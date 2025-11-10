AliExpress bringt das 11.11. Shopping Festival nach Deutschland - mit bis zu 80 % Rabatt und Bestpreisgarantie

Das größte Online-Shopping-Event des Jahres startet mit exklusiven Deals, Markenangeboten und täglichen Gewinnaktionen

MÜNCHEN, 10. November 2025 AliExpress, eine globale E-Commerce-Plattform der Alibaba Group, feiert unter dem Motto „Find Your Yes" den diesjährigen 11.11. Sale. Vom 11. bis 19. November können Verbraucher:innen in Deutschland von Rabatten bis zu 80 %, einer Bestpreisgarantie auf ausgewählte Produkte und neuen, interaktiven Einkaufserlebnissen profitieren.

Online-Marktplätze im Aufwind – Deutschland an der Spitze

Aktuelle Daten¹ zeigen eine starke Begeisterung für E-Commerce, insbesondere unter jüngeren Zielgruppen. Online-Marktplätze sind dabei der klare Favorit: 68 % der deutschen Konsument:innen haben in den letzten drei Monaten über eine Plattform wie AliExpress eingekauft – deutlich mehr als der globale Durchschnitt von 63 %.

Auch beim Online-Budget zeigt sich: Über ein Viertel (27 %) der Deutschen gab in den vergangenen drei Monaten mehr als 926 Euro online aus. Gleichzeitig verbringen 58 % der Konsument:innen in Deutschland bis zu vier Stunden pro Woche damit, online zu stöbern und Produkte zu vergleichen – ein Hinweis auf das wachsende Interesse an personalisierten Shopping-Erlebnissen.

Die besten Angebote des Jahres

Der 11.11. Sale auf AliExpress bietet die besten Deals des Jahres in beliebten Kategorien wie Fashion, Beauty, Tech, Home, DIY und Travel. Mit einer riesigen Produktauswahl wird das Einkaufen auf AliExpress zur ultimativen Entdeckungsreise – ganz im Zeichen von „Find Your Yes".

Bereits ein Drittel der Deutschen (33 %) hat bei AliExpress eingekauft – mit spürbaren Vorteilen: Fast die Hälfte (48 %) der deutschen Nutzer:innen gibt an, im vergangenen Jahr zwischen 26 % und 50 % gespart zu haben. Über ein Viertel (26 %) schätzt ihre Ersparnis sogar auf mehr als 50 %². Diese Zahlen zeigen, warum Online-Marktplätze für preisbewusste Konsument:innen immer attraktiver werden.

Brand+ Channel: Vertrauen und Bestpreisgarantie

Mit dem neuen Brand+ Channel erweitert AliExpress sein Markenangebot um noch mehr geprüfte und preiswerte Produkte. Verbraucher:innen profitieren von offizieller Produktauthentifizierung, kostenlosem Versand und einer Bestpreisgarantie auf teilnehmende Produkte. Wer dasselbe Produkt innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf auf einer anderen Plattform günstiger findet, erhält bis zu 50 €³ zurück – so ist sichergestellt, dass Kund:innen auch nach dem Kauf den besten Preis erhalten.

Piggy Smash: Tägliche Preise für treue Shopper

Ein besonderes Highlight des diesjährigen 11.11. Sales ist die „Piggy Smash"-Aktion: Wer sich täglich einloggt, kann ein virtuelles Sparschwein „zerschlagen" und attraktive Preise gewinnen – darunter Gutscheine, Store-Guthaben und Top-Tech-Produkte. Alle Belohnungen sind sofort einlösbar und machen das Shopping-Erlebnis noch aufregender.

Verlängerte festliche Einkaufssaison

In diesem Jahr profitieren Kund:innen von einem verlängerten Angebotszeitraum vom 11. November bis zum 3. Dezember – und damit vom 11.11. Sale ebenso wie vom Black Friday Sale:

11.11. Sale: 11. – 19. November

11. – 19. November Black Friday Sale: 20. November – 3. Dezember

Über AliExpress:

AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine globale E-Commerce-Plattform, die das Einkaufserlebnis für Hunderte Millionen Verbraucher*innen in über 200 Ländern und Regionen verbessert. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

1 Methodik:

Die Umfrage wurde von Censuswide unter 2001 Personen in Deutschland (18 Jahre und älter, national repräsentativ) durchgeführt. Der Erhebungszeitraum war vom 3. bis 8. Oktober 2025. Censuswide ist Mitglied des Market Research Society (MRS), folgt dem MRS Code of Conduct sowie den ESOMAR-Richtlinien und ist Mitglied des British Polling Council.

2 Befragte, die „derzeit bei AliExpress einkaufen".

3 Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

