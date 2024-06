Altair gründet neues Büro in Zürich, Schweiz

Der neue Standort wird Altair helfen, lokale und globale Kunden in der Region und darüber hinaus besser zu bedienen

TROY, Mich., 6. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Altair (Nasdaq: ALTR), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Computational Intelligence, hat eine neue Niederlassung in Zürich, Schweiz, eröffnet. Das Büro ist das erste von Altair in der Schweiz und wird Altair helfen, lokale und globale Kunden in der Region besser zu betreuen.

„Es ist aufregend, in der Schweiz tätig zu sein, was für unsere Kunden hier von großem Nutzen sein wird", sagte Enrico Tramacere, Geschäftsführer von Altair Schweiz. „Unsere Präsenz festigt unseren Status als etablierter und weiterhin wachsender Weltmarktführer im Bereich Computational Intelligence, und wir freuen uns, näher an unseren Kunden in der Region zu sein."

Altairs neuer Standort in Zürich stärkt die globale Präsenz von Altair, die weltweit 80 Büros in 28 Ländern umfasst. Die Zürcher Niederlassung wird Kunden aller Art und Branchen betreuen, darunter Organisationen aus dem Gesundheitswesen und den Biowissenschaften, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Automobilbranche, Schwermaschinenbau, Luft- und Raumfahrt, Schienenwesen und andere.

Weitere Informationen finden Sie unter https://altair.com/altair-switzerland.

