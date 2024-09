Asset Reality und Taxbit arbeiten zusammen, um die Einziehung und Verwaltung digitaler Vermögenswerte zu verbessern

Die neue Partnerschaft bringt branchenführendes Fachwissen und umfassende Lösungen für die Vermögensverwaltung mit sich, um den manuellen Prozess der Einziehung von Vermögenswerten zu rationalisieren.

NEW YORK, 12. Sept. 2024 /PRNewswire/ – Asset Reality, die weltweite Autorität für die Einziehung, Verwaltung und Veräußerung von Vermögenswerten, und Taxbit, der führende Anbieter von Lösungen für die Einhaltung von Finanzvorschriften für digitale Vermögenswerte für Unternehmen und den öffentlichen Sektor, freuen sich, eine neue strategische Partnerschaft bekannt zu geben. Durch die Zusammenarbeit erhalten Behörden branchenführende Fachkenntnisse und eine integrierte Lösung, die alle Aspekte der Einziehung, Verwaltung, Veräußerung, Berichterstattung und Buchführung von digitalen Assets unterstützt.

The premier tax and accounting compliance solution for digital assets

Die Verwaltung digitaler Bestände ist mit besonderen Herausforderungen verbunden, die sowohl spezielles Fachwissen als auch spezielle Werkzeuge erfordern. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Asset Reality und Taxbit eine umfassende End-to-End-Lösung anbieten, um eingezogene Vermögenswerte über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen, zu prüfen und darüber zu berichten.

Zu den wichtigsten Vorteilen dieser Partnerschaft gehören:

Umfassender Lebenszyklus-Support : Asset Reality bietet eine Kombination aus Fachwissen und speziell entwickelten Tools für die Einziehung, Verwahrung, Bewertung und Veräußerung (Liquidation, Konvertierung und Rückgabe) von digitalen Vermögenswerten.

: Asset Reality bietet eine Kombination aus Fachwissen und speziell entwickelten Tools für die Einziehung, Verwahrung, Bewertung und Veräußerung (Liquidation, Konvertierung und Rückgabe) von digitalen Vermögenswerten. Rationalisierte Informationssammlung, Berichterstattung und Analyse: Automatisierte Fallverfolgung, Bewertung, Bestandsabgleich und Berichterstattung über die Taxbit-Plattform, die den Behörden genauere, leicht zugängliche Berichte und Falldokumentationen für Echtzeit- und historische Analysen bietet.

Automatisierte Fallverfolgung, Bewertung, Bestandsabgleich und Berichterstattung über die Taxbit-Plattform, die den Behörden genauere, leicht zugängliche Berichte und Falldokumentationen für Echtzeit- und historische Analysen bietet. Umfassende Schulungen und Dienstleistungen: Branchenführende Schulungen und Managed Services von Taxbit und den Fachexperten von Asset Reality, die sicherstellen, dass die Behörden für die Verwaltung der ihnen unterstellten digitalen Assets gut gerüstet sind.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem Asset Reality-Team, das ein unglaubliches Angebot aufgebaut hat und über eine einzigartige Expertise im Lebenszyklus der Einziehung von Vermögenswerten verfügt", so Lindsey Argalas, CEO von Taxbit. "Mit Taxbits hochmoderner Technologie zur Datennormalisierung, -überwachung und -berichterstattung ermöglichen wir den Behörden eine bessere Vermögensverwaltung mit der notwendigen Transparenz und internen Kontrolle."

"Unsere Zusammenarbeit mit TaxBit setzt einen neuen Standard in der Branche", sagte Aidan Larkin, CEO von Asset Reality. "Durch die Integration unserer umfassenden Tools für die Verwaltung von eingezogenen Vermögenswerten mit den Compliance- und Berichterstattungsfunktionen von TaxBit bieten wir unseren Kunden eine unvergleichliche Unterstützung und helfen ihnen, sich in der komplexen Landschaft der digitalen Vermögenswerte zurechtzufinden."

Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Strafverfolgung im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten dar und bietet eine nahtlose, integrierte Lösung, die die Herausforderungen der Verwaltung digitaler Vermögenswerte für Regierungsbehörden angeht. Weitere Informationen darüber, wie diese Lösung Ihre Abteilung unterstützen kann, finden Sie unter taxbit.com.

Information zu Asset Reality

Asset Reality ist weltweit führend in der Einziehung und Verwaltung von Vermögenswerten und bietet einzigartige Funktionen für den gesamten Lebenszyklus von eingezogenen Vermögenswerten, sowohl für physische als auch für digitale Vermögenswerte. Dazu gehören integrierte Verwahrungsoptionen, Bewertung, Veräußerung und spezialisierte Schulungen, so dass sie das einzige Unternehmen sind, das eine komplette Vermögensverwaltungslösung anbietet.

Information zu Taxbit

Taxbit wurde von CPAs und Steueranwälten entwickelt und ist die führende Lösung für die Einhaltung von Steuer- und Buchhaltungsvorschriften in der digitalen Wirtschaft. Unsere End-to-End-Plattform, die auf Unternehmen, Finanzinstitute und Behörden zugeschnitten ist, optimiert die Einhaltung von Vorschriften und gewährleistet gleichzeitig höchste Genauigkeit. Taxbit ist nach SOC 1 Typ 1, SOC 2 Typ 2 und ISO 27001 zertifiziert. Taxbit hat über 235 Mio. Dollar von führenden globalen Investoren erhalten, darunter Ribbit, IVP, Paradigm, Haun Ventures und PayPal Ventures. Der Hauptsitz von TaxBit befindet sich in Draper, Utah, mit Niederlassungen in Salt Lake City, San Francisco, Seattle, New York und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter www.taxbit.com.

