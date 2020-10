Applied Intuition sichert sich 125 Mio. USD von bestehenden Investoren Lux Capital, Andreessen Horowitz und General Catalyst in Serie C-Finanzierungsrunde

SUNNYVALE, Kalifornien, 28. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Serie C-Finanzierungsrunde in Höhe von 125 Millionen USD von Lux Capital, Andreessen Horowitz und General Catalyst abgeschlossen hat. Des Weiteren begrüßt Applied Intuition Bilal Zuberi, Partner bei Lux Capital, in seinem Vorstand, der sich Marc Andreessen und Hemant Taneja anschließt. Die Runde wurde vollständig von bestehenden Investoren finanziert. Das eingeworbene Gesamtkapital beläuft sich damit auf 176,5 Millionen USD.