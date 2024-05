Les futures stars du cyclisme international, dont Antonio Morgado et Ben Wiggins, fils de Bradley Wiggins, se réuniront pour participer à la légendaire "Peace Race", mettant en valeur le pouvoir transformateur de la camaraderie dans le sport.

LUCERNE, Suisse, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- Dans un monde où les divisions et les conflits continuent de faire les manchettes, Allwyn, un opérateur de loterie multinational de premier plan, est fier de s'associer à la Course de la Paix [ou "Course de la Paix"], une course cycliste historique née des cendres de la Seconde Guerre mondiale, pour la deuxième année consécutive. La course pour la paix de cette saison aura lieu en République tchèque du 30 mai au 2 juin 2024, avec 22 équipes nationales participantes, dont l'Autriche, la Colombie, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, le Mexique et l'Ukraine.

La Course pour la paix, qui fait partie de la Coupe des Nations, la catégorie la plus élevée au monde pour les cyclistes âgés de 23 ans et moins, a longtemps été une vitrine pour les futures stars du sport. Les vainqueurs du Tour de France Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, et le double champion du monde Julian Alaphilippe ont participé à l'événement précédent et le vainqueur de l'année dernière Antoine Huby a ensuite signé un contrat de deux ans avec l'équipe du World Tour Team Soudal Quick-Step.

L'édition 2024 semble sur le point de suivre ces traces, avec la star portugaise du cyclisme António Morgado, âgée de 20 ans, qui a déjà deux médailles d'argent des Championnats du monde et qui était cinquième lors du célèbre Tour des Flandres en compétition pour le Portugal. Parmi les autres concurrents notables figurent Ben Wiggins, le fils du lauréat du Tour de France, Bradley Wiggins et Simon Dalby du Danemark, qui a terminé en deuxième position lors de la dernière édition de la Peace Race pour les moins de 23 ans.

Cette année, la course s'étendra sur 468 kilomètres avec un gain d'élévation total de 7 981 mètres. La journée d'ouverture commence dans la ville de Krnov, en Haute-Silésie, dans les contreforts des monts Low Jeseník, et s'étend sur 123 kilomètres, suivis d'une deuxième étape plus courte aux altitudes difficiles. La troisième étape, et la plus exigeante, verra les cyclistes gravir 2 156 mètres verticaux en moins de 100 kilomètres. Tout peut arriver pendant la dernière étape de la course de 126 kilomètres, où le gagnant sera finalement couronné dans la ville de Jeseník.

La course à la paix, depuis sa création en 1948, symbolise la résilience et la coopération, rassemblant des nations déchirées par la guerre. Alors que le monde est confronté à de nouveaux défis et conflits, il n'a jamais été aussi important de diffuser le message de l'unité. La Course pour la paix est plus qu'une compétition amicale, c'est une plateforme pour encourager la camaraderie et entretenir des liens durables entre les États-nations.

En tant que partenaire général de la Course pour la paix, Allwyn apportera sa portée internationale et ses ressources pour soutenir l'expansion mondiale de la tournée, en promouvant l'importance de l'inclusion et de l'unité dans le sport.

Pavel Turek, directeur de la marque mondiale, de la communication d'entreprise et de la RSE, a déclaré :

« Il ne s'agit pas seulement de la course, il s'agit de l'avenir qu'elle représente. La Course pour la paix est un tremplin vers les plus hauts niveaux du cyclisme international, qui met en valeur le pouvoir transformateur du sport pour changer des vies pour le mieux.

Le partenariat continu d'Allwyn avec la Peace Race souligne notre engagement à promouvoir l'unité et l'inclusion et contribue à construire une plateforme de bonne volonté, de coopération et de victoire pour tous. « Nous sommes ravis de perpétuer cet héritage. »

Leopold König, directeur de la course pour la paix, souligne l'importance de cet événement :

« Chaque année, nous voyons de jeunes concurrents talentueux participer à la course, mais la Course de la paix ne se limite pas à la compétition. Il s'agit d'un échange culturel entre les nations avec des cyclistes d'origines différentes et des systèmes politiques qui s'associent pour forger des amitiés qui transcendent les frontières.

Nous espérons que de nombreux spectateurs viendront voir les meilleurs jeunes cyclistes du monde, et nous promettons qu'ils vivront une expérience fantastique. « Nous avons préparé un parcours difficile cette année et je suis impatient de regarder les futures stars du cyclisme international."

À propos d'Allwyn

Allwyn est un opérateur de loterie multinational de premier plan. Allwyn construit de meilleures loteries qui rapportent davantage aux bonnes causes en se concentrant sur l'innovation, la technologie, l'efficacité et la sécurité dans un portefeuille croissant de divertissements de jeux occasionnels. L'approche axée sur le jeu récréatif abordable a permis à Allwyn de se placer en tête du marché avec des marques de confiance à travers l'Europe en Autriche, en République tchèque, en Grèce et à Chypre, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis (Illinois).

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.allwyn.com/

À propos de Peace Race

Fondée en 1948, la Race a été conçue à l'origine pour promouvoir la coopération pacifique en Europe centrale après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce concours mondial réunit 22 équipes du monde entier, dont l'Autriche, Belguim, la Colombie, la République tchèque, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, Isreal, le Kazakhstan, le Luxembourg, le Mexique, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, La Slovénie, l'Espagne, Switzzerland et l'Ukraine contribuent à renforcer les liens entre les pays.

Pour en savoir plus, consultez le site https://zavodmiru.com/

