui les rend compatibles avec différents capteurs, notamment les caméras MIPI, USB et IP. Les ordinateurs d'IA en périphérie disposent également de plusieurs types d'emplacements d'extension pour prendre en charge des composants matériels tels que des modules de stockage, de communication sans fil et de gestion à distance hors bande.

Les prochains ordinateurs d'IA en périphérie basés sur Jetson d'Aetina comprennent quatre modèles : AIB-SO21, AIE-KO21, AIB-MO22 et AIE-KO22. Tous les modèles ont une large plage d'alimentation de 12 à 24 V CC, prennent en charge 128 Go de SSD M.2 2242 NVME, offrent de larges plages de température de fonctionnement et sont capables de récupérer et de sauvegarder des données en cas de panne du système d'exploitation. Les différences entre ces modèles sont les suivantes : l'AIB-SO21 et l'AIE-KO21 sont conçus avec un emplacement M.2 E-Key 2230 et un port RJ-45 GbE, tandis que l'AIB-MO22 et l'AIE-KO22 sont conçus avec un emplacement 1 x B-Key/1 x E-Key/1 x M-Key, un port RJ-45 GbE et un port RJ45 2,5 GbE. Grâce à leurs connecteurs d'E/S et à leurs emplacements d'extension, les quatre modèles, qui présentent une grande compatibilité avec différents périphériques, peuvent être facilement intégrés dans la plupart des systèmes d'IA pour traiter les données d'image et de vidéo à la périphérie.

De plus, Aetina continue de s'appuyer sur l'élan important de la plateforme NVIDIA Jetson Orin dans le monde entier. Cela inclut d'autres nouveaux membres de la famille DeviceEdge d'Aetina qui sont alimentés par NVIDIA Jetson AGX Orin, et les futurs ordinateurs d'IA en périphérie basés sur Jetson qui prennent en charge NVIDIA Orin NX.

En tant que membre d'élite du réseau de partenaires NVIDIA, Aetina propose différents ordinateurs d'IA en périphérie qui prennent en charge NVIDIA Jetson, y compris ceux dotés d'une combinaison personnalisée de différents connecteurs d'E/S et d'emplacements d'extension, en fonction des besoins des partenaires et des clients mondiaux pour toute application particulière. Grâce à ces ordinateurs d'IA fiables basés sur Jetson, Aetina aide ses partenaires et ses clients à développer une variété de solutions d'IA en périphérie, de robotique, d'AIoT et de solutions embarquées, puis à déployer et à développer leurs applications sur ces ordinateurs dans les villes intelligentes, les usines intelligentes, les soins de santé intelligents et le commerce de détail intelligent.

Pendant la conférence GTC, renseignez-vous sur la plateforme Jetson Orin, y compris le nouvel Orin Nano, lors de la session « The NVIDIA Jetson Roadmap for Edge AI and Robotics » , qui aura lieu le mardi 20 septembre 2022 à 10 h (PDT), et disponible à la demande par la suite.

