Arasan annonce son IP CAN-XL avec un IP d'accélération CANsec parfaitement intégré

Arasan, l'un des principaux fournisseurs d'IP semi-conducteurs pour les SoC automobiles, présente une solution entièrement intégrée : CAN-XL IP avec un IP d'accélération CANsec pour des transactions de bus de données CAN sécurisées.

SAN JOSE, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- Arasan propose désormais son IP CAN XL parfaitement combiné avec l'IP d'accélération CANsec, offrant une accélération matérielle pour des transactions de bus de données CAN sécurisées. Cet ajout vient compléter notre portefeuille d'IP CAN, aux côtés de CAN FD, de CAN 2.0 et de TT-CAN, consolidant ainsi notre engagement à fournir des cœurs IP CAN depuis une dizaine d'années.

L'IP CAN XL d'Arasan respecte les spécifications CiA 613-2 et maintient la rétrocompatibilité avec CAN FD, CAN 2.0 et TT-CAN. L'IP CANsec intégré améliore la sécurité et est conforme à la version provisoire actuelle.

Notre IP CAN XL avec CANsec est conforme à la norme ISO-26262 ASIL-B, avec un support optionnel pour l'ASIL-C et supérieur.

CAN XL comble l'écart entre CAN FD et Ethernet. Notre portefeuille d'IP pour les SoC automobiles comprend des cœurs Ethernet/IP certifiés UNH et de qualité automobile pour les clients à la recherche de débits en bauds plus élevés que ceux pris en charge par CAN XL, le portefeuille MIPI qualifié pour l'automobile avec CSI-2 IP, DSI-2 IP, C-PHY IP, D-PHY IP, I3C IP et les cœurs USB certifiés USB-SI. De plus, le MIPI A-PHY sera proposé en 2024.

L'ensemble de notre portefeuille d'IP CAN est exclusivement conçu par l'équipe interne d'ingénieurs d'Arasan, assurant un support client direct auprès des créateurs de l'IP. En tant qu'IP conçu aux États-Unis, nous pouvons soutenir des projets nécessitant une autorisation de sécurité américaine pour le personnel d'assistance. Les secteurs de la défense, de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'industrie sont nos principaux marchés cibles pour l'IP CAN insensible aux défaillances.

À propos d'Arasan:

Arasan Chip Systems est l'un des principaux fournisseurs d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile, avec plus d'un milliard de puces livrées avec notre IP. Nos solutions IP totales de haute qualité et validées sur silicium comprennent de l'IP numérique, de l'IP AMS PHY, de l'IP de vérification, des HDK et des logiciels. Avec un fort accent sur les SoCs mobiles, nous sommes à l'avant-garde de l'évolution « Mobile » depuis le milieu des années 1990, prenant en charge divers appareils mobiles, y compris les smartphones, les automobiles, les drones et les appareils IoT, avec notre IP basé sur les normes.

Contact pour les médias:

Bonnie Noufer

[email protected].com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1445207/4194655/Arasan_Total_IP_Logo.jpg

SOURCE Arasan Chip Systems, Inc.