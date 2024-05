Zukünftige Stars des internationalen Radsports, darunter Antonio Morgado und Ben Wiggins, der Sohn von Bradley Wiggins, werden beim legendären „Piece Race" gegeneinander antreten und dabei die transformative Kraft der Freundschaft im Sport demonstrieren.

LUCERNE, Schweiz, 29. Mai 2024 /PRNewswire/ -- In einer Welt, in der Spaltung und Konflikte die Schlagzeilen beherrschen, ist Allwyn, ein führender multinationaler Lotteriebetreiber, stolz darauf, im zweiten Jahr in Folge Partner des „Piece Race" [oder "Course de la Paix"] zu sein – einer historischen Radtour, die aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges entstanden ist. Das diesjährige Piece Race findet vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 in der Tschechischen Republik statt. 22 Nationalmannschaften nehmen teil, darunter Österreich, Kolumbien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Mexiko und die Ukraine.

Riders in the 2023 Peace Race 2023 Peace Race Winners Riders test out 2024 Peace Race Course

Das Piece Race, Teil des UCI U23 Nations' Cup – der höchsten Kategorie der Welt für Radfahrer bis 23 Jahre – ist seit langem ein Schaufenster für zukünftige Stars des Sports. Die Tour de France Sieger Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard sowie der zweifache Weltmeister Julian Alaphilippe nahmen in der Vergangenheit teil. Vorjahressieger Antoine Huby unterzeichnete im Anschluss des Rennens einen Zweijahresvertrag mit dem World Tour Team Soudal Quick-Step.

In der diesjährigen Ausgabe des Rennens wird der 20-jährige portugiesische Radsportstar António Morgado, der bereits zwei Silbermedaillen bei den Weltmeisterschaften und einen fünften Platz bei der berühmten Flandern-Rundfahrt errungen hat, antreten. Weitere namhafte Teilnehmer sind Ben Wiggins, der Sohn des Tour de France Siegers Bradley Wiggins, und Simon Dalby aus Dänemark, der bei der letzten Auflage des U23 Piece Race den zweiten Platz belegte.

Das Rennen erstreckt sich über 468 Kilometer mit einem Gesamthöhenunterschied von 7.981 Metern. Der erste Tag beginnt in Krnov, einer oberschlesischen Stadt in den Ausläufern des Jeseník Mittelgebirges und führt über 123 Kilometer, gefolgt von einer kürzeren zweiten Etappe mit anspruchsvollen Anstiegen und vielen Höhenmetern. Auf der dritten Etappe müssen die Fahrer auf weniger als 100 Kilometern 2.156 Höhenmeter überwinden. Nach 126 Kilometern, auf denen alles passieren kann, wird der Sieger in Jeseník gekürt.

Seit seiner Gründung im Jahr 1948 ist das Piece Race ein Symbol für Widerstandskraft und Zusammenarbeit, die die vom Krieg zerrissenen Nationen zusammenbringen. Da die Welt vor neuen Herausforderungen und Konflikten steht, war es noch nie so wichtig wie heute, die Botschaft der Einheit zu verbreiten. Das Piece Race ist mehr als ein freundschaftlicher Wettbewerb, es ist eine Plattform, die Kameradschaft fördert und zur Pflege dauerhafter Verbindungen zwischen den Nationalstaaten beiträgt.

Als Sponsor des Piece Race wird Allwyn seine internationale Reichweite und seine Ressourcen einbringen, um die globale Expansion der Tour zu unterstützen und die Bedeutung von Inklusion und Einheit im Sport zu fördern.

Pavel Turek, Allwyns Chief Officer für Brand, Unternehmenskommunikation und CSR, sagte:

„Es geht nicht nur um das Rennen, sondern auch um die Zukunft, für die es steht. Das Piece Race ist eine Startrampe für die höchsten Ebenen des internationalen Radsports und zeigt die transformative Kraft des Sports, die Leben zum Besseren verändern kann.

Allwyn's Partnerschaft mit dem Piece Race unterstreicht unser Engagement für die Förderung von Einheit und Inklusion und trägt dazu bei, eine Plattform des guten Willens, der Zusammenarbeit und des gemeinen Nutzens für alle zu schaffen. Wir freuen uns darauf, dieses Erbe fortzusetzen".

Leopold König, Rennleiter des Piece Race, unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung:

„Jedes Jahr sehen wir hier talentierte junge Teilnehmer, aber beim Piece Race geht es nicht nur um den Wettbewerb. Es geht um den kulturellen Austausch zwischen den Nationen, bei dem Radfahrer unterschiedlicher Herkunft und politischer Systeme zusammenkommen, um Freundschaften zu schließen, die über die Grenzen hinausgehen.

Wir hoffen, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer kommen werden, um die besten jungen Radsportler der Welt zu sehen, und wir versprechen, dass sie ein fantastisches Erlebnis haben werden. Die diesjährige Strecke ist anspruchsvoll und ich persönlich kann es kaum erwarten, die zukünftigen Stars des internationalen Radsports zu beobachten."

Über Allwyn

Allwyn ist ein führender multinationaler Lotteriebetreiber. Allwyn entwickelt bessere Lotterien, die mehr Geld für gute Zwecke einbringen, indem es sich auf Innovation, Technologie, Effizienz und Sicherheit in einem wachsenden Portfolio von Unterhaltungsspielen konzentriert. Der Lotterie-Ansatz, der sich auf erschwingliche Freizeitspiele konzentriert, hat Allwyn führende Marktpositionen mit vertrauenswürdigen Marken in ganz Europa in Österreich, der Tschechischen Republik, Griechenland und Zypern, Italien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten (Illinois) eingebracht.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.allwyn.com/

Über Peace Race

Das 1948 gegründete Rennen sollte ursprünglich die friedliche Zusammenarbeit in Mitteleuropa nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fördern. Heute nehmen an diesem globalen Wettbewerb 22 Teams aus der ganzen Welt teil, darunter Österreich, Belgien, Kolumbien, die Tschechische Republik, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Israel, Kasachstan, Luxemburg, Mexiko, die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Schweiz und die Ukraine, um die Beziehungen zwischen den Ländern zu stärken.

Weitere Informationen finden Sie unter https://zavodmiru.com/

