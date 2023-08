Arasan kündigt seinen CAN-XL IP mit nahtlosem integrierten CANsec Accelerator IP an

Arasan, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP für Automobil-SoCs, stellt eine vollständig integrierte Lösung vor: CAN-XL IP mit CANsec Acceleration IP für sichere CAN-Bus-Transaktionen.

SAN JOSÉ, 3. August 2023 /PRNewswire/ -- Arasan bietet jetzt seinen CAN XL IP in nahtloser Kombination mit dem CANsec Acceleration IP an, der eine Hardware-Beschleunigung für sichere CAN-Bus-Transaktionen bietet. Diese Ergänzung vervollständigt unser CAN-IP-Portfolio neben CAN FD, CAN 2.0 und TT-CAN und unterstreicht unser jahrzehntelanges Engagement bei der Bereitstellung von CAN-IP-Cores.

Der CAN XL IP von Arasan entspricht den CiA 613-2 Spezifikationen und ist abwärtskompatibel mit CAN FD, CAN 2.0 und TT-CAN. Der integrierte CANsec IP erhöht die Sicherheit und entspricht dem aktuellen Entwurf.

Unser CAN XL IP mit CANsec ist ISO-26262 ASIL-B-fähig, mit optionaler Unterstützung für ASIL-C und höher.

CAN XL füllt die Lücke zwischen CAN FD und Ethernet. Unser IP-Portfolio für Automobil-SoCs umfasst UNH-zertifizierte und für den Automobilbereich qualifizierte Ethernet-IP-Cores für die Kundschaft, die höhere Baudraten als die von CAN XL unterstützten benötigt, das für den Automobilbereich qualifizierte MIPI-Portfolio mit CSI-2-IP, DSI-2-IP, C-PHY-IP, D-PHY-IP, I3C-IP und USB-IF-zertifizierten USB-Cores. Darüber hinaus wird MIPI A-PHY im Jahr 2024 angeboten werden.

Unser gesamtes CAN-IP-Portfolio wird ausschließlich von Arasans hauseigenem Team von Ingenieurinnen und Ingenieuren entwickelt, wodurch eine direkte Unterstützung der Kundschaft durch die Entwicklerinnen und Entwickler der IP gewährleistet ist. Als ein in den USA entwickelter IP können wir Projekte unterstützen, die eine US-Sicherheitsfreigabe für das Supportpersonal erfordern. Die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Automobil und Industrie sind unsere primären Zielmärkte für einen fehlertoleranten CAN IP.

Arasan Chip Systems ist ein führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen und hat bereits über eine Milliarde Chips mit unserem IP ausgeliefert. Unsere hochwertigen, siliziumerprobten IP-Gesamtlösungen umfassen digitale IP, analoge Mixed-Signal-PHY-IP, Verifizierungs-IP, HDK und Software. Mit einem starken Fokus auf mobile SoCs stehen wir seit Mitte der 90er Jahre an der Spitze der „Mobile"-Entwicklung und unterstützen mit unserem standardbasierten IP verschiedene mobile Geräte, darunter Smartphones, Autos, Drohnen und IoT-Geräte.

