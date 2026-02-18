Algorithmica SA gibt bekannt, dass Gold Star AMC im Jahr 2025 einen Platz unter den Top 10 des BarclayHedge Rankings erreicht hat

LUGANO, Schweiz, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Algorithmica, ein quantitatives Technologieunternehmen, das sich auf fortschrittliche, künstliche Intelligenz-gestützte Marktprognosesysteme spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass das Gold Star Actively Managed Certificate (AMC), basierend auf seiner Prognosetechnologie, einen Platz unter den Top-10 im BarclayHedge Yearly Performance Rankings 2025 erreicht hat.

Die Strategie belegte den 6. Platz in der Kategorie BarclayHedge Financials/Metals Traders Managing Less Than $10 million (Finanz- und Metallhändler mit einem verwalteten Vermögen von weniger als 10 Millionen US-Dollar).

In seinem ersten Jahr nach Aufnahme in den BarclayHedge Index erzielte der Gold Star AMC für das Kalenderjahr 2025 eine Rendite von 15,86 % nach Abzug von 2,5 % Verwaltungsgebühren und 25 % Performancegebühren. Im gleichen Zeitraum erzielte die Strategie laut BarclayHedge eine Sharpe Ratio von 2,11.

„Wir sind sehr stolz auf die Performance der Strategie sowohl im ersten Jahr der veröffentlichten Ergebnisse als auch im ersten Jahr der Aufnahme in den BarclayHedge Index", sagte Dr. Ioannis Foteinopoulos, Mitbegründer und geschäftsführender Partner von Algorithmica. „Die Ergebnisse unterstreichen die Fähigkeit unserer Technologie, wettbewerbsfähige Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein diszipliniertes Risikomanagement und ein starkes Bekenntnis zur Dekorrelation aufrechtzuerhalten."

Die Prognosetechnologie von Algorithmica bildet derzeit die Grundlage für mehrere öffentlich gehandelte und separat verwaltete Kontostrategien, die von führenden Finanzinstituten wie UBS, BNP Paribas und Prometeia in der Europäischen Union, der Schweiz und anderen internationalen Märkten angeboten werden.

„Basierend auf öffentlich zugänglichen Daten von BarclayHedge schneidet die risikobereinigte Performance der Strategie im Vergleich zu den Top-10 positiv ab und weist eine um etwa 0,70 höhere Sharpe Ratio als ihr nächster Konkurrent auf", erklärte Charles Lombardo, geschäftsführender Partner für Geschäftsentwicklung. „Die Performance von Gold Star im Jahr 2025 wurde durch stabile und konstante monatliche Renditen mit einem Beta von nahezu Null und einer annualisierten wöchentlichen Volatilität von 5,92 % erzielt, verglichen mit 17,26 % für den S&P 500 im gleichen Zeitraum."

Ein weiteres AMC, das die Technologie von Algorithmica einsetzt, COMETA, herausgegeben von BNP Paribas, erzielte ebenfalls solide Ergebnisse in der Kategorie Financials/Metals Traders Managing More Than $10 million (Finanz-/Metallhändler mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Millionen US-Dollar) von BarclayHedge und erzielte im Jahr 2025 eine Nettorendite von 7,51 % bei einem Beta von nahezu Null und einem schlimmsten Drawdown von 1,50 %.

Informationen zu Algorithmica SA

Algorithmica SA ist ein in der Schweiz ansässiges quantitatives Technologieunternehmen, das auf künstlicher Intelligenz basierende Prognose-Engines für liquide, börsengehandelte Vermögenswerte einsetzt. Das Unternehmen stellt ausschließlich regulierten Finanzinstituten und professionellen Gegenparteien nichtdiskretionäre systematische Prognosen zur Verfügung.

Offenlegung

Das BarclayHedge Ranking spiegelt die Performance des Kalenderjahres 2025 innerhalb der angegebenen Kategorie wider und basiert auf von BarclayHedge zusammengestellten Daten. Algorithmica hat für die Aufnahme keine Vergütung gezahlt. Die Performance-Kennzahlen verstehen sich abzüglich der angegebenen Gebührenstruktur. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung dar.

Kontakt : Charles Lombardo, 813-808-0993, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2735424/5801942/Algorithmica_Logo.jpg