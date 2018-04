Analytic Partners von unabhängigem Marktforschungsinstitut als Marktführer für Lösungen zur Marketing-Quantifizierung und Optimierung eingestuft

Analytic Partners belegt Spitzenplatz in der Kategorie Strategie

NEW YORK, 16. April 2018 /PRNewswire/ -- Die global führende Marketing-Beratung Analytic Partners gibt heute bekannt, dass das Unternehmen von Forrester Research als Leader im aktuellen „The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization Solutions, Q2 2018" Report eingestuft wurde. Analytic Partners rangiert auch in der Kategorie „Strategie" unter allen Anbietern an erster Stelle.