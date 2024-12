Andreas Ruzic wird neuer Präsident und Geschäftsführer der Burkert USA Corp.

HUNTERSVILLE, N.C., 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Die Burkert USA Corporation freut sich, die Ernennung von Andreas Ruzic zum neuen Präsidenten und Geschäftsführer des Unternehmens bekannt zu geben.

Andreas Ruzic ist eine erfahrene und versierte Führungspersönlichkeit. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf Senior- und C-Level in einer Vielzahl von Branchen, darunter Fertigung, Luft- und Raumfahrt, Einzelhandel, Telekommunikation und Lieferkettenmanagement. Sein umfangreicher Hintergrund und sein Wissensschatz machen ihn zur idealen Führungskraft, um die Burkert USA Corporation in die nächste Phase des Wachstums und der Innovation zu führen.

Bevor er zur Burkert USA Corporation kam, war Ruzic Geschäftsführer von Rittal USA und geschäftsführender Vizepräsident von Rittal North America LLC. In diesen Funktionen war er maßgeblich am Wachstum des Unternehmens beteiligt und beaufsichtigte die Bereiche Betrieb, Produktion, Vertrieb und Verwaltung. Seine Führung war ausschlaggebend für die Erweiterung des Automatisierungsangebots, der Produktion und der Lagerkapazitäten von Rittal, die durch mehrere Vertriebszentren in ganz Nordamerika unterstützt werden.

Die Ernennung von Andreas Ruzic ist ein wichtiger Meilenstein für die Burkert USA Corporation. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz in strategischer Führung, innovativem Denken und der Förderung von profitablem Wachstum passt perfekt zu den Visionen und Zielen unseres Unternehmens. Wir sind davon überzeugt, dass sein Fachwissen eine wertvolle Bereicherung für unser weiteres Streben nach Spitzenleistungen und Marktführerschaft sein wird.

Ruzic hat einen Abschluss in Wirtschaftsingenieurwesen von der Fachhochschule Rosenheim, Deutschland, und spricht fließend Englisch, Kroatisch und Deutsch. Sein vielfältiger sprachlicher und kultureller Hintergrund hat ihn in die Lage versetzt, starke internationale Beziehungen aufzubauen und sich auf komplexen globalen Märkten zurechtzufinden.

„Ich freue mich sehr, diese neue Aufgabe zu übernehmen und zum weiteren Erfolg der Burkert USA Corporation beizutragen", sagte Andreas Ruzic. „Ich freue mich darauf, mit dem talentierten Team hier zusammenzuarbeiten und meine Erfahrung zu nutzen, um Innovationen voranzutreiben, Kundenbeziehungen zu verbessern und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die vor uns liegenden Möglichkeiten sind vielversprechend, und ich freue mich darauf, an dieser Reise teilzunehmen."

Unter der Führung von Ruzic wird die Burkert USA Corporation ihre Marktposition weiter ausbauen, ihr Produktangebot erweitern und ihren Kunden durch innovative Lösungen und hervorragenden Service einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten.

Für weitere Informationen über die Burkert USA Corporation und ihr Führungsteam besuchen Sie bitte unsere Website www.burkert-usa.com

Informationen zu Burkert USA Corporation:

Burkert USA Corporation ist ein führender Anbieter von Fluidsteuerungssystemen für eine breite Palette von Branchen, einschließlich Prozess-, Hygiene- und Industrieanwendungen. Mit seinem Engagement für Innovation und Kundenzufriedenheit setzt das Unternehmen weiterhin Maßstäbe im Bereich der Fluidsteuerungstechnologie.

