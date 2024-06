Altair établit un nouveau bureau à Zurich, en Suisse

Ce nouveau site permettra à Altair de mieux servir ses clients locaux et internationaux dans la région et au-delà

TROY, Michigan, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- Altair (Nasdaq: ALTR), l'un des leaders mondiaux de l'intelligence computationnelle, a établi un nouveau bureau à Zurich, en Suisse. Ce bureau, le premier d'Altair en Suisse, aidera la société à mieux servir ses clients locaux et internationaux dans la région.

« Opérer en Suisse est formidable, et cela représente un immense avantage pour nos clients locaux », a déclaré Enrico Tramacere, directeur général d'Altair Suisse. « Notre présence renforce notre statut de leader mondial établi et en pleine croissance dans le domaine de l'intelligence computationnelle, et nous sommes ravis d'être plus proches de nos clients dans la région. »

Le nouveau site d'Altair à Zurich renforce l'empreinte mondiale d'Altair, qui comprend 80 bureaux répartis dans 28 pays à travers le monde. Le bureau de Zurich servira des clients de tous les horizons et de tous les secteurs, y compris des organisations dans les domaines de la santé et des sciences de la vie , des banques, des services financiers et des assurances (BFSI), de l'automobile , de l'équipement lourd , de l'aérospatiale , des trains et bien plus encore.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://altair.com/altair-switzerland .

À propos d'Altair

Altair est un leader mondial de l'intelligence computationnelle qui fournit des logiciels et des solutions cloud pour la simulation, le calcul haute performance (HPC), l'analyse des données et l'IA. Altair permet aux organisations de tous les secteurs d'activité d'être plus compétitives et de prendre des décisions plus intelligentes dans un monde de plus en plus connecté, tout en créant un avenir plus vert et plus durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.altair.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2427292/Altair_Switzerland_building_image_for_release.jpg