Algorithmica SA anuncia la clasificación del AMC Gold Star entre los 10 mejores de BarclayHedge en 2025

LUGANO, Suiza, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Algorithmica, una empresa de tecnología cuantitativa especializada en sistemas avanzados de pronóstico de mercado basados en inteligencia artificial, anunció hoy que el Certificado de Gestión Activa Gold Star (AMC), impulsado por su tecnología de predicción, logró una clasificación entre los 10 mejores en el Ranking de Rendimiento Anual de BarclayHedge 2025.

La estrategia se ubicó en el sexto puesto en la categoría de Operadores de Finanzas/Metales de BarclayHedge que Gestionan Menos de 10 millones de dólares.

En su primer año de inclusión en el Índice BarclayHedge, Gold Star AMC generó una rentabilidad del 15,86% para el año calendario 2025, neta de comisiones de gestión del 2,5% y comisiones de rendimiento del 25%. Durante el mismo período, la estrategia obtuvo un ratio de Sharpe de 2,11, según informó BarclayHedge.

"Estamos muy orgullosos del rendimiento de la estrategia, tanto en su primer año de resultados publicados como en su primer año de inclusión en el Índice BarclayHedge", afirmó Dr Ioannis Foteinopoulos, cofundador y socio director de Algorithmica. "Los resultados destacan la capacidad de nuestra tecnología para generar rentabilidades competitivas, manteniendo una gestión de riesgos rigurosa y un firme compromiso con la baja correlación".

La tecnología de pronóstico de Algorithmica sustenta actualmente múltiples estrategias de cuentas cotizadas en bolsa y gestionadas por separado, emitidas por instituciones financieras líderes, como UBS, BNP Paribas y Prometeia, en la Unión Europea, Suiza y otros mercados internacionales.

"Según los datos públicos de BarclayHedge, el rendimiento ajustado al riesgo de la estrategia se compara favorablemente con las diez mejores, con un ratio de Sharpe aproximadamente 0,70 superior al de su competidor más cercano", indicó Charles Lombardo, socio director de Desarrollo de Negocio. "El rendimiento de Gold Star en 2025 se vio impulsado por una rentabilidad mensual estable y consistente, con una beta prácticamente nula y una volatilidad semanal anualizada del 5,92%, en comparación con el 17,26% del S&P 500 durante el mismo período".

Otra gestora de activos (AMC) que implementa la tecnología de Algorithmica, COMETA, emitida por BNP Paribas, también reportó sólidos resultados en la categoría de Operadores Financieros/Metales que Gestionan Más de 10 millones de dólares de BarclayHedge, con una rentabilidad neta del 7,51% en 2025, con una beta prácticamente nula y una caída del 1,50%.

Acerca de Algorithmica SA

Algorithmica SA es una empresa de tecnología cuantitativa con sede en Suiza que implementa motores de predicción basados en inteligencia artificial para activos líquidos cotizados en bolsa. La empresa proporciona pronósticos sistemáticos no discrecionales exclusivamente a instituciones financieras reguladas y contrapartes profesionales.

Aviso legal

La clasificación de BarclayHedge refleja el rendimiento del año calendario 2025 dentro de la categoría indicada y se basa en datos recopilados por BarclayHedge. Algorithmica no pagó compensación por su inclusión. Las cifras de rendimiento son netas de la estructura de comisiones indicada. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Esta comunicación es solo para fines informativos y no constituye una oferta ni una solicitud.

Contacto : Charles Lombardo, 813-808-0993, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2735424/5801942/Algorithmica_Logo.jpg