AliExpress startet Brand+ Channel und bietet mehr Markenvielfalt zu Top-Preisen pünktlich zum 11.11. Sale

Über 1.500 Marken auf AliExpress, darunter: Adidas, Bosch, iLife, Chuwi und Xiaomi

AliExpress bietet Bestpreis-Garantie für Marken im neuen Brand+ Channel

Festliche Shopping-Zeit: 11. November – 3. Dezember (inklusive dem 11.11. Sale und Black Friday)

MÜNCHEN, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- AliExpress, der internationale Online-Marktplatz der Alibaba International Digital Commerce Group, startet den Brand+ Channel. Dieser bietet eine noch größere Auswahl an Markenprodukten mit offizieller Produktzertifizierung, kostenlosem Versand und Preisschutzrichtlinien für ein sicheres und smartes Einkaufserlebnis zur Festzeit.

AliExpress entwickelt sich zunehmend zur ersten Anlaufstelle für günstige Markenprodukte. Der neue Brand+ Channel wurde gezielt für die bevorstehende Shopping-Saison eingeführt und ermöglicht es Kunden, noch mehr Markenartikel zu attraktiven Preisen zu entdecken. Exklusiv im Brand+ Channel bietet AliExpress zudem die „Bestpreis-Garantie": Wenn Kunden innerhalb von 7 Tagen nach ihrem Kauf ein identisches Produkt auf einer anderen Plattform günstiger finden, können sie eine Entschädigung von bis zu 50 €* erhalten. So profitieren Kunden auch im Nachhinein vom besten Deal – selbst bei Markenprodukten.

Studie zeigt: AliExpress ist Heimat für erschwingliche Markenprodukte

Eine aktuelle Kundenumfrage** von diesem Sommer zeigt: Die große Mehrheit (80 %) der AliExpress-Kunden in Europa empfindet die Plattform als preiswert, empfindet mehr Gegenwert für ihr Geld und ist positiv überrascht von der großen Produktauswahl. Doch nur knapp die Hälfte der Befragten wusste, dass auch bekannte Marken auf AliExpress erhältlich sind. Mit dem Start des Brand+ Channels wird sich das nun deutlich ändern.

Eric Zhang, Head of AliExpress Europa, erklärt: „AliExpress steht für attraktive Preise – aber unsere Kunden wünschen sich zunehmend mehr Auswahl an bekannten Marken. Genau das bietet Brand+: eine größere Markenvielfalt zu den Preisen, für die AliExpress bekannt ist. Während andere Plattformen für Markenprodukte häufig Aufschläge verlangen, bleibt AliExpress seinem Versprechen treu: starke Marken zu fairen Preisen."

Wachsende Markenauswahl auf AliExpress

Auf AliExpress finden sich sowohl international bekannte Marken als auch neue, aufstrebende Labels in Trendkategorien. Verfügbare Marken auf der Plattform sind unter anderem:

Consumer-Elektronik: Xiaomi, Lenovo, MSI, Acer, Huawei, Asus, Motorola, Chuwi

Gaming & Spielzeug: Nintendo, 8bitdo, Hot Wheels, LEGO, Disney

Wearables & Smart Tech: Amazfit, Insta360, Anker

Haushalt & DIY: Bosch, Songmics, iLife

Audio & Kamera: Sennheiser, Canon

Mode & Lifestyle: Adidas

Verlängerte festliche Einkaufssaison

Mit dem Start des Brand+ Channels profitieren Kunden von einem längeren Angebotszeitraum vom 11. November bis zum 3. Dezember. Dieser umfasst den 11.11. Sale als auch Black Friday:

11.11 Sale: 11. – 19. November

11. – 19. November Black Friday Sale: 20. November – 3. Dezember

*Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Über AliExpress:

AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine globale E-Commerce-Plattform, die das Einkaufserlebnis für Hunderte Millionen Verbraucher*innen in über 200 Ländern und Regionen verbessert. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.

**Methodik:

Die Umfrage wurde von Censuswide mit einer Stichprobe von 1.501 Personen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Polen (ab 18 Jahren, national repräsentativ) durchgeführt. Der Befragungszeitraum war vom 2. bis 7. Juli 2025. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society (MRS) und richtet sich nach deren Verhaltenskodex sowie den ESOMAR-Richtlinien. Zudem ist Censuswide Mitglied des British Polling Council.

